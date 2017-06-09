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Номер извещения
31705129222
Уникальный номер закупки
17/2.2/0019545/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка фильтровальной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 09:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-07-85
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рожок Сергей Максимович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Поставка фильтровальной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705129222Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтровальной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705129222Дата и время вскрытия заявок Поставка фильтровальной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1
Подведение итогов не позднее
06.07.2017 22:0006.07.2017 22:0006.07.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705129222Подведение итогов не позднее Поставка фильтровальной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
06.07.201706.07.2017 22:0006.07.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705129222Подведение итогов не позднее Поставка фильтровальной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д.101, корпус 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фильтровальной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
Начальная цена
1 839 004,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
28.25.14.119
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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