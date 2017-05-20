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    Главная / Торги / Поставка стоматологического расходного материала для нужд стоматологических кабинетов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Архангельской и Вологодской областях в 2017 году (6 лотов) (067/17/2.2/0031291/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд стоматологических кабинетов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Архангельской и Вологодской областях в 2017 году (6 лотов) (067/17/2.2/0031291/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705132148

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031291/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд стоматологических кабинетов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Архангельской и Вологодской областях в 2017 году (6 лотов) (067/17/2.2/0031291/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 15:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    067_17-2.2-0031291_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-20-61

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Герб Светлана Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    523 010,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "пакеты плоские самозаклеивающиеся для паровой стерилизации 15х30"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Азопирам комплект-набор реагентов для контроля качества ПСО"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые 33*45см.,500шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "индикаторы паровой стерилизации ИНТЕСТ-П-134/5-02 уп. 1000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Дезинф.ср-во Ника-Неодез 1л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Наконечник для слюноотсоса одноразовый Уп.100шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая длинная хирургическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры средние"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры малые"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Дезинфицирующее средство Инструдез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Салфетки Дез Клинер (сменный блок)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Жидкость для дезинфекции Микроцид РФ ликвид"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Масло-спрей для наконечников Lubrifluid"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Спрей-очистка для наконечников Spreynet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Штрипсы Sof-Lex"

    Кол-во: 8

    "Позиция 19"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Штифты титановые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Бор алмазный конус остроконечный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Бор алмазный колесо"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Лак фторирующий Фтор-Люкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Кариес индикатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Десенсетин суспензия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Депульпин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Рутдент быстротвердеющий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Резортин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Эвгетин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Кальсепт (гидроокись кальция)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Кальсепт (йодоформ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Эпоксидин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Иодотин твердеющая паста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Поли-панель"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Мазь дентальная Метрогил"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Мазь дентальная Солкосерил"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Витремер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Витремер"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Витремер"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Материал пломбировочный жидкотекучий Filtek Ultimat flou"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Posterior"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Дентин -порошок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Кальципульпин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Крезотин жидкость №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Гель для расширения и выявления устья каналов (ЭДТА 20%)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Флуорест набор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Эстелюкс НК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Росбел бор твердосплавный для углового наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части конусная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Праймер-адгезив"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    ""Травекс-37""

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Ионолайт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Нить ретракционная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Relix U200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Флоуфикс Дуо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Temp-It"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Темпелайт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Дентин-паста"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Экран защитный "Целит""

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Валики ватные№2 2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Гемостаб (FeSO4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Гемостаб (AlCl3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "ЭндоЖи№1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Скандонест 1,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Убистезин 1:200000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Убистезин ДС -форте 4%"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Штифты гуттаперчивые"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры большие"

    Кол-во: 3

    Лот 2

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    543 635,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бор алмазный овальный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Бор алмазный конус круглый кант"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Бор алмазный конус длинный, круглый конец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Бор алмазный конус остроконечный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Бор алмазный грушевидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая обратноконусная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая с конусом на торце"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пламевидная широкая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пулевидная длинная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Росбел бор твердосплавный для углового наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Бор алмазный бутон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Диспенсер для жидкостей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Диспенсер для ватных валиков"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Полоски металлические сепарационные эластичные для ограничения"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Матрицы металлические в рулоне 50 мкм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Матрицы -полоски лавсановые 8мм;10мм однократного применения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Матрицы контурные лавсановые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Полоски шлифовальные на металлической основе (штрипсы) разной абразивности"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Дискодержатель для углового наконечника"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Дриль калибровочный ДК в ассортименте"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Глуфторед- материал для глубокого фторирования эмали и дентина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Полирен №1-паста для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Полирен №2-паста для обработки эмали перед реставрацией зубов и герметизации фиссур"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Фторлак прозрачный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Рrime&Bond NT, 1x3,5 мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "BOND FORCE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Артикуляционная бумага ВК-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Валики ватные медицинские"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Наконечник для слюноотсоса одноразовый .Уп.500шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Комплект жидкостей для глубокого фторирования эмали и дентина Фтор-Люкс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "ПолирПаста -Z-паста для удаления зубного камня"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "ПолирПаста-Z+F-паста для удаления мягкого налёта и тонкой полировки эмали"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    ""Стомафил""

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "DRY TIPS"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "DRY TIPS"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Лоток для инструментов на 8 предметов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Иглы корневые №2 уп.100шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Щёточки нейлоновые полировочные чашечка"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Ручные инструменты для расширения и выравнивания корневого канала К- файл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Ручные инструменты для расширения и выравнивания корневого канала Н- файл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Инструменты для расширения устья корневого канала гейцы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Инструменты для расширения устья корневого канала ларго"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Каналонаполнители"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Пульпоэкстракторы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Шприц карпульный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Пинцет зубной изогнутый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 51"

    "Зеркало стоматологическое увеличивающее"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Ручка для стоматологического зеркала"

    Кол-во: 35

    "Позиция 53"

    "Зонд зубной изогнутый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Инструмент для снятия зубных отложений- экскаватор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Гладилка шаровидная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Гладилка штопфер 1,0 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части яйцеобразная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Материал пломбировочный жидкотекучий Filtek Ultimat flou"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Posterior"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Витремер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Десенсетин-гель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Скандонест 1,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Штифты бумажные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Убистезин 1:200000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Убистезин ДС -форте 4%"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Лак фторирующий Фтор-Люкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Депульпин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Кальципульпин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Эвгетин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Гель для расширения и выявления устья каналов (ЭДТА 20%)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Крезотин жидкость №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Гемостаб (FeSO4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    ""Эвгенат" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    ""Фенопласт" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Дентин-паста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Темпелайт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Флоуфикс Дуо"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Relix U200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Нить ретракционная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 87"

    "Ионолайт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    ""Травекс-37""

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Праймер-адгезив"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры средние"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры большие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Штифты гуттаперчивые"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Перчатки нитриловые"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Перчатки нитриловые"

    Кол-во: 16

    "Позиция 97"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 98"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая комбинированная с конусной шейкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 99"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пламя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры малые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Мазь дентальная Солкосерил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Мазь дентальная Метрогил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Штифты титановые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 10

    "Позиция 109"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 20

    "Позиция 110"

    "Штрипсы Sof-Lex"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Спрей-очистка для наконечников Spreynet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Средство Гармоника"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Дезинфицирующее средство Инструдез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Салфетки Дез Клинер (сменный блок)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 115"

    "Масло-спрей для наконечников Lubrifluid"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Жидкость для дезинфекции Микроцид РФ ликвид"

    Кол-во: 4

    Лот 3

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    553 506,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салфетки Дез Клинер (сменный блок)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "Дезинфицирующее средство Инструдез"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Жидкость для дезинфекции Микроцид РФ ликвид"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Масло-спрей для наконечников Lubrifluid"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Дезинфицирующее средство Дезефект-Форвард"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Флуорест набор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Праймер-адгезив"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    ""Травекс-37""

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Ионолайт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Насадка для ультразвукового скайлера (для стоматологических установок Дипломат Консул ДА 370, Дипломат Консул ДЦ 310) - Piezo Ultrasonic Scaler № 33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Поролоновые губки для клин-стенда (одноразового применения)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Клин-стенд автоклавируемая подставка для губки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Держатель (ручка) скальпеля"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Одноразовые лезвия для скальпеля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Шовный материал с атравматической иглой (однорзового применения)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Дентин -порошок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    ""Фенопласт" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    ""Эвгенат" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Гемостаб (AlCl3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Крезотин жидкость №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Мазь дентальная Солкосерил"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Поли-панель"

    Кол-во: 13

    "Позиция 32"

    "Штифты титановые"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Альвостаз (губка) гемостатический и антисептический компресс. Банка 30 губок 1*1 см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Рrime&Bond NT, 1x3,5 мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Витремер"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Витремер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Пинцет анатомический разных размеров"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Депульпин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Анестетик Септанест 1,7 №50 1:200000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Кариес индикатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Лак фторирующий Фтор-Люкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Убистезин ДС -форте 4%"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Материал пломбировочный жидкотекучий Filtek Ultimat flou"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Материал пломбировочный жидкотекучий Filtek Ultimat flou"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Posterior"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Пинцет хирургический"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Пульпоэкстракторы короткие, длинные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Игла эндодонтическая одноразового применения "Эндонидл", 20 шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Полиры для углового наконечника алмазные, композитные (различных форм и зернистости)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника цилиндр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника шаровидный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника шаровидный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Бор алмазный конус остроконечный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Бор алмазный обратный конус"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Бор алмазный шаровидный длинный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 61"

    "Шарики ватные стоматологические"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Гель для расширения и выявления устья каналов (ЭДТА 20%)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Рутдент быстротвердеющий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Резортин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Эвгетин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Эпоксидин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Кальципульпин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Рулон для стерилизации инструментов 200*15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Прокладки щечные для впитывания слюны Dry Tips размеры: S,M,L уп.50шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 70"

    "Индикаторы паровой стерилизации ИНТЕСТ-П-134/5-02 уп. 1000шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Азопирам комплект - набор реагентов для контроля качества ПСО (готовыерастворы компонентов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Аппарат для диагностики пульпы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Облучатель - рецикулятор настенный ОРУБН - 3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Горелка стоматологическая (спиртовая,пьезо)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Лампа бактерицидная для камеры хранения стерильных изделий «Панмед-1»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Бумага артикуляционная ВК81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Эндодонтия К-риммер 31 мм №15"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Штифты бумажные"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 30

    "Позиция 80"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая комбинированная с конусной шейкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая обратноконусная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Штифты бумажные"

    Кол-во: 9

    "Позиция 84"

    "Насадка для ультразвукового скайлера (для стоматологических установок Дипломат Консул ДА 370, Дипломат Консул ДЦ 310) - Piezo Ultrasonic Scaler № 35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Насадка для ультразвукового скайлера (для стоматологических установок Дипломат Консул ДА 370, Дипломат Консул ДЦ 310) - Piezo Ultrasonic Scaler № 37"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Зонд глазной в ассортименте: цилиндрический, конический"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Полирен №1 - паста для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали ( аналог "Detartrine" - "Setodont", Франция)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Штифты бумажные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Штифты гуттаперчивые"

    Кол-во: 8

    "Позиция 90"

    "Полирен №2 - паста для обработки эмали перед реставрацией зубов и герметизации фиссур ( аналог "Detartrine Z" - "Seрtodont", Франция)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Наконечник для слюноотсоса одноразовый. Уп. 100шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Валики ватные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые 33*45см, 500шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Шапочка одноразовая берет уп. 100шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Маскa 4 степень защиты, уп. 50 шт"

    Кол-во: 7

    "Позиция 96"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Штрипсы Sof-Lex"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Штифты стекловолоконные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Нить ретракционная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Нить ретракционная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Жидкость антисептическая гипохлорит натрия 3% 100мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Флоуфикс Дуо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 104"

    "Temp-It"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Темпелайт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пламевидная широкая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Бор алмазный бутон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры малые"

    Кол-во: 7

    "Позиция 110"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры средние"

    Кол-во: 15

    "Позиция 111"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры большие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 112"

    "Штифты гуттаперчивые"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "Штифты гуттаперчивые"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "Спрей-очистка для наконечников Spreynet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "DEZODENT INSTRU 5 л"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    507 624,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Росбел бор твердосплавный для углового наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая с конусом на торце"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая длинная хирургическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Штифты бумажные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Штифты гуттаперчивые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры большие"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры средние"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры малые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Бор алмазный цилиндр плоский конец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "2% хлоргексидина биглюконат, 100 мл арт. 001-31-100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Жидкость антисептическая гипохлорит натрия 3% 100мл Арт. 001-03-03.100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Наконечник для слюноотсоса одноразовый. Уп. 100шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Валики ватные"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Полирен №2 - паста для обработки эмали перед реставрацией зубов и герметизации фиссур ( аналог "Detartrine Z" - "Seрtodont", Франция)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    ""ПолирПаст-Z"- паста для удаления зубного камня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Глуфторэд - материал для глубокого фторирования эмали и дентина 10*10мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Насадка для ультразвукового скайлера (для стоматологических установок Дипломат Консул ДЦ 310) - Piezo Ultrasonic Scaler № 37"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Нагрудники для пациента бумажно-полиэтиленовые 33*45см, 500шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Маскa 4 степень защиты, уп. 50 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Пакеты плоские самозаклеивающиеся для паровой стерилизации (размер смотреть предложения производителя) 15х30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Прокладки щечные для впитывания слюны NeoDrys размеры: S,M,L уп.50шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Дезинфицирующее средство не требующее смывания для проведения генеральных и текущих уборок Ника-Неодез (1л) НПФ "Геникс" Россия"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для инструментария Ника-Неодез (1л) НПФ "Геникс" Россия;"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Индикаторы паровой стерилизации ИНТЕСТ-П-134/5-02 уп. 1000шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Азопирам комплект - набор реагентов для контроля качества ПСО (готовыерастворы компонентов)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Рrime&Bond NT, 1x3,5 мл Праймер для материала, флакон 3,5 мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Насадка для ультразвукового скайлера (для стоматологических установок Дипломат Консул ДЦ 310) - Piezo Ultrasonic Scaler № 35"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Насадка для ультразвукового скайлера (для стоматологических установок Дипломат Консул ДЦ 310) - Piezo Ultrasonic Scaler № 33"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Зеркало стоматологическое"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Пульпоэкстракторы короткие, длинные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Каналонаполнители различных размеров"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Щеточки нейлоновые полировочные (различных форм - чаша, кисточка, конус)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Полиры для углового наконечника алмазные, композитные (различных форм и зернистости)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника цилиндр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    ""ПолирПаст-Z+F"- паста для удаления мягкого налета и тонкой полировки эмали"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Бор алмазный конус длинный, круглый конец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Дезинфицирующее средство Инструдез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Posterior"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Материал пломбировочный жидкотекучий Filtek Ultimat flou"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Материал пломбировочный жидкотекучий Filtek Ultimat flou"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Праймер-адгезив"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    ""Травекс-37""

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Ионолайт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Нить ретракционная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Relix U200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Скандонест 1,8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Убистезин 1:200000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Убистезин ДС -форте 4%"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Лак фторирующий Фтор-Люкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Депульпин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Кальсепт (йодоформ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Эвгетин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Резортин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Гель для расширения и выявления устья каналов (ЭДТА 20%)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Крезотин жидкость №2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Гемостаб (AlCl3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Гемостаб (FeSO4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    ""Эвгенат" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    ""Фенопласт" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Дентин-паста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Темпелайт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Temp-It"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Флоуфикс Дуо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Салфетки Дез Клинер (сменный блок)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Жидкость для дезинфекции Микроцид РФ ликвид"

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Масло-спрей для наконечников Lubrifluid"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Спрей-очистка для наконечников Spreynet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Штрипсы Sof-Lex"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Штифты стекловолоконные"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Поли-панель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Мазь дентальная Метрогил"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Мазь дентальная Солкосерил"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Витремер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Витремер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Витремер"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Флуорест набор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Эстелюкс НК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 3

    Лот 5

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    232 566,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полирен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Нить ретракционная с пропиткой Gingi-Pak"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Иглы дентальные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Блок листов для замешивания пломбировочных материалов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Артикуляционная бумага"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Полир"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Диски для полировки композитных пломб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Лампа для камеры сохранения стерильности"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Пакеты плоские самозаклеивающиеся для паровой стерилизации"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Ватные шарики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Валики ватные"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Салфетка стоматологическая бумажная одноразовая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "АХД-2000 экспресс"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Салфетки для дезинфекции"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Микроцид Ликвид"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Масло-спрей для наконечников"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Спрей-очистка для наконечников"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Щеточка нейлоновая для полировки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Витример"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Ветример"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Filtek"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Гель для травления эмали"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "пластиковые апликаторы"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Prime&Bond® NT"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Ионосил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Кальцетин эндодонтический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "материал подкладочный с кальцием"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Пульпоэкстрактор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Эвгетин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "гель для расширения корневых каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Гель гемостатический шприц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Лателюкс (LATELUX)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Gradia Direct"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Gradia Direct"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Глуфторед"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Фтор-люкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Диплен-дента пленка дентальная с метронидазолом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "DEZODENT VAC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "ЭндоЖи для высушивания каналов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Убистезин"

    Кол-во: 10

    Лот 6

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    398 884,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части конусная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пламевидная широкая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части пулевидная длинная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Росбел бор твердосплавный для углового наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части цилиндрическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Бор алмазный бутон"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Бор алмазный овальный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Бор алмазный шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Штифты гуттаперчивые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Штифты бумажные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Перчатки латексные"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая комбинированная с конусной шейкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая длинная хирургическая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Росбел бор алмазный для турбинного наконечника форма рабочей части сферическая обратноконусная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Бор алмазный конус остроконечный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника шаровидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Бор твердосплавный для углового наконечника цилиндр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Валики ватные №2 500 шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Нагрудник для пациента 500 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 21"

    "Наконечник для слюноотсоса 100 шт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Маски одноразовые четырехслойные 50 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Posterior"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Temp-It"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Десенсетин-гель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Скандонест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Убистезин 1:200000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Убистезин ДС -форте 4%"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Лак фторирующий Фтор-Люкс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Кариес индикатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Десенсетин суспензия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Депульпин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Кальципульпин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Кальсепт (йодоформ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Иодотин твердеющая паста"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Эпоксидин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Эвгетин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Резортин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Рутдент быстротвердеющий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Гель для расширения и выявления устья каналов (ЭДТА 20%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Крезотин жидкость №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Гемостаб (AlCl3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Гемостаб (FeSO4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    ""Эвгенат" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    ""Фенопласт" жидкость для распломбирования каналов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Дентин -порошок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Штифты титановые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Штифты стекловолоконные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Диски шлифовальные на лавсановой основе Sof-Lex"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Штрипсы Sof-Lex"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Спрей-очистка для наконечников Spreynet"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Масло-спрей для наконечников Lubrifluid"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Масло твердое для турбин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Жидкость для дезинфекции Микроцид РФ ликвид"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Салфетки Дез Клинер (сменный блок)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 58"

    "Дезинфицирующее средство Инструдез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры малые"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры средние"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Микро-аппликаторы для нанесения бондинга размеры большие"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Материал пломбировочный Gradia Direct Anterior"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Эстелюкс НК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Флуорест набор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Лента "Диплен дента""

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Мазь дентальная Солкосерил"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Мазь дентальная Метрогил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Игла дентальная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Поли-панель"

    Кол-во: 16

    "Позиция 73"

    "Бор алмазный грушевидный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Бор алмазный шаровидный длинный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Бор алмазный цилиндр плоский конец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "Флоуфикс Дуо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Relix U200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Нить ретракционная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Ионолайт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    ""Травекс-37""

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Праймер-адгезив"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Материал пломбировочный Filtek Z250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Материал пломбировочный Filtek Z550"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Материал пломбировочный жидкотекучий Filtek Ultimat flou"

    Кол-во: 2

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    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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