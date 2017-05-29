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Номер извещения
31705131402
Уникальный номер закупки
17/5.3/0031026/ТГКраснодар
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений УПГТ-2 КС «Краснодарская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год (№ 0001/17/5.3/0031026/ТГКраснодар/ЗП/ГОС/Э/19.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-88
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Felsner@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений УПГТ-2 КС «Краснодарская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131402Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений УПГТ-2 КС «Краснодарская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 13:4530.05.2017 13:4530.05.2017 13:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705131402Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений УПГТ-2 КС «Краснодарская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 20:0002.06.2017 20:0002.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131402Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений УПГТ-2 КС «Краснодарская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 20:0002.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131402Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений УПГТ-2 КС «Краснодарская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений УПГТ-2 КС «Краснодарская» для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» на 2017 год
Начальная цена
29 894 853,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
43.99
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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