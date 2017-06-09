www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705129027
Уникальный номер закупки
17/2.2/0028525/ТГМосква
Наименование закупки
Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-07-85
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
anons@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рожок Сергей Максимович
Место рассмотрения предложений
108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705129027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705129027Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 22:0023.06.2017 22:0023.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705129027Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 22:0023.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705129027Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)108814, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Управление по эксплуатации зданий и сооружений" (УЭЗС)
Начальная цена
2 602 837,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
10
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 48
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 8
Кол-во: 48
Кол-во: 500
Кол-во: 48
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 14
Кол-во: 840
Кол-во: 32
Кол-во: 140
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 280
Кол-во: 35
Кол-во: 24
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 70
Кол-во: 40
Кол-во: 24
Кол-во: 290
Кол-во: 400
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 140
Кол-во: 90
Кол-во: 110
Кол-во: 5
Кол-во: 18
Кол-во: 26
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 360
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 190
Кол-во: 30
Кол-во: 24
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 3000
Кол-во: 150
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 26
Кол-во: 40
Кол-во: 12
Кол-во: 30
Кол-во: 90
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 120
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 100
Кол-во: 16
Кол-во: 30
Кол-во: 240
Кол-во: 240
Кол-во: 10
Кол-во: 36
Кол-во: 46
Кол-во: 1
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 26
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 26
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 36
Кол-во: 90
Кол-во: 25
Кол-во: 250
Кол-во: 36
Кол-во: 200
Кол-во: 36
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 1200
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 20
Кол-во: 42
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 32
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 280
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 26
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 18
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 10
Кол-во: 24
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 56
Кол-во: 16
Кол-во: 48
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 240
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 28
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 80
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 220
Кол-во: 35
Кол-во: 72
Кол-во: 40
Кол-во: 50
Кол-во: 112
Кол-во: 72
Кол-во: 4
Кол-во: 80
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 3000
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 78
Кол-во: 4
Кол-во: 4360
Кол-во: 54
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 36
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 24
Кол-во: 300
Кол-во: 18
Кол-во: 405
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 76
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 25
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 33
Кол-во: 25
Кол-во: 43
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 84
Кол-во: 34
Кол-во: 60
Кол-во: 24
Кол-во: 120
Кол-во: 150
Кол-во: 12
Кол-во: 60
Кол-во: 42
Кол-во: 70
Кол-во: 96
Кол-во: 80
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 14
Кол-во: 30
Кол-во: 250
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 230
Кол-во: 24
Кол-во: 16
Кол-во: 80
Кол-во: 190
Кол-во: 120
Кол-во: 18
Кол-во: 90
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 24
Кол-во: 180
Кол-во: 310
Кол-во: 48
Кол-во: 150
Кол-во: 532
Кол-во: 200
Кол-во: 6
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 90
Кол-во: 24
Кол-во: 68
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 240
Кол-во: 108
Кол-во: 220
Кол-во: 8
Кол-во: 120
Кол-во: 210
Кол-во: 25
Кол-во: 22
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 42
Кол-во: 26
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 140
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 50
Кол-во: 15
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 110
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 140
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.