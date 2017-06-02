www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705132471
Уникальный номер закупки
17/2.2/0030717/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка местных строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка местных строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 08:00 GMT +302.06.2017 08:0002.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132471Дата и время окончания срока приема заявок Поставка местных строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 08:0002.06.2017 08:0002.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132471Дата и время вскрытия заявок Поставка местных строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 12:0016.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132471Подведение итогов не позднее Поставка местных строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132471Подведение итогов не позднее Поставка местных строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка местных строительных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
9 113 791,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
32.99.99.000
23.99.99.000
23.63.99.000
23.52.20.110
23.51.11.000
08.12.11.190
08.11.12.119
08.11.11.190
08.11.1
08.12.1
08.92.1
08.99.34
23.51
23.52.2
23.63
23.99.2
23.99.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1300
Кол-во: 2200
Кол-во: 1700
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 167
Кол-во: 102
Кол-во: 246
Кол-во: 98
Кол-во: 150
Кол-во: 412
Кол-во: 25
Кол-во: 75
Кол-во: 100
Кол-во: 3
Кол-во: 35040
Кол-во: 300
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 1360
Кол-во: 2180
Кол-во: 525
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.