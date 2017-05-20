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    Главная / Торги / Поставка стоматологического расходного материала для нужд стоматологических кабинетов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Республике Коми и Ярославской области в 2017 году (4 лота) (069/17/2.2/0031292/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд стоматологических кабинетов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Республике Коми и Ярославской области в 2017 году (4 лота) (069/17/2.2/0031292/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705132184

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031292/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд стоматологических кабинетов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Республике Коми и Ярославской области в 2017 году (4 лота) (069/17/2.2/0031292/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 15:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    069_17-2.2-0031292_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132184Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132184Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132184Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    1 301 113,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "раствор хлоргексидина биглюконат 2%, 100мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Бахилы полиэтиленовые повышеной прочности большой размер"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 4"

    "Бактериологический фильтр для автоклава Neutra B, класс "В", 17 л, с вакуумной сушкой и фракционным предварительным вакумированием"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "паста полировочная Detartrine Z, 45гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "жидкость-Endomethasone,10мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "порошок-Endomethasone ivory,14гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "подкладочный материал - Ionoseal, 2х4гр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "микроаппликаторы Microbrush Plus Refill"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "микроаппликаторы Microbrush Plus Refill"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника цилиндр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника шаровидный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Бор алмазный грушевидный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Бор алмазный конус остроконечный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Крезотин жидкость №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Кариес индикатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Зонды стоматологические"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Ручка для зеркала"

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Зеркало стоматологическое"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Лента "Диплен-дента"С"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Лента "Диплен-дента" Л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Лента "Диплен-дента" ХД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Лента "Диплен-дента"М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Десенсетин суспензия,5мл (шприц)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "эмаль-дентин герметизирующая жидкость Глуфторэд, 10мл+10мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Гель для расширения и выявления устья каналов (ЭДТА 20%), 5мл (шприц)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "порошок-Витремер,9гр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Лак-Витремер,8мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "порошок-Витремер, 9гр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "жидкость-Витремер, 8мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "Ватные валики"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "поли- панель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Артикуляционная бумага 200мкм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "адгезив однокомпонентный Prime&Bond NT, 4,5мл"

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "Бор алмазный цилиндр плоский конец"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Бор алмазный колесо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Бор алмазный обратный конус"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Бор алмазный обратный конус"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Бор алмазный шаровидный длинный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Бор алмазный конус длинный, круглый конец"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Бор алмазный конус круглый кант"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "боры алмазные для турбинного наконечника"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Шапочка медицинская "Шарлотта""

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Маски защитные, трехслойные, на резинках"

    Кол-во: 11

    "Позиция 48"

    "Перчатки сморовые, латексные,нестерильные,неопудренные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Перчатки сморовые, латексные,нестерильные,неопудренные"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "жидкость для дезинфекциии-Tef LeX"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "жидкость для дезинфекциии-Дез.эффект"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "жидкость для дезинфекциии-Ника-полицид"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "жидкость для дезинфекциии-Соната-дез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "жидкость для дезинфекциии-Мистраль"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "BODE X-WIPES"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "BODE X-WIPES"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "жидкость для дезинфекциии-DEZODENT INSTRU 5л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Тест полоски ВИЧ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Перчатки стерильные S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Напальчники"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "спиртовые салфетки 135*185 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 62"

    "бинт стерильный 14см*7м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "салфетки стерильные 5см*5см №10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "лейкопластырь бактерицидный 1,9*7,2см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "ватные палочки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "масло косметическое персиковое, 30мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "шприцы 5,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "шприцы 2,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 69"

    "твердосплавные боры"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "бор для пульповой камеры"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "камень для чистки алмазных инструментов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "пломбировочный материалGradia Direct Posterior"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Бор для удаления гуттаперчи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Клинья фиксирующие деревянные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Клинья фиксирующие деревянные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Пластины сепарационные лавсановые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Травекс-37-гель для протравливания"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "материал для пломбирования каналов-Эпоксидин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "материал для пломбирования каналов-Эвгетин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "щеточка нейлоновая для полировки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "раствор для инъекций-Убистезин ДС- форте 4% (артикаин+эпинефрин)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "раствор для инъекций-Убистезин 1:200000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Слюноотсосы"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "раствор для инъекций-Скандонест (мепивакаин)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "рулон для запечатывания EUROSTERIL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "материал для пломбирования каналов-Резортин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Пакет самозапечатывающийся"

    Кол-во: 3

    "Позиция 88"

    "Индикаторы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Насадка для УЗскайлера Piezo Ultrasonic Scaler№35"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Насадка для УЗскайлера Piezo Ultrasonic Scaler№33"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Нагрудники для пациента"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "жидкость для дезинфекциии-Гигасепт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "жидкость для дезинфекциии-Аспирматик"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "жидкость для дезинфекциии-Октенисепт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "жидкость для дезинфекциии-Октениман"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "жидкость для дезинфекциии-Микроцид Ликвид"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "спрей-очистка для наконечников Spreynet"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Reamers каналорасширитель ручной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "пломбировочный материалFiltek Suprem Ultimat W"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "пломбировочный материалFiltek Suprem Ultimat"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "пломбировочный материалGradia Direct CT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "пломбировочный материалGradia Direct CV"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "пломбировочный материалGradia Direct Anterior A3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "пломбировочный материалGradia Direct Anterior A3,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Штифты титановые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Поли-панель"

    Кол-во: 60

    "Позиция 108"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 16

    "Позиция 111"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Мазь дентальная Метрогил"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Мазь дентальная Солкосерил"

    Кол-во: 10

    "Позиция 114"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Витремер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Витремер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Флуорест набор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Эстелюкс НК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 6

    "Позиция 122"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Штифты гуттаперчивые"

    Кол-во: 4

    "Позиция 124"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры большие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры средние"

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "Эвгетин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Десенсетин-гель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Скандонест 1,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Убистезин 1:200000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Убистезин ДС -форте 4%"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Кариес индикатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Десенсетин суспензия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Эпоксидин"

    Кол-во: 8

    "Позиция 134"

    "Иодотин твердеющая паста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Кальсепт (йодоформ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Депульпин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Кальципульпин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Кальсепт (гидроокись кальция)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Posterior"

    Кол-во: 10

    "Позиция 141"

    "Материал пломбировочный жидкотекучий Filtek Ultimat flou"

    Кол-во: 6

    "Позиция 142"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 145"

    "Праймер-адгезив"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    ""Травекс-37""

    Кол-во: 16

    "Позиция 147"

    "Ионолайт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Нить ретракционная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 149"

    "Relix U200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Росбел бор твердосплавный для углового наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 151"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пулевидная длинная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 152"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пламевидная широкая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 153"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части конусная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 154"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая с конусом на торце"

    Кол-во: 5

    "Позиция 155"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части колесовидная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "Бор алмазный овальный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Бор алмазный бутон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая длинная хирургическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая комбинированная с конусной шейкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 163"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "Штифты бумажные"

    Кол-во: 8

    "Позиция 165"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая обратноконусная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 166"

    "раствор хлоргексидина биглюконат,метронидазол 2%, 5мл (шприц)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Масло-спрей для наконечников Lubrifluid"

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры малые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Салфетки Дез Клинер (сменный блок)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 170"

    "Жидкость для дезинфекции Микроцид РФ ликвид"

    Кол-во: 12

    "Позиция 171"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 8

    "Позиция 172"

    "Спрей-очистка для наконечников Spreynet"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "Штрипсы Sof-Lex"

    Кол-во: 8

    "Позиция 174"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 20

    "Позиция 176"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 16

    "Позиция 177"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 8

    "Позиция 178"

    "Штифты стекловолоконные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Флоуфикс Дуо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Temp-It"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Темпелайт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Дентин -порошок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    ""Эвгенат" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Гемостаб (FeSO4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 185"

    "Гемостаб (AlCl3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Крезотин жидкость №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Гель для расширения и выявления устья каналов (ЭДТА 20%)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 188"

    "Дентин-паста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Фартук ламинированный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 190"

    ""Фенопласт" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132184Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132184Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132184Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    725 474,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Матрицы металлические секционные средние с выступом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Матрицы металлические секционные большие"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Матрицы металлические секционные большие"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Матрицы металлические секционные большие с выступом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Матрицы в рулоне"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "матрицедержатели пружинные-кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "клинья деревянные 6-и типов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "клинья пластиковые "эластик" 2-х типов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "матрицй сепарационные (лавсан)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "матрицй сепарационные с ограничителем (лавсан)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Матрицы в рулоне (лавсан)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Поли-панель из бумажных листов для смешивания пломбировочнх материалов 60*60мм 100 листов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Штифты внутриканальные конические титановые ШВКТ с конусностью 08"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Дриль расширительный ДР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Дриль калибровочный ДК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Материал пломбировочный композитный Gradia Direct оттенки Anterior"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Инструменты машинные для создания "ковровой дорожки": PathFile"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Инструменты машинные для расширения и выравнивания корневого канала: Profile 04 "

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Инструменты для расширения устья корневого канала: ProTaper Universal"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Инструменты машинные для расширения и выравнивания корневого канала: Profile 06 "

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Ручные инструменты для пломбировки корневого канала: Спредер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Щеточки нейлоновые полировочные чаша"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Диски шлифовальные"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Полир для углового наконечника компазитный,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Каналонаполнители"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Пинцет стоматологический изогнутый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Пинцет хирургический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Зеркало стоматологическое"

    Кол-во: 25

    "Позиция 29"

    "Ручка для стоматологического зеркала"

    Кол-во: 25

    "Позиция 30"

    "Зонд зубной изогнутый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Гладилка штопфер шаровидная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Клин-стенд автоклавируемая подставка для губки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Поролоновые губки для клин-стенда (одноразового применения)* в упаковке 25 штук"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Матрицы металлические секционные средние"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Наконнечник для пылесоса стоматологический автоклавируемый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Материал пломбировочный композитный Gradia Direct оттенки Anterior"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Материал пломбировочный композитный Gradia Direct оттенки Posterior"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Материал пломбировочный композитный Gradia Direct оттенки Posterior"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Материал пломбировочный композитный жидкотекучий Gradia Direct Flo"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Материал пломбировочный композитный жидкотекучий Gradia Direct Flo"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    ""Витремер" порошок. Стеклоиономерный пломбировочный материал."

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    ""Витремер" жидкость."

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Наконечник для слюноотсоса одноразовый."

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Игла дентальная евро стандарт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Материал пломбировочный композитный Gradia Direct оттенки Anterior"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Индикаторы паровой стерилизации"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Масло-спрей для наконечников Lubrifluid 500мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Спрей-очистка для наконечников Spreynet 500 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Прокладки щечные для впитывания слюны Dry Tips"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Экран защитный "Целит""

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Маскa 4 степень защиты,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Перчатки латексные текстурированные DERMAGRIP EXAMINATION POWDER FREE"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "Перчатки латексные текстурированные DERMAGRIP EXAMINATION POWDER FREE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Валики ватные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Дентин -порошок 200 г. Цемент цинкосульфатный кальцийсодержащий."

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Матрицы металлические секционные средние"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Материал пломбировочный композитный Gradia Direct оттенки Anterior"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "Глуфторэд - материал для глубокого фторирования эмали и дентина 10*10мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 40

    "Позиция 64"

    "Убистезин ДС-форте 4% 1,8 №50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Депульпин ( безмышьяковистое средство для девитализации пульпы (шприц 3г)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Кальсепт (гидроокись кальция)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Кальсепт (йодоформ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Крезотин жидкость №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Крезотин жидкость №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Жидкость антисептическая гипохлорит натрия 3%"

    Кол-во: 6

    "Позиция 71"

    "2% хлоргексидина биглюконат,"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Дентин-паста 50 г."

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Жидкость гемостатическая для ретракции десны (хлорид алюминия)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Резортин (резорцин, формальдегид, окись цинка). ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Эпоксидин (эпоксидная смола, кальцийсодержащий компонент, оксид циркония)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Эвгетин (окись цинка, кальцийфосфат, эвгенол, дийодтимол)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Эндо Жи №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Кальципульпин Плюс (гидроокись кальция)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    ""Ионолайт" стеклополиалкенатный композитный цемент светового отверждения текучей консистенции."

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Гель для расширения и выявления устья каналов (ЭДТА 20%)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Материал пломбировочный композитный Gradia Direct оттенки Anterior"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    ""Травекс-37" гель для протравливания эмали и дентина."

    Кол-во: 12

    "Позиция 83"

    ""Праймер-адгезив" универсальный однокомпонентный адгезив светового отверждения."

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Материал пломбировочный композитный Filtek Z 250,"

    Кол-во: 8

    "Позиция 85"

    "Материал пломбировочный композитный Gradia Direct оттенки Posterior"

    Кол-во: 16

    Лот 3

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132184Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132184Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132184Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    396 570,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бор алмазный конус остроконечный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бор алмазный конус остроконечный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Бор алмазный конус остроконечный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Рrime&Bond NT, 1x3,5 мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Лампа полимеризационная беспроводная Guilin Woodpеcker Medical Instrument, Китай"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пакеты плоские самозаклеивающиеся для паровой стерилизации, 15х30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Маска 4 степень защиты, уп. 50шт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Нагрудники для пациента бубажно-полиэтиленовые 33*45см, 500шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Валики ватные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника цилиндр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Бор алмазный грушевидный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Бор алмазный шаровидный длинный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Бор алмазный шаровидный длинный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Бор алмазный обратный конус"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Бор алмазный обратный конус"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Бор алмазный колесо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Бор алмазный цилиндр плоский конец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Бор алмазный цилиндр плоский конец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Бор алмазный конус круглый кант"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Бор алмазный конус длинный, круглый конец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая обратноконусная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Материал пломбировочный жидкотекучий Filtek Ultimat flou"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Эстелюкс НК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Флуорест набор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Витремер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Витремер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Мазь дентальная Солкосерил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Мазь дентальная Метрогил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Поли-панель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Эпоксидин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Иодотин твердеющая паста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Кальсепт (йодоформ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Эвгетин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Резортин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Рутдент быстротвердеющий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Гель для расширения и выявления устья каналов (ЭДТА 20%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Убистезин ДС -форте 4%"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Убистезин 1:200000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Скандонест 1,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Десенсетин-гель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Крезотин жидкость №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Гемостаб (AlCl3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Гемостаб (FeSO4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    ""Эвгенат" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    ""Фенопласт" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Дентин -порошок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Дентин-паста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Темпелайт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Temp-It"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Флоуфикс Дуо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Relix U200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Нить ретракционная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Ионолайт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    ""Травекс-37""

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Праймер-адгезив"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Штифты бумажные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Штифты бумажные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 16

    "Позиция 72"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая комбинированная с конусной шейкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая длинная хирургическая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая длинная хирургическая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая длинная хирургическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Штифты титановые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Штифты стекловолоконные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Жидкость для дезинфекции Микроцид РФ ликвид"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Салфетки Дез Клинер (сменный блок)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Дезинфицирующее средство Инструдез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Масло-спрей для наконечников Lubrifluid"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Спрей-очистка для наконечников Spreynet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Штрипсы Sof-Lex"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Средство Гармоника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры малые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры средние"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры большие"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Штифты гуттаперчивые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Кальсепт (гидроокись кальция)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Депульпин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Десенсетин суспензия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Лак фторирующий Фтор-Люкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Росбел бор твердосплавный для углового наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Росбел бор твердосплавный для углового наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Росбел бор твердосплавный для углового наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пулевидная длинная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Бор алмазный бутон"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Бор алмазный бутон"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Бор алмазный овальный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Бор алмазный овальный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 113"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая обратноконусная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая обратноконусная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части колесовидная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части колесовидная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая с конусом на торце"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая с конусом на торце"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая с конусом на торце"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части конусная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части конусная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части конусная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пламевидная широкая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Бор алмазный конус остроконечный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Витремер"

    Кол-во: 2

    Лот 4

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132184Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132184Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132184Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132184Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Мышкинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    353 984,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Боры алмазные для турбинного наконечника"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Боры алмазные для турбинного наконечника"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Микроцид Ликвид"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Нить ретракционная № 1 упаковка 274 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Нить ретракционная № 0 упаковка 274 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Игла дентальная евро стандарт уп.100 шт размеры: 03*12мм; 03*16мм; 03*21мм; 03*25мм; 04*30мм; 04*35мм; 04*38мм."

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Валики ватные № 2 1000 шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Жидкость гемостатическая для ретракции десны (хлорид алюминия). Флакон 15 мл. Арт. 001-04-015. Аналог по применению Рацестиптин (Septodont Франция) ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    ""Флоуфикс Дуо" цемент композитный двойного отверждения. Двухкамерный шприц 2*3 гр. Аналоги по применению Relix U200 (3M ESPE, США)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Кальсепт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Штифты стекловолоконные конические ШВС К разных размеров"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые 33*45см, 500шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ватные шарики Cotton Pellets № 4 18гр (диаметр 4,3мм) арт. 332 63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Перчатки латексные текстурированные DERMAGRIP EXAMINATION POWDER FREE"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Маскa 4 степень защиты, уп. 50 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для инструментария: Ника-Неодез (1л)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Насадка для диатермокоагулятора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Микроцид РФ ликвид - готовое к применению ср-во для дезинфекции небольших по площади поверхностей, предметов, оборудования (1л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Контейнер для дезинфекции и предстерилизационной очистки (при использовании р-ров для дезинфекции совмещенной с ПО) инструментов, мелкого инструментария (боры, полиры, щетки) объемом не менее 3 л, с плотной крышкой и сеткой."

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Контейнер для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и оборудования. Объемом не менее 1 л, с плотной крышкой."

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента "

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Держатель для салфеток нагрудных для пациента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Ножницы в ассортименте"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Шпатель для цемента из нержавеющей стали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Зеркало стоматологическое"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Шприц карпульный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "аккумулятор к лампе для фотополимеризации Elipar FreeLight 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) "

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Наконечник для слюноотсоса"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Переходник для слюноотсоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Dry Tips"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Салфетка стоматологическая бумажная одноразовая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "АХД-2000 экспресс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Салфетки для дезинфекции"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Гигасепт Инстру АФ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "DEZODENT VAC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Штифты титановые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "клинья деревянные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Артикуляционная бумага в рулоне"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Блок листов для замешивания пломбировочных материалов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Шприц эндодонтический"

    Кол-во: 25

    "Позиция 43"

    "Нить ретракционная с пропиткой Gingi-Pak"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Диплен-дента пленка дентальная с метронидазолом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Глуфторед"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Estelite Flow"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Estelite Flow"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Estelite Flow"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Т-Филл/ T-Fill"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Гель для травления эмали"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "пластиковые апликаторы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Адгезив для композитных материалов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "материал для пломбирования каналов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "гель для расширения корневых каналов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Кальсепт с иодоформом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Жидкость гемостатическая для ретракции десны"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ЭндоЖи для высушивания каналов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Убистезин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Убистезин"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "М2 Тейпер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Штрипсы металл. с алмазной крошкой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "диски для полировки композитных пломб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Дриль расширительный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Дриль калибровочный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Каналонаполнитель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Полир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Полирен"

    Кол-во: 2

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