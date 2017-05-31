www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705130335
Уникальный номер закупки
17/1.1/0034563/ДШельф
Наименование закупки
Оказание услуг транспортной экспедиции оборудования для комплектации объектов подводного добычного комплекса Киринского ГКМ в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292) для нужд ООО"Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (34563)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 11:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг транспортной экспедиции оборудования для комплектации объектов подводного добычного комплекса Киринского ГКМ в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705130335Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг транспортной экспедиции оборудования для комплектации объектов подводного добычного комплекса Киринского ГКМ в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 14:2531.05.2017 14:2531.05.2017 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705130335Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг транспортной экспедиции оборудования для комплектации объектов подводного добычного комплекса Киринского ГКМ в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 14:0002.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705130335Подведение итогов не позднее Оказание услуг транспортной экспедиции оборудования для комплектации объектов подводного добычного комплекса Киринского ГКМ в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705130335Подведение итогов не позднее Оказание услуг транспортной экспедиции оборудования для комплектации объектов подводного добычного комплекса Киринского ГКМ в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг транспортной экспедиции оборудования для комплектации объектов подводного добычного комплекса Киринского ГКМ в рамках инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).
Начальная цена
40 350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
50.20
52.24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.