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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)

    Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705129027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705129027

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028525/ТГМосква

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 08:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 к Документации.rar

    Приложение 1 к Документации.rar

    Приложение 3 к Документации_023_Методика.doc

    Документация_023_СМСП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Контактный телефон

    +7 495 817-07-85

    Факс

    +7 495 917-93-30

    Адрес электронной почты

    anons@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рожок Сергей Максимович

    Место рассмотрения предложений

    108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705129027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705129027Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 22:0023.06.2017 22:0023.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705129027Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 22:0023.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705129027Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)

    Начальная цена

    2 602 837,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16

    Классификатор ОКПД2

    10

    Продукты пищевые

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конфеты Мишка косолапый, весовые"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Конфеты Красная шапочка шоколадные"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Корица молотая 15 грамм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Клюква замороженная не фасованная (Кантарелла) ГОСТ Р 53956-2010"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "Клубника замороженная весовая (Китай) ТР ТС 021/2011 ТР ТС 022/2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Кислота лимонная 10 грамм ГОСТ 908-2004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Киви"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Кефир "Домик в деревне" 3,2% 1 литр(1000гр) ГОСТ Р 52093-"

    Кол-во: 48

    "Позиция 9"

    "Кетчуп порционный 10гр"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "Кетчуп "Акмалько" 0,9 литра пластиковая бутылка в ассортименте"

    Кол-во: 48

    "Позиция 11"

    "Кедровые орешки очищенные весовые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Квас (Очаковский) 0,4 литра поэлитиеновая тара"

    Кол-во: 25

    "Позиция 13"

    "Кальмар-тушка свежемороженный ГОСТ 20414-2011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "Карри, приправа 15 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 15"

    "Картофель дольки в кожуре (со специями) замороженные 2,5 кг"

    Кол-во: 14

    "Позиция 16"

    "Картофель отечественный ГОСТ Р 51808-2013"

    Кол-во: 840

    "Позиция 17"

    "Карбонад Столичный варено-копченный крупный кусок, вакуумная упаковка (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 18"

    "Карбонад свиной свежемороженный без кости (Бразилия, СИФ 12, 490, 3392)"

    Кол-во: 140

    "Позиция 19"

    "Каперсы 110 грамм (Oliverio)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Капуста квашеная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Капуста краснокочанная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Капуста ГОСТ Р 51809-2001"

    Кол-во: 280

    "Позиция 23"

    "Кабачки импортные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 24"

    "Карамель Черная смородина фасованная 250 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 25"

    "Йогуртер "Чудо" 2,5% 115 грамм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 26"

    "Изюм афганский красный без косточки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Имбирь (корень) (18%)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Икра лососевая зернистая 1 сорт (горбуша) 140 грамм жестебанка (ООО "Охотское")"

    Кол-во: 70

    "Позиция 29"

    "Зира фасованная 10 грамм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 30"

    "Колбаса Салями Итальянская сырокопченная (Останкино)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 31"

    "Масло сладкосливочное "Viola" (Валио) 400гр 82%"

    Кол-во: 290

    "Позиция 32"

    "Масло порционное сливочное "МасЛи" 82,5% 10гр (Прод М) ГОСТ 32261-2013"

    Кол-во: 400

    "Позиция 33"

    "Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное "Империя солнца" 0,9л (нетто 828гр) высший сорт"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное "Олейна" 1л (нетто 920гр)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 35"

    "Марс, Шоколадный батончик 50гр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Маргарин "Пышка" 250гр ГОСТ 52178-2003"

    Кол-во: 140

    "Позиция 37"

    "Майонез Провансаль 220мл (211гр) (МЖК) ГОСТ 31761-2012"

    Кол-во: 90

    "Позиция 38"

    "Майонез Провансаль 1000мл (960гр) пакет (МЖК) ГОСТ 31761-2012"

    Кол-во: 110

    "Позиция 39"

    "Масляная рыба филе холодного копчения (МЕТАТР)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Мармелад желейный резной весовой в ассортименте"

    Кол-во: 18

    "Позиция 41"

    "Мандарины ЮАР"

    Кол-во: 26

    "Позиция 42"

    "Манная крупа 800 грамм ГОСТ 7022-97"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Малаховская, вода 0,5л газированная поэлитиеновая тара"

    Кол-во: 24

    "Позиция 44"

    "Малаховская, вода 0,5л без газа поэлитиеновая тара"

    Кол-во: 24

    "Позиция 45"

    "Мак пищевой 300 грамм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Лук репчатый красный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001"

    Кол-во: 360

    "Позиция 48"

    "Лук порей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Лук зеленый"

    Кол-во: 9

    "Позиция 50"

    "Лопатка свиная без кости (Бразилия) (СИФ 1001, 1156, 3515)"

    Кол-во: 190

    "Позиция 51"

    "Лимоны"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Лечо замороженный 400 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 53"

    "Лавровый лист 10 грамм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 54"

    "Крыло цыпленка 2х фаланга "Клуша""

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Курага весовая импортная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Кукуруза "Бондюэль" жестебанка 425мл/340грамм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 57"

    "Круассаны "7 Days" мини 200 грамм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Круассаны "7 Days" миди 65 грамм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Крабовые палочки замороженные 200 грамм (Крымские)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 60"

    "Креветки свеже мороженные, без головы 16/20, БЛОК, 1,8кг 1кг (Бангладеш)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Кунжут 10 грамм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 62"

    "Крахмал 200гр (Богородская) ГОСТ Р 53876-2010"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Кофе "Нескафе Классик" пакет 2гр растворимый сублимированный"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 64"

    "Кофе "Нескафе Голд" 47,5гр стеклянная банка растворимый сублимированный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 65"

    "Кофе "Лаваца" Росса зерно 1кг вакуумная упаковка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Кофе "Лаваца Оро" зерно 1кг вакуумная упаковка"

    Кол-во: 7

    "Позиция 67"

    "Кофе "Carte Noire"зерно 250 грамм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "Кофе "Carte Noire" (растворимый) стеклянная банка 190 грамм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 69"

    "Компотная смесь с клубникой замороженная не асованная (Кантарелла)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 70"

    "Вишня без косточки замороженная 400 грамм (Лето Наше Красное)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 71"

    "Вишня свежая (в сезон)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Виноград Кримсон (красный без косточек)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 73"

    "Виноград киш-миш (без косточки)"

    Кол-во: 26

    "Позиция 74"

    "Ветчина Нежная из свинины полимерная оболочка горячего копчения (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 75"

    "Ветчина Нежная из индейки полимерная оболочка горячего копчения (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 76"

    "Вегета, приправа 75 грамм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 77"

    "Вермишель (короткая, тонкая) 450гр (Макфа) ГОСТ 51865"

    Кол-во: 90

    "Позиция 78"

    "Вафли "Сливочные" весовые (Брянск)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Ванильный сахар 15гр ТУ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Бульон 750 грамм рыбный (Кнорр)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Бульон 2кг (овощной) (Кнорр)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Бульон 2кг (куриный) (Кнорр)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Бульон 2кг (грибной) (Кнорр)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Бульон 2кг (говяжий) (Кнорр)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Брынза Фетакса хохланд 400гр 60%"

    Кол-во: 120

    "Позиция 86"

    "Брусника замороженная (Дикорос)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Брюссельская капуста замороженная не фасованная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 88"

    "Брокколи замороженные 400 грамм (Зимой и летом)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 89"

    "Бедро цыпленка броллера "Ясные Зори" подложка замороженное"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Абрикосы (сезон)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 91"

    "Аджика "Кавказская" 250гр стеклянная банка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 92"

    "Аква мин. вода 0,6л без газа"

    Кол-во: 240

    "Позиция 93"

    "Аква мин. вода 0,6л газированная"

    Кол-во: 240

    "Позиция 94"

    "Ананасы Голд"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Ананасы шайба 850мл (нетто 820гр) "БАРКО" жестяная банка"

    Кол-во: 36

    "Позиция 96"

    "Апельсины"

    Кол-во: 46

    "Позиция 97"

    "Арахис очищенный вес."

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Арахис соленный "Томас Грин" 40 грамм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 99"

    "Барбарис 5 грамм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Баунти, шоколадные батончики в ассортименте 55 грамм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 101"

    "Батончики, "Степ" с орехом, 50 грамм (Славянка)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Баранки "Волжские" сдобные 500 грамм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Батончики шоколадные сливочная помадка, шоколадная начинка 50гр (Бабаевские)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 104"

    "Батончики "Рот-Фронт" весовые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Баклажаны импортные"

    Кол-во: 50

    "Позиция 106"

    "Бананы ГОСТ Р 51603-2000"

    Кол-во: 26

    "Позиция 107"

    "Баранина корейка на 4 ребрышках"

    Кол-во: 40

    "Позиция 108"

    "Бастурма сыровяленная копченная сырокопченная крупный кусок в вакуумной упаковке (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Баранина без кости свежемороженная (Окорок) (Австралия) (марк. 344)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 110"

    "Вода "Кока-кола" 0,33л жестебанка"

    Кол-во: 36

    "Позиция 111"

    "Зеленый горошек "Бондюэль" 425мл/400грамм/265 грамм жестебанка"

    Кол-во: 90

    "Позиция 112"

    "Зеленый горошек замороженный 400 грамм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 113"

    "Зефир порционный 20гр ГОСТ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 114"

    "Зефир Шармель ванильный, крем-брюле, яблочный 255 грамм"

    Кол-во: 36

    "Позиция 115"

    "Желатин 10гр"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Ессентуки №17, 0,5л стеклянная бутылка Винт Евро"

    Кол-во: 36

    "Позиция 117"

    "Дрожжи Саф-Момент 11гр."

    Кол-во: 500

    "Позиция 118"

    "ДОРАДА, свеже мороженная, 300/400"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Джем порционный (Масли) 20 грамм"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 120"

    "Дайкон"

    Кол-во: 8

    "Позиция 121"

    "Груша Пакхам"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Груша Конференс"

    Кол-во: 24

    "Позиция 123"

    "Грудинка особая варено - копченная крупный кусок, вакуумная упаковка (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Грибы шампиньоны свежие (18%)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 125"

    "Грибы "Шампиньоны" маринованные 500 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 126"

    "Грибы "Шампиньоны резаные" 3100мл жестебанка"

    Кол-во: 24

    "Позиция 127"

    "Грибы "Опята" консервированные 3100мл жестебанка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Грибы "Маслята" маринованные 350гр "Богородская трапеза" стекло"

    Кол-во: 20

    "Позиция 129"

    "Грецкие орехи очищенные весовые"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Гречневая ядрица фасованная 1 кг (Фаском) ГОСТ Р 55290-2012"

    Кол-во: 50

    "Позиция 131"

    "Грейпфруты"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Горох 1 кг фасованный целый ГОСТ 6201-68"

    Кол-во: 32

    "Позиция 133"

    "Горчичный порошок 200 грамм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Горчица "Столовая" 250 грамм стеклянная банка"

    Кол-во: 24

    "Позиция 135"

    "Горчица "Столичная" русская 100 грамм туба (МЖК)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Говядина тушеная высший сорт жестебанка 325 грамм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Говядина без кости лопаточная часть (толстый край)"

    Кол-во: 280

    "Позиция 138"

    "Геркулес фасованный 1 кг экстра (Тула) ГОСТ 21149-93"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Гвоздика целая 10 грамм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 140"

    "Гавайская смесь замороженная не фасованная"

    Кол-во: 26

    "Позиция 141"

    "Вырезка свиная (Бразилия) (Сeapa, SIF 490)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 142"

    "Вырезка говяжья замороженая (Белорусия, Брест, Пинск)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 143"

    "Вода фруктовая 0,5л стекло в ассортименте "Святой Грааль""

    Кол-во: 36

    "Позиция 144"

    "Вода фруктовая 0,5л стекло "Черноголовка" лимонад"

    Кол-во: 36

    "Позиция 145"

    "Вода фруктовая 0,33л стекло "Черноголовка" Тархун"

    Кол-во: 18

    "Позиция 146"

    "Вода фруктовая 0,33л стекло "Черноголовка" Саяны"

    Кол-во: 36

    "Позиция 147"

    "Вода фруктовая 0,33л стекло "Черноголовка" Буратино"

    Кол-во: 36

    "Позиция 148"

    "Вода "Фанта" 0,33л жестебанка"

    Кол-во: 36

    "Позиция 149"

    "Вода "Спрайт" 0,33л жестебанка"

    Кол-во: 36

    "Позиция 150"

    "Масло для фритюра подсолнечное рафинированное дезодорированное "UNITY" 10 литров"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Уксус 9% 500мл поэлитиеновая тара (Егорьевский)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 152"

    "Укроп"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Тыква"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Треска без головы свежемороженная 1000+"

    Кол-во: 40

    "Позиция 155"

    "Тунец натуральный в собственном соку жестебанка 1 кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 156"

    "Томат - паста 500 грамм "Don Satore" 25-30% стеклянная банка ГОСТ 54678-2011"

    Кол-во: 56

    "Позиция 157"

    "Тесто дрожжевое слоеное 500 грамм (Звездное)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 158"

    "Тесто бездрожжевое слоеное 500 грамм (Звездное)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 159"

    "ТЕЛЕНОК МОЛОЧНЫЙ КОРЕЙКА НА РЕБРЫШКАХ, 300-400 ГРАММ, SIL VER FERN"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Твикс, Шоколадный батончик 55 грамм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Творог 9% фасованный 200 грамм (Планета сырков) ГОСТ 52096-2003"

    Кол-во: 240

    "Позиция 162"

    "Тарталетки фасованные по 80 грамм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Сыр Эдам (Красногорский сырзавод) 45%"

    Кол-во: 20

    "Позиция 164"

    "Сыр Тильзитер "Пан Ступка" 45%"

    Кол-во: 28

    "Позиция 165"

    "Сыр Пармезан Schonfild (Аргентина) 43%"

    Кол-во: 20

    "Позиция 166"

    "Сыр Мааздам 45%"

    Кол-во: 24

    "Позиция 167"

    "Сыр Гауда 45% ГОСТ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 168"

    "Сыр плавленный Виола 400 грамм 28% пластиковая или пластмассовая банка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Сыр Моцарелла 42%"

    Кол-во: 12

    "Позиция 170"

    "Сырки творожные с ванилином, со сгущенкой глазированные 50 грамм"

    Кол-во: 220

    "Позиция 171"

    "Сухари панировочные 200 грамм фасованные"

    Кол-во: 35

    "Позиция 172"

    "Спагетти фасованные 450 грамм (Шебекино) ГОСТ 51865"

    Кол-во: 72

    "Позиция 173"

    "Соус Ткемали 340 грамм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 174"

    "Соус Териаки 250 мл стеклянная бутылка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 175"

    "Соус соевый 300мл"

    Кол-во: 112

    "Позиция 176"

    "Соус Сацебели 340 грамм"

    Кол-во: 72

    "Позиция 177"

    "Соус Наршараб (гранулированная основа) 400 грамм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 178"

    "Сосиски Докторские целоановая оболочка ингазированная упаковка (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 80

    "Позиция 179"

    "СОРБЕТ МАЛИНОВЫЙ, КЛУБНИЧНЫЙ 2*2,4Л, MOVENPICK (12004570)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "СОРБЕТ ЛАЙМ ЛИМОН 2*2,4Л, MOVENPICK (12004756)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Соль "Полесье" экстра йодированная асованная 1 кг мягкая упаковка ГОСТ 13830-97"

    Кол-во: 40

    "Позиция 182"

    "Сода пищевая 500 грамм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Сникерс, шоколадный батончик 50,5 грамм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 184"

    "Сметана 20% 330 грамм "Домик в деревне" ГОСТ Р 52092-2003"

    Кол-во: 200

    "Позиция 185"

    "Сливки 33% 0,5 литра (Крем сливочный для взбивания)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Сливки для кофе 10 грамм 10% (Кампина)"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 187"

    "Слива (в сезон)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 188"

    "Скумбрия холодного копчения без головы (ИП Кадиев)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 189"

    "Сенежская, вода питьевая 0,5л с газом ГОСТ Р 54316-2011"

    Кол-во: 78

    "Позиция 190"

    "Уксус Бальзамический с малиной 250мл (Ламанс)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 191"

    "Яйцо Д-1 (СУСАНИНСКОЕ) ГОСТ 31654-2012"

    Кол-во: 4360

    "Позиция 192"

    "Язык говяжий замороженный (Бразилия)"

    Кол-во: 54

    "Позиция 193"

    "ЯГНЕНОК КОРЕЙКА НА РЕБРЫШКАХ, 14-16 OZ, "SILVER FERN""

    Кол-во: 25

    "Позиция 194"

    "Яблоки отечественные ГОСТ Р 54697-2011"

    Кол-во: 50

    "Позиция 195"

    "ЭВИАН вода, без газа 0,5л пластик"

    Кол-во: 36

    "Позиция 196"

    "Шоколад "Ритер спорт" 100 грамм (белый с фундуком, лесной орех молочный, полугорький)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 197"

    "Шоколад "Осений вальс" 100 грамм в ассортименте ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 198"

    "Шоколад "Люкс" 100 грамм (Бабаевский)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 199"

    "Шоколад "Альпен Голд" 90/100 грамм в ассортименте (горький,молочный, орех)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 200"

    "Шоколад "АЛЕНКА" 100 грамм в ассортименте ТУ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 201"

    "Шоколад "АЛЕНКА" 15 грамм ТУ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 202"

    "Шпик по-Домашнему (Микоян) ТУ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 203"

    "Шейка свиная без кости свеже мороженная"

    Кол-во: 405

    "Позиция 204"

    "Чечевица Зеленая фасованная 450 грамм (Мистраль) (18%)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 205"

    "Черешня свежая (в сезон)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 206"

    "Чеснок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 207"

    "Чернослив без косточки весовой ГОСТ 28501-90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 208"

    "Черная смородина свежемороженная не фасованная (Китай) ТР ТС 021/2011"

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Чай Гринфилд черный 100 пакетов конвертов х 2 грамма"

    Кол-во: 15

    "Позиция 210"

    "Чай Lipton 100 пакетиков х 2 грамма (черный)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 211"

    "Чай Ahmad (Чай №1) 100 пакетиков х 2 грамма"

    Кол-во: 20

    "Позиция 212"

    "Чай Ahmad (Английский завтрак) 100 пакетиков х 2 грамма"

    Кол-во: 20

    "Позиция 213"

    "Чай Ahmad (Английский чай №1; английский завтрак; цейлон черный) 25 пакетиков х 2 грамма"

    Кол-во: 76

    "Позиция 214"

    "Цуккаты весовые"

    Кол-во: 5

    "Позиция 215"

    "Цветная капуста замороженная 400 грамм (Зимой и летом)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 216"

    "Хрен столовый 250 грамм "Новатор""

    Кол-во: 25

    "Позиция 217"

    "Грибы "Маслята" маринованные 580мл/530грамм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 218"

    "Шпинат рубленный замороженный 400 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 219"

    "Хмели-сунели 15 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 220"

    "Колбаса Салями Венская полукопченная (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 221"

    "Колбаса Московская варено-копченная высший сорт (Останкино) ГОСТ Р55455-2013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Колбаса Брауншвейская "Останкинская" сыро-копченная 150 грамм нарезка вакуумная упаковка"

    Кол-во: 6

    "Позиция 223"

    "Колбаса Сервелат Финский варено-копченный (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 224"

    "Колбаса Сервелат Российский варено-копченный (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 33

    "Позиция 225"

    "Колбаса Сервелат Зернистый варено-копченный (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 226"

    "Колбаса Сервелат Европейский варено-копченный в упаковке фиброуз (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 43

    "Позиция 227"

    "Колбаса Докторская вареная полимерная оболочка премиум 0,5 кг (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 228"

    "Колбаса Докторская вареная полимерная оболочка премиум (Останкино) ТУ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 229"

    "Конфитюр термостабильный (начинка) в асоортименте 1ведро/20кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 230"

    ""Святой источник" вода 0,5л газированная"

    Кол-во: 84

    "Позиция 231"

    "Рис длинозерный 0,9кг"

    Кол-во: 34

    "Позиция 232"

    "Приправа для баранины 15 грамм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 233"

    "Холлс леденцы 33 грамма в ассортименте"

    Кол-во: 24

    "Позиция 234"

    "Хлеб Бородинский (Хлебозавод №22) 0,370 кг нарезка"

    Кол-во: 120

    "Позиция 235"

    "Хлеб Батон Нарезной (Хлебозавод №22) 0,5 кг нарезка"

    Кол-во: 150

    "Позиция 236"

    "Халва в шоколаде, конфеты "Рот-Фронт" в ассортименте"

    Кол-во: 12

    "Позиция 237"

    "Филе тилапии 2-4 без шкуры слабо мороженная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 238"

    "Филе судака на шкурке глазированный замороженный (Альфа-М)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 239"

    "Филе грудки куриное на подложке замороженное (Клуша)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 240"

    "Филе грудки куриное (Фабрика Птицы)"

    Кол-во: 96

    "Позиция 241"

    "Филе грудки индейки замороженное (Восточная птицефабрика)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 242"

    "Фасоль красная 800 грамм (Фаском)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 243"

    "Фасоль белая 800 грамм (Фаском) ГОСТ 7758-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "Фасоль стручковая резанная замороженная 400 грамм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 245"

    "Печень говяжья замороженная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 246"

    "Перловая крупа фасованная 1,0 ГОСТ 5784-60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "Петрушка"

    Кол-во: 9

    "Позиция 248"

    "Перец белый молотый 10 грамм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 249"

    "Перец (красный) (импортный)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 250"

    "Перец (зеленый) (импортный)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 251"

    "Перец (желтый) (импортный)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 252"

    "Перец черный молотый 10 грамм ТУ"

    Кол-во: 250

    "Позиция 253"

    "Перец черный горошек 10 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 254"

    "Перец красный молотый сладкий (паприка) 10 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 255"

    "Перец красный молотый острый 10 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 256"

    "Перье минеральная вода классическая 0,33л стеклянная бутылка"

    Кол-во: 24

    "Позиция 257"

    "Патиссоны маринованные 910 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 258"

    "Пастила порционная 20гр"

    Кол-во: 230

    "Позиция 259"

    "Пастила "Шармель" в ассортименте 221гр (Ударница) ТУ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 260"

    "ОСЕТР, свеже мороженный"

    Кол-во: 16

    "Позиция 261"

    "Оливки без косточек "Барко" 314мл(280гр) жестебанка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 262"

    "Окорочка куринные без хребта замороженные, подложка (Приосколье)"

    Кол-во: 190

    "Позиция 263"

    "Огурцы консервированные с зеленью в заливке 650грамм "Гартенс""

    Кол-во: 120

    "Позиция 264"

    "Огурцы соленые (Рязань) ГОСТ Р 53972-2010"

    Кол-во: 18

    "Позиция 265"

    "Огурцы среднеплодные ГОСТ Р 54752-2011"

    Кол-во: 90

    "Позиция 266"

    "Нордик, хлопья овсяные 500 грамм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 267"

    "Нектарины (в сезон)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 268"

    "Натс шоколадный батончик 50гр в ассортименте"

    Кол-во: 20

    "Позиция 269"

    "Мясо кур (Тушка цыпленка бройллера) 1 сорт потрошенный (Велес-Агро) Халяль"

    Кол-во: 150

    "Позиция 270"

    "М&М, шоколадные конфеты, арахис в ассортименте 45/50 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 271"

    "Мука высший сорт асованная по 2кг (Макфа)"

    Кол-во: 180

    "Позиция 272"

    "Морковь свежая отечественная ГОСТ 32284-2013"

    Кол-во: 310

    "Позиция 273"

    "Молоко сгущенное с сахаром 380гр 8,5% (Рогачев) ГОСТ 53436-2009"

    Кол-во: 48

    "Позиция 274"

    "Молоко "Останкинское" классическое ультрапастеризованное 3,2% 200 грамм т/брик"

    Кол-во: 150

    "Позиция 275"

    "Молоко "Домик в деревне" 3,2% 950гр"

    Кол-во: 532

    "Позиция 276"

    "Мини-тортик "Боярушка" в темном шоколаде (Славянка) 38гр"

    Кол-во: 200

    "Позиция 277"

    "Мед натуральный 500гр стеклянная банка в ассортименте"

    Кол-во: 6

    "Позиция 278"

    "Мед порционный 20 грамм (Масли)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 279"

    "Малина замороженная не фасованная (Смелянская)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 280"

    "Маслины без косточки 280 грамм жестебанка"

    Кол-во: 90

    "Позиция 281"

    "Макаронные изделия Лазанья "Паста Зара" 500 грамм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 282"

    "Макаронные изделия (Бантики) (Паста Зара) 0,5кг ГОСТ"

    Кол-во: 68

    "Позиция 283"

    "Масло оливковое "VALLEJO" E.V. 0,5 литра нерафинированное"

    Кол-во: 6

    "Позиция 284"

    "Масло оливковое "La Espanola" 500мл 100% рафинированное"

    Кол-во: 6

    "Позиция 285"

    "Персики в сиропе, жестебанка 850мл/820гр (Барко)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 286"

    "Сенежская, вода питьевая 0,5л без газа ГОСТ Р 54316-2011"

    Кол-во: 12

    "Позиция 287"

    "Сельдь слабо-соленая весовая (Метатр) ГОСТ 815-2004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 288"

    "Сельдерей (стебель)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 289"

    "Сельдерей (корень)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 290"

    "Семга (лосось) свеже мороженный потрошенный, с головой 7-8 кг"

    Кол-во: 240

    "Позиция 291"

    ""Святой источник" вода 0,5л без газа"

    Кол-во: 108

    "Позиция 292"

    "Свекла ГОСТ 32284-2013"

    Кол-во: 220

    "Позиция 293"

    "Сахарная пудра фасованная 200 грамм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 294"

    "Сахар - рафинад "Чайковский" 1,0 кг ГОСТ Р 53396-2009"

    Кол-во: 120

    "Позиция 295"

    "Сахар песок фасованный 1 кг ГОСТ 21-94"

    Кол-во: 210

    "Позиция 296"

    "Салат Романо"

    Кол-во: 25

    "Позиция 297"

    "Салат Лоло-россо весовой"

    Кол-во: 22

    "Позиция 298"

    "Салат из морской капусты "Чука" 500 грамм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 299"

    "Салат Китайский (Капуста пекинская) ГОСТ Р 54700-2011"

    Кол-во: 40

    "Позиция 300"

    "Салат из морской капусты "САХАЛИНСКИЙ" весовой (Меридиан)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 301"

    "Рис "Краснодарский" круглый, классика 0,9кг фасованный"

    Кол-во: 26

    "Позиция 302"

    "Рис "Индика Gold" пропаренный длинный Мистраль 1 кг фасованный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 303"

    "Рис "Жасмин" Мистраль 0,5 кг фасованный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 304"

    "Приправа для свинины 15 грамм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 305"

    "Приправа для шашлыка 15 грамм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 306"

    "Приправа для рыбы 15 грамм"

    Кол-во: 140

    "Позиция 307"

    "Приправа для плова 15 грамм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 308"

    "Приправа для мяса 15 грамм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 309"

    "Птица дивная, конфеты весовые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 310"

    "Пшено шлифованное 1 кг (Фаском) ГОСТ 572-60"

    Кол-во: 12

    "Позиция 311"

    "Разрыхлитель теста 12 грамм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 312"

    "Редис весовой (импортный)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 313"

    "Резинка жевательная "Орбит" в ассортименте"

    Кол-во: 20

    "Позиция 314"

    "Печенье "Овсяное" в ассортименте фасованное 400 грамм (Полет)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 315"

    "Пикник, шоколадный батончик 38 грамм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 316"

    "Пломбир ванильный 550 грамм, Чистая линия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 317"

    "Помидоры свежие (отечественные) ГОСТ Р 55906-2013"

    Кол-во: 110

    "Позиция 318"

    "Приправа для корейской моркови 15 грамм (острая, не острая)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 319"

    "Приправа для картофеля 15 грамм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 320"

    "Помидоры черри красные 250 грамм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 321"

    "Приправа для курицы 15 грамм"

    Кол-во: 140

    "Позиция 322"

    "Куркума (шафран) 10 грамм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 323"

    "Сливки 10% "Домик в деревне" 0,2 литра"

    Кол-во: 30

    "Позиция 324"

    "Помидоры БАНЧ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 325"

    "Кинза"

    Кол-во: 3

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