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Номер извещения
31705132148
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031291/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка стоматологического расходного материала для нужд стоматологических кабинетов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Архангельской и Вологодской областях в 2017 году (6 лотов) (067/17/2.2/0031291/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Ключевые слова:
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Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Урдомского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
523 010,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
32.50.11.000
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Приводинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
543 635,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
32.50.11.000
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 35
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Нюксенского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
553 506,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
32.50.11.000
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Юбилейного ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
507 624,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
32.50.11.000
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Грязовецкого ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
232 566,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
32.50.11.000
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132148Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132148Дата и время вскрытия заявок Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 09:0014.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 09:0014.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132148Подведение итогов не позднее Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стоматологического расходного материала для нужд Шекснинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
398 884,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
32.50.11.000
32.50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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