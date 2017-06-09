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Номер извещения
31705130885
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031726/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту дизель-генераторных установок на разъездах железнодорожной линии Обская-Бованенково для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 34992 5-34-25
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
zakupki@yamalgpt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Москаленко Олеся Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
629405, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обской, Ханмейское шоссе, 2В «Административно-бытовой корпус Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
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Выполнение работ по текущему ремонту дизель-генераторных установок на разъездах железнодорожной линии Обская-Бованенково для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705130885Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту дизель-генераторных установок на разъездах железнодорожной линии Обская-Бованенково для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.629405, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обской, Ханмейское шоссе, 2В «Административно-бытовой корпус Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705130885Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту дизель-генераторных установок на разъездах железнодорожной линии Обская-Бованенково для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.629405, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обской, Ханмейское шоссе, 2В «Административно-бытовой корпус Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
Подведение итогов не позднее
02.08.2017 18:0002.08.2017 18:0002.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705130885Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту дизель-генераторных установок на разъездах железнодорожной линии Обская-Бованенково для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.629405, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обской, Ханмейское шоссе, 2В «Административно-бытовой корпус Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.08.201702.08.2017 18:0002.08.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705130885Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту дизель-генераторных установок на разъездах железнодорожной линии Обская-Бованенково для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.629405, Россия, ЯНАО, г. Лабытнанги, мкр. Обской, Ханмейское шоссе, 2В «Административно-бытовой корпус Ямальского филиала ООО «Газпромтранс»
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту дизель-генераторных установок на разъездах железнодорожной линии Обская-Бованенково для нужд Ямальского филиала ООО "Газпромтранс" в 2017 году.
Начальная цена
6 858 684,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
33.12.11.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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