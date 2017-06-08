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Номер извещения
31705129410
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031777/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка комплектов магнитных компенсаторов для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 09:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-26-06
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
DA.Borodin@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
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Поставка комплектов магнитных компенсаторов для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 21:59 GMT +308.06.2017 21:5908.06.2017 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705129410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектов магнитных компенсаторов для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 08:0009.06.2017 08:0009.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705129410Дата и время вскрытия заявок Поставка комплектов магнитных компенсаторов для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 08:3027.06.2017 08:3027.06.2017 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705129410Подведение итогов не позднее Поставка комплектов магнитных компенсаторов для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201727.06.2017 08:3027.06.2017 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705129410Подведение итогов не позднее Поставка комплектов магнитных компенсаторов для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов магнитных компенсаторов для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Начальная цена
566 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
28.29.70.110
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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