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Номер извещения
31705131124
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031001/СпецГАТранс
Наименование закупки
Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ПАО «Газпром спецгазавтотранс» в г. Югорскт (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 13:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Почтовый адрес
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Контактный телефон
+7 3412 94-69-80
Факс
+7 3412 56-81-83
Адрес электронной почты
instend@sgaz.udm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Баталов Роман Алексеевич
Место рассмотрения предложений
426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
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Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 11:00 GMT +313.06.2017 11:0013.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705131124Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 13:0014.06.2017 13:0014.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705131124Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 20:0022.06.2017 20:0022.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131124Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.06.201722.06.2017 20:0022.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705131124Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск426039, УР, г.Ижевск, Воткинское шоссе, 182
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей, комплектующих и материалов на дорожно-строительную технику для нужд СУПНР филиала ДОАО "Спецгазавтотранс" ОАО "Газпром" в г. Югорск
Начальная цена
125 937 783,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Все закупки и тендеры ПАО «Газпром спецгазавтотранс»
Адрес местонахождения
426039, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 182
45.31.12.000
45.31.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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