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Номер извещения
31705127821
Уникальный номер закупки
17/2.2/0026680/ТГСургут
Наименование закупки
Поставка электрооборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (№ 0001/17/2.2/0026680/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 17:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Поставка электрооборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.07.2017 12:00 GMT +312.07.2017 12:0012.07.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127821Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрооборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
13.07.2017 10:1513.07.2017 10:1513.07.2017 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127821Дата и время вскрытия заявок Поставка электрооборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 19:0019.07.2017 19:0019.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127821Подведение итогов не позднее Поставка электрооборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования
Начальная цена
12 978 297,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
27.90.40.190
27.20.11
27.11.31.000
27.11
27.40
27.90
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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