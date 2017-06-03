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Номер извещения
31705128617
Уникальный номер закупки
17/2.2/0030701/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка асфальтобетонных смесей, бетона, песка, грунта и щебня для выполнения работ по капитальному ремонту объектов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 06:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Закупки и тендеры Услуги по производству прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки отдельные, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бетон БСГ В12,5 П1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2017 08:00 GMT +303.06.2017 08:0003.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705128617Дата и время окончания срока приема заявок Бетон БСГ В12,5 П1г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Дата и время вскрытия заявок
03.06.2017 08:0003.06.2017 08:0003.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705128617Дата и время вскрытия заявок Бетон БСГ В12,5 П1г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 22:0008.06.2017 22:0008.06.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705128617Подведение итогов не позднее Бетон БСГ В12,5 П1г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бетон БСГ В12,5 П1
Начальная цена
40 233 870,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
23.99.99.000
23.61.11.190
23.51.12.190
13.99.19.190
08.12.12.140
08.12.11.190
08.11.12.119
08.11.1
08.12.1
13.99.9
23.51
23.63
23.99.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
Кол-во: 210
Кол-во: 270
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 85
Кол-во: 10
Кол-во: 978
Кол-во: 8766
Кол-во: 10948
Кол-во: 15
Кол-во: 12190
Кол-во: 7500
Кол-во: 345
Кол-во: 8719
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