Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Рюкзак Шанс 70 л материал авизент, вес 850 г." Кол-во: 70

"Позиция 2" "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт" Кол-во: 1200

"Позиция 3" "Тряпка для мытья пола петельная 40х11см" Кол-во: 20

"Позиция 4" "Обогреватель масляный Delonghi GS770715, размеры 63х15х35см, вес 10кг, максимальная потребляемая мощность 1500вт, количество секций 7, длина сетевого шнура 1,4м" Кол-во: 10

"Позиция 5" "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне" Кол-во: 200

"Позиция 6" "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне" Кол-во: 3441

"Позиция 7" "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне" Кол-во: 7000

"Позиция 8" "Бумага туалетная MERIDA TOP MINI 19 двухслойная длина 180м артикул PTB 201" Кол-во: 8568

"Позиция 9" "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне" Кол-во: 2775

"Позиция 10" "Бумага туалетная MERIDA TOP MINI 19 двухслойная длина 180м артикул PTB 201" Кол-во: 400

"Позиция 11" "Салфетки универсальные 34х35 см, вискоза, 5 шт., арт.43963" Кол-во: 20

"Позиция 12" "Лопата снегоуборочная ЛСУ-4-170" Кол-во: 12

"Позиция 13" "Лопата ЛС-7 снегоуборочная металлическая с черенком стальная эмалированная толщиной 1,0мм размером 320х350мм" Кол-во: 5

"Позиция 14" "Мешок для мусора 220 литров двухслойный цвет черный в рулоне 5 штук" Кол-во: 54

"Позиция 15" "Тряпка VETTA 3823 для пола из микрофибры в клетку 30х30см" Кол-во: 50

"Позиция 16" "Салфетка SOL 30х38см универсальная многократного использования для удаления влаги и пыли нетканный вискозный материал 3 штуки в упаковке," Кол-во: 342

"Позиция 17" "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой, арт. 3822448-080" Кол-во: 509

"Позиция 18" "Печь СВЧ Samsung MW87KPR-S мощность 850 Вт тип управления электронное глубина 39,7 см тип микроволновой печи соло внутреннее покрытие камеры био-керамическая эмаль ширина 48,9 см внутренний объем 23л" Кол-во: 7

"Позиция 19" "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт" Кол-во: 1

"Позиция 20" "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см." Кол-во: 655

"Позиция 21" "Веревка хлопчатобумажная ХБ 18 крученая 3-прядная диаметр 18мм на катушке 300мм" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Шпагат многониточный джутовый (пятинитка) L 690м 1450г из скрученных джутовых волокон ШД-5" Кол-во: 51

"Позиция 23" "Корзина для мусора Merida К3 пластиковая с поворотной крышкой" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Швабра рамочная с насадкой из хлопка с телескопической ручкой 90-130см Masterklass-1 НМЕ001К/30" Кол-во: 23

"Позиция 25" "Обогреватель масляный Delonghi GS770715, размеры 63х15х35см, вес 10кг, максимальная потребляемая мощность 1500вт, количество секций 7, длина сетевого шнура 1,4м" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Порошок стиральный универсальный Sorti Супер Эконом мешок 20кг" Кол-во: 0

"Позиция 27" "Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5,высота- 2 ,5м, шаг ступеней-35 см,6 ступеней,вес 6,5 кг" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Щетка сметка 3-рядная, 280 мм,с деревянной ручкой" Кол-во: 44

"Позиция 29" "Метла износостойкая пластиковая с деревянной ручкой 001С 1400мм" Кол-во: 35

"Позиция 30" "Мешок бумажный влагопрочный 3-слойный склеенный открытый марки ВМ 100х51 ,5мм" Кол-во: 400

"Позиция 31" "Мешок для мусора полиэтиленовый 120л толщина пленки 55мкм" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Грабли садово-огородные с прямым сечением зуба ГП-10 количество зубьев 10 без черенка" Кол-во: 37

"Позиция 33" "Грабли веерные садово-огородный инструмент" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Веревка страховочно-спасательная ф11мм длина 50м разрывная нагрузка 2500(2680)кгс" Кол-во: 4

"Позиция 35" "Салфетка техническая хлопчатобумажная размер 45х45см" Кол-во: 57

"Позиция 36" "Грабли веерные садово-огородный инструмент" Кол-во: 10

"Позиция 37" "Чемодан 65х42х29 тканевый на 2х колесах с выдвижной ручкой" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Чемодан 53х36х23 тканевый на 2х колесах с выдвижной ручкой" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Пылесос Фея 4006 потребляемая мощность 1800Вт длина сетевого шнура 5 м пылесборник циклонный фильтр емкостью 2 л размеры пылесоса (ШxГxВ) 29.3x33x46.5 cм труба всасывания телескопическая дополнительные насадки в комплекте пол/ковер щелевая пылевая дл" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Утюг Фея 264 мощность 2200Вт подключение к сети 220В/50Гц габариты 310х140х160мм керамическая подошва вертикальное отпаривание регулировка степени отпаривания прозрачный резервуар для воды разбрызгиватель функция самоочистки" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Чайник электрический Фея 716 мощность 1850Вт вместимость 1.8л материал корпуса металл" Кол-во: 9

"Позиция 42" "Черенок для грабель 1200х30" Кол-во: 10

"Позиция 43" "Салфетка махровая 30х30" Кол-во: 158

"Позиция 44" "Ведро пластм.вмест.10л б/кр" Кол-во: 97

"Позиция 45" "для хранения пищевых продуктов, 20л." Кол-во: 3

"Позиция 46" "Грабли садово-огородные с прямоугольным сечением зуба типа П исполнения 1 количество зубьев 14 без черенка" Кол-во: 30

"Позиция 47" "Таз пластмассовый 10л" Кол-во: 15

"Позиция 48" "Салфетки бумажные двухслойные Lotus, 25х25см, 75 шт." Кол-во: 148

"Позиция 49" "Салфетки универсальные 34х35 см, вискоза, 5 шт.," Кол-во: 36

"Позиция 50" "Стакан граненный стеклянный" Кол-во: 600

"Позиция 51" "Тряпка VETTA 3823 для пола из микрофибры в клетку 30х30см" Кол-во: 725

"Позиция 52" "Стакан ДАНС для сока 220 мл стекло" Кол-во: 200

"Позиция 53" "Салфетка SOL 30х38см универсальная многократного использования для удаления влаги и пыли нетканный вискозный материал 3 штуки в упаковке," Кол-во: 166

"Позиция 54" "Салфетка 50х50см Журавинка белая гладь" Кол-во: 359

"Позиция 55" "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой," Кол-во: 412

"Позиция 56" "Салатник Кадикс 16 см, стеклянный, арт.D 7499" Кол-во: 304

"Позиция 57" "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт" Кол-во: 1303

"Позиция 58" "Зеркало настенное С249 80х50" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см." Кол-во: 508

"Позиция 60" "Веревка льняная ВЛ 18 Т крученая 3-х прядная 18мм техническая" Кол-во: 100

"Позиция 61" "Тряпка для мытья пола петельная 40х11см" Кол-во: 25

"Позиция 62" "Швабра рамочная с насадкой из хлопка с телескопической ручкой 90-130см Masterklass-1 НМЕ001К/30" Кол-во: 68

"Позиция 63" "Ерш для туалета с подставкой," Кол-во: 5

"Позиция 64" "Щетка сметка 3-рядная, 280 мм,с деревянной ручкой" Кол-во: 60

"Позиция 65" "Веник сорго 1 сорт" Кол-во: 583

"Позиция 66" "Метла износостойкая пластиковая с деревянной ручкой 001С 1400мм" Кол-во: 182

"Позиция 67" "Грабли садово-огородные с прямым сечением зуба ГП-10 количество зубьев 10 без черенка" Кол-во: 40

"Позиция 68" "Веревка льняная 16мм техническая хозяйственная" Кол-во: 165

"Позиция 69" "Салфетка техническая хлопчатобумажная размер 45х45см" Кол-во: 5430

"Позиция 70" "Пылесос Фея 4006 потребляемая мощность 1800Вт длина сетевого шнура 5 м пылесборник циклонный фильтр емкостью 2 л размеры пылесоса (ШxГxВ) 29.3x33x46.5 cм труба всасывания телескопическая дополнительные насадки в комплекте пол/ковер щелевая пылевая дл" Кол-во: 5

"Позиция 71" "Чайник электрический Фея 716 мощность 1850Вт вместимость 1.8л материал корпуса металл" Кол-во: 10

"Позиция 72" "Фляга алюминиевая ФА вместимостью 25л для упоковывания и транспортировки пищевых продуктов и жидкостей" Кол-во: 4

"Позиция 73" "Нож кухонный 205мм" Кол-во: 15

"Позиция 74" "Пятновыводитель порошковый VANISH OXI Action универсальный для всех типов тканей 250 грамм" Кол-во: 60

"Позиция 75" "Салфетка махровая 30х30" Кол-во: 55

"Позиция 76" "Таз пластмассовый 10л" Кол-во: 21

"Позиция 77" "Салфетки универсальные 34х35 см, вискоза, 5 шт., арт.43963" Кол-во: 110

"Позиция 78" "Черенок для лопаты деревянный" Кол-во: 50

"Позиция 79" "Ведро пластмассовое для мусора с крышкой вместимостью 8 л" Кол-во: 10

"Позиция 80" "Мешок для мусора 220 литров двухслойный цвет черный в рулоне 5 штук" Кол-во: 400

"Позиция 81" "Салфетка SOL 30х38см универсальная многократного использования для удаления влаги и пыли нетканный вискозный материал 3 штуки в упаковке, ТУ 8389-004-85482549-2009" Кол-во: 135

"Позиция 82" "Салфетка 50х50см Журавинка белая гладь" Кол-во: 460

"Позиция 83" "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой, арт. 3822448-080" Кол-во: 105

"Позиция 84" "Печь СВЧ Samsung MW87KPR-S мощность 850 Вт тип управления электронное глубина 39,7 см тип микроволновой печи соло внутреннее покрытие камеры био-керамическая эмаль ширина 48,9 см внутренний объем 23л" Кол-во: 5

"Позиция 85" "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см." Кол-во: 200

"Позиция 86" "Термос полевой 12л металлический" Кол-во: 10

"Позиция 87" "Пылесос Фея 4006 потребляемая мощность 1800Вт длина сетевого шнура 5 м пылесборник циклонный фильтр емкостью 2 л размеры пылесоса (ШxГxВ) 29.3x33x46.5 cм труба всасывания телескопическая дополнительные насадки в комплекте пол/ковер щелевая пылевая дл" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Швабра рамочная с насадкой из хлопка с телескопической ручкой 90-130см Masterklass-1 НМЕ001К/30" Кол-во: 3

"Позиция 89" "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой," Кол-во: 55

"Позиция 90" "Салфетка бумажная 2-х слойная Lotus артикул 99715, размером 25х25мм, в упаковке 60шт, цветная" Кол-во: 45

"Позиция 91" "Метла износостойкая пластиковая с деревянной ручкой 001С 1400мм" Кол-во: 27

"Позиция 92" "Ведро пластмассовое вместимостью 7литров" Кол-во: 25

"Позиция 93" "Салфетка махровая 30х30" Кол-во: 176

"Позиция 94" "Бумага туалетная MERIDA TOP MINI 19 двухслойная длина 180м артикул PTB 201" Кол-во: 1800

"Позиция 95" "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой," Кол-во: 150

"Позиция 96" "Ведро эмалированное с крышкой 10л" Кол-во: 5

"Позиция 97" "Тряпка VETTA 3823 для пола из микрофибры в клетку 30х30см" Кол-во: 350

"Позиция 98" "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт" Кол-во: 435

"Позиция 99" "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см." Кол-во: 292

"Позиция 100" "Порошок стиральный универсальный Sorti Супер Эконом мешок 20кг" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Веник сорго 1 сорт" Кол-во: 138

"Позиция 102" "Мешок бумажный влагопрочный 3-слойный склеенный открытый марки ВМ 100х51 ,5мм" Кол-во: 30

"Позиция 103" "Пятновыводитель порошковый VANISH OXI Action универсальный для всех типов тканей 250 грамм" Кол-во: 32

"Позиция 104" "Салфетка из микрофибры CLN 30607 применяется для ноутбуков КПК мониторов" Кол-во: 40

"Позиция 105" "Полотенце бумажное Merida-Z-tor П393.1" Кол-во: 70

"Позиция 106" "Ведро пластм.вмест.10л б/кр" Кол-во: 88

"Позиция 107" "Таз пластмассовый 10л" Кол-во: 9

"Позиция 108" "Ерш для туалета с подставкой," Кол-во: 13

"Позиция 109" "Веник сорго 1 сорт" Кол-во: 309

"Позиция 110" "Пятновыводитель порошковый VANISH OXI Action универсальный для всех типов тканей 250 грамм" Кол-во: 12

"Позиция 111" "Салфетки универсальные 34х35 см, вискоза, 5 шт.," Кол-во: 180

"Позиция 112" "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт" Кол-во: 400

"Позиция 113" "Салфетки бумажные двухслойные Lotus, 25х25см, 75 шт." Кол-во: 56

"Позиция 114" "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне" Кол-во: 1938

"Позиция 115" "Мешок полипропиленовый 55х105см для строительного мусора грузоподъемность 50кг" Кол-во: 2000

"Позиция 116" "Швабра-насадка 40х11 см." Кол-во: 10

"Позиция 117" "Салфетка махровая 30х30" Кол-во: 150

"Позиция 118" "Нить лавсановая" Кол-во: 200

"Позиция 119" "Ведро пластм.вмест.10л б/кр" Кол-во: 20

"Позиция 120" "Салфетка 50х50см Журавинка белая гладь" Кол-во: 100

"Позиция 121" "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см." Кол-во: 150

"Позиция 122" "Тряпка для мытья пола петельная 40х11см" Кол-во: 60

"Позиция 123" "Веник сорго 1 сорт" Кол-во: 20

"Позиция 124" "Чайник электрический Фея 716 мощность 1850Вт вместимость 1.8л материал корпуса металл" Кол-во: 4

"Позиция 125" "Мешок полипропиленовый без вкладыша ширина 55см,длина 105см,плотность 70гр/кв.м.предназ.для упаковки пищевых и др.продуктов." Кол-во: 40

"Позиция 126" "Кожный антисептик. Внешний вид - однородная желеобразная бесцветная масса. Запах специфический. Водородный показатель pH 5,0-7,0. Упаковка - полимерный флакон с дозатором." Кол-во: 12

"Позиция 127" "Ведро пластм.вмест.10л б/кр" Кол-во: 13

"Позиция 128" "Мешок для мусора 220 литров двухслойный цвет черный в рулоне 5 штук" Кол-во: 80

"Позиция 129" "Салфетка SOL 30х38см универсальная многократного использования для удаления влаги и пыли нетканный вискозный материал 3 штуки в упаковке," Кол-во: 106

"Позиция 130" "Швабра рамочная с насадкой из хлопка с телескопической ручкой 90-130см Masterklass-1 НМЕ001К/30" Кол-во: 14

"Позиция 131" "Обогреватель масляный Delonghi GS770715, размеры 63х15х35см, вес 10кг, максимальная потребляемая мощность 1500вт, количество секций 7, длина сетевого шнура 1,4м" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Ерш для туалета с подставкой," Кол-во: 2

"Позиция 133" "Веревка льняная 16мм техническая хозяйственная" Кол-во: 40

"Позиция 134" "Пылесос Фея 4006 потребляемая мощность 1800Вт длина сетевого шнура 5 м пылесборник циклонный фильтр емкостью 2 л размеры пылесоса (ШxГxВ) 29.3x33x46.5 cм труба всасывания телескопическая дополнительные насадки в комплекте пол/ковер щелевая пылевая дл" Кол-во: 2

"Позиция 135" "Утюг Фея 264 мощность 2200Вт подключение к сети 220В/50Гц габариты 310х140х160мм керамическая подошва вертикальное отпаривание регулировка степени отпаривания прозрачный резервуар для воды разбрызгиватель функция самоочистки" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Чайник электрический Фея 716 мощность 1850Вт вместимость 1.8л материал корпуса металл" Кол-во: 39

"Позиция 137" "Ведро пластиковое 2 литра для пищевых и непищевых продуктов с крышкой, одноразового применения материал полипропилен, высота 150мм, диаметр верхний 160мм" Кол-во: 200

"Позиция 138" "Канистра пластмассовая 5 л для хранения пищевых и непищевых жидких продуктов" Кол-во: 30

"Позиция 139" "Мешок полипропиленовый без вкладыша ширина 55см,длина 105см,плотность 70гр/кв.м.предназ.для упаковки пищевых и др.продуктов." Кол-во: 370

"Позиция 140" "для уборки помещений, мытья пола, стен, стекол; впитывает влагу, соби- рает масло, краску; выработано из натурального хлопка без вт оричных материалов; цвет белый; ширина рулона 160 см; длина рулона -50;плотность 200 г/м2; шаг стежка 2,5 мм" Кол-во: 5

"Позиция 141" "Клеенка столовая цветная на тканевой основе шир150см" Кол-во: 55

"Позиция 142" "Мешок для мусора 220 литров двухслойный цвет черный в рулоне 5 штук" Кол-во: 743