www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705127813
Уникальный номер закупки
17/2.2/0028407/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028407/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 17:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127813Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 10:0507.06.2017 10:0507.06.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127813Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127813Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году
Начальная цена
4 281 816,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
32.91.19.190
27.51.27.000
27.51.24.110
27.51.21.119
27.51.21.111
25.99.12.130
25.99.12.119
25.73.10.000
25.71.11.110
23.13.13.110
23.12.13.110
22.22.11.000
20.41.32.119
17.22.11.140
17.22.11.130
17.22.11.110
17.21.12.000
13.99.19.190
13.96.16.190
13.96
13.99
17.21
17.22
20.41
22.22
23.12
23.13
25.71
25.73
25.99
27.51
32.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
Кол-во: 1200
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 200
Кол-во: 3441
Кол-во: 7000
Кол-во: 8568
Кол-во: 2775
Кол-во: 400
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 5
Кол-во: 54
Кол-во: 50
Кол-во: 342
Кол-во: 509
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 655
Кол-во: 1
Кол-во: 51
Кол-во: 3
Кол-во: 23
Кол-во: 4
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 44
Кол-во: 35
Кол-во: 400
Кол-во: 5
Кол-во: 37
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 57
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 9
Кол-во: 10
Кол-во: 158
Кол-во: 97
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 148
Кол-во: 36
Кол-во: 600
Кол-во: 725
Кол-во: 200
Кол-во: 166
Кол-во: 359
Кол-во: 412
Кол-во: 304
Кол-во: 1303
Кол-во: 2
Кол-во: 508
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 68
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 583
Кол-во: 182
Кол-во: 40
Кол-во: 165
Кол-во: 5430
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 60
Кол-во: 55
Кол-во: 21
Кол-во: 110
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 400
Кол-во: 135
Кол-во: 460
Кол-во: 105
Кол-во: 5
Кол-во: 200
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 55
Кол-во: 45
Кол-во: 27
Кол-во: 25
Кол-во: 176
Кол-во: 1800
Кол-во: 150
Кол-во: 5
Кол-во: 350
Кол-во: 435
Кол-во: 292
Кол-во: 1
Кол-во: 138
Кол-во: 30
Кол-во: 32
Кол-во: 40
Кол-во: 70
Кол-во: 88
Кол-во: 9
Кол-во: 13
Кол-во: 309
Кол-во: 12
Кол-во: 180
Кол-во: 400
Кол-во: 56
Кол-во: 1938
Кол-во: 2000
Кол-во: 10
Кол-во: 150
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 12
Кол-во: 13
Кол-во: 80
Кол-во: 106
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 39
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 370
Кол-во: 5
Кол-во: 55
Кол-во: 743
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.