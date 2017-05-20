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    Главная / Торги / Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в г. Югорскт (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в г. Югорскт (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131124Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705131124

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031001/СпецГАТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в г. Югорскт (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 13:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 17_СпецГАТранс_2.2_0036 .rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Газпром спецгазавтотранс
    Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»

    Юридический адрес

    426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Почтовый адрес

    426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Контактный телефон

    +7 3412 94-69-80

    Факс

    +7 3412 56-81-83

    Адрес электронной почты

    instend@sgaz.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Баталов Роман Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2017 11:00 GMT +313.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131124Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 13:0014.06.2017 13:0014.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705131124Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Подведение итогов не позднее

    22.06.2017 20:0022.06.2017 20:0022.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131124Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 20:0022.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131124Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск

    Начальная цена

    125 937 783,53

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
    Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»

    Адрес местонахождения

    426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182

    Классификатор ОКПД2

    45.31.12.000

    Услуги по оптовой торговле прочими автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31.1

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Тройник"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Коллектор впускной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Коллектор выпускной"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "реле-регулятор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Рукав"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Блок кранов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Крышки натяжных винтов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Демпфер"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "бак топливный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "тяга"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "тяга"

    Кол-во: 18

    "Позиция 13"

    "тяга"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "кран топливный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "Золотник"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Палец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "втулка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "палец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "РВД"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "РВД"

    Кол-во: 16

    "Позиция 21"

    "опора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "двойной кардан"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "предохранительный клапан"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "муфта зубчатая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "труба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Крышка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Болт"

    Кол-во: 64

    "Позиция 29"

    "провод №331"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "провод №346"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "провод №348"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "провод №351"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "провод №352"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "провод №361"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "провод №369"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "провод №373"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "провод №374"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "провод №380"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "провод №381"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "провод №422"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "провод №423"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "провод №424"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "провод №443"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "провод №444"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "жгут №27"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Каток опорный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Каток поддерживающий"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Лента гусеничная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Джойстики управления операциями"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Ведущая шестерня хода"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Ковш"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "жгут №1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "жгут №2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "жгут №3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "жгут №6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "жгут №17"

    Кол-во: 3

    "Позиция 57"

    "жгут №18"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "жгут №26"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "жгут №12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "жгут №14"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Бортовой редуктор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Конический редуктор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Гусеница"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Каток"

    Кол-во: 96

    "Позиция 65"

    "Ведущее колесо"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "колесо направляющее"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Ось коленчатая с втулками"

    Кол-во: 66

    "Позиция 68"

    "ГМП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Втулка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Манжета"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "О-кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Гайка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Фланец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "уплотнение"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Втулка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "хомут"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Электронный элемент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "замок двери"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Электронный блок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "радиатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "выключатель массы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Ремень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Шина 405/70-24 MITAS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Клапан"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Нож ковша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Ремень"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "Редуктор ходовой части"

    Кол-во: 4

    "Позиция 91"

    "фильтр топливный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 92"

    "фильтр кабины"

    Кол-во: 20

    "Позиция 93"

    "фильтр салонный (СА2931183)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "топливный фильтр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "фильтр гидравлический (СА3617479)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "фильтр пилотного управления (СА3617480)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "фильтр масляный ДВС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "фильтр гидравлический"

    Кол-во: 20

    "Позиция 99"

    "фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 20

    "Позиция 101"

    "Фильтр воздушный в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "фильтр топливный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 103"

    "фильтр масляный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 104"

    "Фильтр трансмиссии"

    Кол-во: 40

    "Позиция 105"

    "фильтр клапана управления"

    Кол-во: 40

    "Позиция 106"

    "фильтр гидробака"

    Кол-во: 40

    "Позиция 107"

    "фильтр антикоррозийный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 108"

    "фильтр воздушный нар."

    Кол-во: 40

    "Позиция 109"

    "фильтр воздушный внутр."

    Кол-во: 40

    "Позиция 110"

    "фильтр масляный"

    Кол-во: 80

    "Позиция 111"

    "фильтр гидравлический"

    Кол-во: 40

    "Позиция 112"

    "Фильтр трансмиссии"

    Кол-во: 120

    "Позиция 113"

    "фильтр лебедки"

    Кол-во: 40

    "Позиция 114"

    "фильтр антикорозийный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 115"

    "фильтр противовеса"

    Кол-во: 40

    "Позиция 116"

    "Фильтр, 76204173 (P173486)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Фильтр 28831112 (51572440)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 118"

    "Фильтр топливный, EF42307712 41558540 (44012612) (M6350518)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Масляный фильтр ED42066712, 76001700"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Топливный фильтр 76059000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Гидравлический фильтр 25577440"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Обратный фильтр 76114373"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Фильтр КПП 77942100 (HF7999)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Фильтр воздушный 98867400"

    Кол-во: 20

    "Позиция 125"

    "Фильтр воздушный 98858500 (P771561)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 126"

    "Воздушный фильтр 98859500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 127"

    "Цилиндр в сборе левый (противовес)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Цилиндр в сборе правый (противовес)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "фильтр масляный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "фильтр воздушный нар."

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "фильтр воздушный внутр."

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "фильтр топливный грубой очистки"

    Кол-во: 40

    "Позиция 133"

    "Фильтр трансмиссии"

    Кол-во: 80

    "Позиция 134"

    "Сальник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Скользун"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Вал центральный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "г/мотор хода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Форсунка"

    Кол-во: 18

    "Позиция 139"

    "Гильза блока цилиндров"

    Кол-во: 18

    "Позиция 140"

    "Поршень ДВС"

    Кол-во: 18

    "Позиция 141"

    "Поршневой палец"

    Кол-во: 18

    "Позиция 142"

    "Пружинное кольцо"

    Кол-во: 36

    "Позиция 143"

    "Поршневое кольцо в сборе"

    Кол-во: 18

    "Позиция 144"

    "набор прокладок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Подшипник скольжения валов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Подшипник скольжения в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Подшипник скольжения"

    Кол-во: 18

    "Позиция 148"

    "Направляющая клапана"

    Кол-во: 72

    "Позиция 149"

    "Прокладка тип О"

    Кол-во: 24

    "Позиция 150"

    "о-кольцо"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "Прокладка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Набор прокладок д/головки цил."

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Набор прокладок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Втулка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 155"

    "Прокладка тип О"

    Кол-во: 18

    "Позиция 156"

    "Распылитель"

    Кол-во: 18

    "Позиция 157"

    "Термостат"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "направляющее колесо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "сегмент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 160"

    "болт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 161"

    "гайка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 162"

    "плавающее"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "О-кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "рем. к-кт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "рем. к-кт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "палец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "соленоид"

    Кол-во: 5

    "Позиция 169"

    "фильтр маслянный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "фильтр топливный тонкой очистки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "фильтр топливный грубой очистки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "фильтр трансмисионный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "фильтр гидравлический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 174"

    "фильтр воздушный внешний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 175"

    "фильтр воздушный внутренний"

    Кол-во: 4

    "Позиция 176"

    "Центральный коллектор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Основной насос"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Г/мотор хода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Ротор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Поршень"

    Кол-во: 14

    "Позиция 181"

    "Обратный фильтр 69022273"

    Кол-во: 20

    "Позиция 182"

    "Подшипник выжимной в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Стакан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Манжета"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Картер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Кронштейн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Валик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Подшипник"

    Кол-во: 6

    "Позиция 190"

    "Стопорное кольцо"

    Кол-во: 3

    "Позиция 191"

    "Шестерня"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Кольцо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 194"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Фильтр топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Консоль"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Амортизатор ( или 533-0-62-07-119-1)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 199"

    "Прокладка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    "Шайба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 201"

    "Болт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 202"

    "Кронштейн"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Амортизатор (или 533-0-62-07-119-1)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 204"

    "Седло"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Фара передняя"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Фонарь передний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Фара рабочая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "АКБ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 209"

    "палец"

    Кол-во: 6

    "Позиция 210"

    "палец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 211"

    "втулка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 212"

    "Комплект РТИ ДВС и гидросистемы"

    Кол-во: 3

    "Позиция 213"

    "Главный гидрораспределитель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 214"

    "Автономный подогреватель кабины"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Гидромотор поворота"

    Кол-во: 3

    "Позиция 216"

    "Гидромотор хода левый, правый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 217"

    "Колесо направляющее"

    Кол-во: 8

    "Позиция 218"

    "Опорный каток"

    Кол-во: 32

    "Позиция 219"

    "Поддерживающий каток"

    Кол-во: 16

    "Позиция 220"

    "Гусеница в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 221"

    "Зубья звездочки"

    Кол-во: 72

    "Позиция 222"

    "Прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Диск ведомый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Кожух сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Нажимной диск"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "каток опорный одноб."

    Кол-во: 24

    "Позиция 229"

    "каток опорный двуб. в сборе"

    Кол-во: 24

    "Позиция 230"

    "натяжное колесо в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 231"

    "коронка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 232"

    "палец коронки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 233"

    "фиксатор коронки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 234"

    "коронка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 235"

    "фиксатор коронки"

    Кол-во: 9

    "Позиция 236"

    "Цепь"

    Кол-во: 6

    "Позиция 237"

    "фильтр топливный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "фильтр КПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Коронка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 241"

    "жгут №4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 242"

    "жгут №5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "рем.комплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "сальник вых.вала ГТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 245"

    "карданый вал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "коллектор выхлопной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 247"

    "жгут №101"

    Кол-во: 3

    "Позиция 248"

    "провод №107"

    Кол-во: 3

    "Позиция 249"

    "провод №111"

    Кол-во: 3

    "Позиция 250"

    "провод №141"

    Кол-во: 3

    "Позиция 251"

    "провод №142"

    Кол-во: 3

    "Позиция 252"

    "провод №143"

    Кол-во: 3

    "Позиция 253"

    "провод №146"

    Кол-во: 3

    "Позиция 254"

    "провод №148"

    Кол-во: 3

    "Позиция 255"

    "провод №153"

    Кол-во: 3

    "Позиция 256"

    "провод №201"

    Кол-во: 3

    "Позиция 257"

    "провод № 209"

    Кол-во: 3

    "Позиция 258"

    "провод №271"

    Кол-во: 3

    "Позиция 259"

    "провод №307"

    Кол-во: 3

    "Позиция 260"

    "провод №308"

    Кол-во: 3

    "Позиция 261"

    "провод №326"

    Кол-во: 3

    "Позиция 262"

    "провод №330"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "Контактор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 264"

    "хомут"

    Кол-во: 8

    "Позиция 265"

    "прокладка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 266"

    "кольцо"

    Кол-во: 8

    "Позиция 267"

    "фильтр гидравл обратного контура"

    Кол-во: 20

    "Позиция 268"

    "фильтр гидравл тонкой очистки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 269"

    "фильтр гидравлический управляющего контура"

    Кол-во: 20

    "Позиция 270"

    "фильтр гидравлический сливной"

    Кол-во: 20

    "Позиция 271"

    "фильтр масл.двигателя"

    Кол-во: 20

    "Позиция 272"

    "фильтр возд.наружный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "фильтр возд.внутрен"

    Кол-во: 20

    "Позиция 274"

    "фильтр возд.кабины"

    Кол-во: 20

    "Позиция 275"

    "фильтр возд.кондиционера"

    Кол-во: 20

    "Позиция 276"

    "фильтр топл. сепар."

    Кол-во: 20

    "Позиция 277"

    "фильтр топл. тонк."

    Кол-во: 20

    "Позиция 278"

    "Втулка шкворня верхняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 279"

    "Втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Дверь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Ремкомплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Каток поддерживающий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 283"

    "ремень приводной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "форсунка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 285"

    "наконечник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Накладка рыхлителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 287"

    "шайба"

    Кол-во: 3

    "Позиция 288"

    "стекло"

    Кол-во: 1

    "Позиция 289"

    "болт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 290"

    "кромка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 291"

    "шланг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Фара стрелы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 293"

    "Палец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 294"

    "Палец г/ц стрелы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "шайба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "плита"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "Шайба"

    Кол-во: 6

    "Позиция 298"

    "Болт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 299"

    "болт башмачный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 300"

    "гайка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 301"

    "датчик уровня топлива"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "уплотнение рад.нижн."

    Кол-во: 15

    "Позиция 304"

    "уплотнение рад.верхн."

    Кол-во: 15

    "Позиция 305"

    "стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Колодки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 307"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 308"

    "РВД"

    Кол-во: 2

    "Позиция 309"

    "РВД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 310"

    "Аммортизатор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Пружина"

    Кол-во: 12

    "Позиция 312"

    "Рычаг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Уплотнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Заглушка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Клапан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Переключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Палец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 318"

    "Фиксатор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 319"

    "Стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Подкачка насоса"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Генератор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "Жидкостный отопитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Гусеничное полотно"

    Кол-во: 2

    "Позиция 324"

    "Масляный фильтр Oil filter for engine, 76042400"

    Кол-во: 20

    "Позиция 325"

    "Фильтр топливный ОМ401 грубой очистки 76038700"

    Кол-во: 20

    "Позиция 326"

    "76117673 Элемент осушителя воздуха"

    Кол-во: 20

    "Позиция 327"

    "Сигнал звуковой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 328"

    "Фонарь задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 329"

    "Жгут №1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Жгут №3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "Щетка дорожная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "о-кольцо"

    Кол-во: 40

    "Позиция 333"

    "шланг"

    Кол-во: 40

    "Позиция 334"

    "насос топливный в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 335"

    "водяной насос в сб."

    Кол-во: 5

    "Позиция 336"

    "Каток опорный однобортный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 337"

    "Каток опорный двубортный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 338"

    "Сектор зубчатый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 339"

    "Гайка сегментная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 340"

    "нож средний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 341"

    "нож средний"

    Кол-во: 1

    "Позиция 342"

    "нож угловой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "Лента гусеничная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 344"

    "гайка башмака"

    Кол-во: 1008

    "Позиция 345"

    "болт башмака"

    Кол-во: 1008

    "Позиция 346"

    "гайка"

    Кол-во: 150

    "Позиция 347"

    "Ремни"

    Кол-во: 3

    "Позиция 348"

    "сегменты"

    Кол-во: 30

    "Позиция 349"

    "болт"

    Кол-во: 150

    "Позиция 350"

    "провод №303"

    Кол-во: 3

    "Позиция 351"

    "жгут №28"

    Кол-во: 3

    "Позиция 352"

    "крышка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 353"

    "коробка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 354"

    "гайка"

    Кол-во: 400

    "Позиция 355"

    "Болт башмачный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 356"

    "Ремень вентилятора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 357"

    "Каток опорный"

    Кол-во: 18

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    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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