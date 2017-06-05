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Номер извещения
31705128106
Уникальный номер закупки
17/2.1/0030409/ЦентрЭГаз
Наименование закупки
Выполнение работ по инженерному сопровождению при СР ГПА «Балтика-25» на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году для нужд АО «Газпром центрэнергогаз» (№ 0001/17/2.1/0030409/ЦентрЭГаз/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 19:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларцев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по инженерному сопровождению при СР ГПА «Балтика-25» на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году для нужд АО «Газпром центрэнергогаз»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705128106Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по инженерному сопровождению при СР ГПА «Балтика-25» на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году для нужд АО «Газпром центрэнергогаз»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 14:2506.06.2017 14:2506.06.2017 14:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705128106Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по инженерному сопровождению при СР ГПА «Балтика-25» на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году для нужд АО «Газпром центрэнергогаз»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 20:0023.06.2017 20:0023.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705128106Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерному сопровождению при СР ГПА «Балтика-25» на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году для нужд АО «Газпром центрэнергогаз»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 20:0023.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705128106Подведение итогов не позднее Выполнение работ по инженерному сопровождению при СР ГПА «Балтика-25» на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году для нужд АО «Газпром центрэнергогаз»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по инженерному сопровождению при СР ГПА «Балтика-25» на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году для нужд АО «Газпром центрэнергогаз»
Начальная цена
59 476 014,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1, помещение 102
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, 6
33.12.29.000
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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