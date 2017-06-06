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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028407/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017)

    Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028407/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127813Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705127813

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028407/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО «Газпром переработка» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/2.2/0028407/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28407 для участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Изделия текстильные технического назначения прочие

    Закупки и тендеры Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

    Закупки и тендеры Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности

    Закупки и тендеры Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые упаковочные

    Закупки и тендеры Стекло листовое гнутое и обработанное

    Закупки и тендеры Стекло полое

    Закупки и тендеры Изделия ножевые и столовые приборы

    Закупки и тендеры Инструмент

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Приборы бытовые электрические

    Закупки и тендеры Метлы и щетки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127813Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 10:0507.06.2017 10:0507.06.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127813Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127813Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127813Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром переработка" в 2017 году

    Начальная цена

    4 281 816,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    32.91.19.190

    Щетки прочие, не включенные в другие группировки

    27.51.27.000

    Печи микроволновые

    27.51.24.110

    Электрочайники

    27.51.21.119

    Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

    27.51.21.111

    Пылесосы бытовые

    25.99.12.130

    Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия

    25.99.12.119

    Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из прочих черных металлов

    25.73.10.000

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    25.71.11.110

    Ножи (кроме ножей для машин)

    23.13.13.110

    Посуда столовая и кухонная из стекла

    23.12.13.110

    Зеркала стеклянные

    22.22.11.000

    Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

    20.41.32.119

    Средства моющие прочие

    17.22.11.140

    Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и по лотна из целлюлозных волокон

    17.22.11.130

    Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

    17.22.11.110

    Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

    17.21.12.000

    Мешки и сумки бумажные

    13.99.19.190

    Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

    13.96.16.190

    Материалы и изделия технического назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    13.96

    Производство прочих технических и промышленных текстильных изделий

    13.99

    Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки

    17.21

    Производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары

    17.22

    Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения

    20.41

    Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств

    22.22

    Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров

    23.12

    Формирование и обработка листового стекла

    23.13

    Производство полых стеклянных изделий

    25.71

    Производство ножевых изделий и столовых приборов

    25.73

    Производство инструмента

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    27.51

    Производство бытовых электрических приборов

    32.91

    Производство метел и щеток

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рюкзак Шанс 70 л материал авизент, вес 850 г."

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 3"

    "Тряпка для мытья пола петельная 40х11см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Обогреватель масляный Delonghi GS770715, размеры 63х15х35см, вес 10кг, максимальная потребляемая мощность 1500вт, количество секций 7, длина сетевого шнура 1,4м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне"

    Кол-во: 3441

    "Позиция 7"

    "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 8"

    "Бумага туалетная MERIDA TOP MINI 19 двухслойная длина 180м артикул PTB 201"

    Кол-во: 8568

    "Позиция 9"

    "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне"

    Кол-во: 2775

    "Позиция 10"

    "Бумага туалетная MERIDA TOP MINI 19 двухслойная длина 180м артикул PTB 201"

    Кол-во: 400

    "Позиция 11"

    "Салфетки универсальные 34х35 см, вискоза, 5 шт., арт.43963"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Лопата снегоуборочная ЛСУ-4-170"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Лопата ЛС-7 снегоуборочная металлическая с черенком стальная эмалированная толщиной 1,0мм размером 320х350мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Мешок для мусора 220 литров двухслойный цвет черный в рулоне 5 штук"

    Кол-во: 54

    "Позиция 15"

    "Тряпка VETTA 3823 для пола из микрофибры в клетку 30х30см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Салфетка SOL 30х38см универсальная многократного использования для удаления влаги и пыли нетканный вискозный материал 3 штуки в упаковке,"

    Кол-во: 342

    "Позиция 17"

    "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой, арт. 3822448-080"

    Кол-во: 509

    "Позиция 18"

    "Печь СВЧ Samsung MW87KPR-S мощность 850 Вт тип управления электронное глубина 39,7 см тип микроволновой печи соло внутреннее покрытие камеры био-керамическая эмаль ширина 48,9 см внутренний объем 23л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см."

    Кол-во: 655

    "Позиция 21"

    "Веревка хлопчатобумажная ХБ 18 крученая 3-прядная диаметр 18мм на катушке 300мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Шпагат многониточный джутовый (пятинитка) L 690м 1450г из скрученных джутовых волокон ШД-5"

    Кол-во: 51

    "Позиция 23"

    "Корзина для мусора Merida К3 пластиковая с поворотной крышкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Швабра рамочная с насадкой из хлопка с телескопической ручкой 90-130см Masterklass-1 НМЕ001К/30"

    Кол-во: 23

    "Позиция 25"

    "Обогреватель масляный Delonghi GS770715, размеры 63х15х35см, вес 10кг, максимальная потребляемая мощность 1500вт, количество секций 7, длина сетевого шнура 1,4м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Порошок стиральный универсальный Sorti Супер Эконом мешок 20кг"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Лестница стеклопластиковая приставная диэлектрическая ЛСПД-2,5,высота- 2 ,5м, шаг ступеней-35 см,6 ступеней,вес 6,5 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Щетка сметка 3-рядная, 280 мм,с деревянной ручкой"

    Кол-во: 44

    "Позиция 29"

    "Метла износостойкая пластиковая с деревянной ручкой 001С 1400мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 30"

    "Мешок бумажный влагопрочный 3-слойный склеенный открытый марки ВМ 100х51 ,5мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 31"

    "Мешок для мусора полиэтиленовый 120л толщина пленки 55мкм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Грабли садово-огородные с прямым сечением зуба ГП-10 количество зубьев 10 без черенка"

    Кол-во: 37

    "Позиция 33"

    "Грабли веерные садово-огородный инструмент"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Веревка страховочно-спасательная ф11мм длина 50м разрывная нагрузка 2500(2680)кгс"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Салфетка техническая хлопчатобумажная размер 45х45см"

    Кол-во: 57

    "Позиция 36"

    "Грабли веерные садово-огородный инструмент"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Чемодан 65х42х29 тканевый на 2х колесах с выдвижной ручкой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Чемодан 53х36х23 тканевый на 2х колесах с выдвижной ручкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Пылесос Фея 4006 потребляемая мощность 1800Вт длина сетевого шнура 5 м пылесборник циклонный фильтр емкостью 2 л размеры пылесоса (ШxГxВ) 29.3x33x46.5 cм труба всасывания телескопическая дополнительные насадки в комплекте пол/ковер щелевая пылевая дл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Утюг Фея 264 мощность 2200Вт подключение к сети 220В/50Гц габариты 310х140х160мм керамическая подошва вертикальное отпаривание регулировка степени отпаривания прозрачный резервуар для воды разбрызгиватель функция самоочистки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Чайник электрический Фея 716 мощность 1850Вт вместимость 1.8л материал корпуса металл"

    Кол-во: 9

    "Позиция 42"

    "Черенок для грабель 1200х30"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Салфетка махровая 30х30"

    Кол-во: 158

    "Позиция 44"

    "Ведро пластм.вмест.10л б/кр"

    Кол-во: 97

    "Позиция 45"

    "для хранения пищевых продуктов, 20л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Грабли садово-огородные с прямоугольным сечением зуба типа П исполнения 1 количество зубьев 14 без черенка"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Таз пластмассовый 10л"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Салфетки бумажные двухслойные Lotus, 25х25см, 75 шт."

    Кол-во: 148

    "Позиция 49"

    "Салфетки универсальные 34х35 см, вискоза, 5 шт.,"

    Кол-во: 36

    "Позиция 50"

    "Стакан граненный стеклянный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 51"

    "Тряпка VETTA 3823 для пола из микрофибры в клетку 30х30см"

    Кол-во: 725

    "Позиция 52"

    "Стакан ДАНС для сока 220 мл стекло"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Салфетка SOL 30х38см универсальная многократного использования для удаления влаги и пыли нетканный вискозный материал 3 штуки в упаковке,"

    Кол-во: 166

    "Позиция 54"

    "Салфетка 50х50см Журавинка белая гладь"

    Кол-во: 359

    "Позиция 55"

    "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой,"

    Кол-во: 412

    "Позиция 56"

    "Салатник Кадикс 16 см, стеклянный, арт.D 7499"

    Кол-во: 304

    "Позиция 57"

    "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт"

    Кол-во: 1303

    "Позиция 58"

    "Зеркало настенное С249 80х50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см."

    Кол-во: 508

    "Позиция 60"

    "Веревка льняная ВЛ 18 Т крученая 3-х прядная 18мм техническая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 61"

    "Тряпка для мытья пола петельная 40х11см"

    Кол-во: 25

    "Позиция 62"

    "Швабра рамочная с насадкой из хлопка с телескопической ручкой 90-130см Masterklass-1 НМЕ001К/30"

    Кол-во: 68

    "Позиция 63"

    "Ерш для туалета с подставкой,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Щетка сметка 3-рядная, 280 мм,с деревянной ручкой"

    Кол-во: 60

    "Позиция 65"

    "Веник сорго 1 сорт"

    Кол-во: 583

    "Позиция 66"

    "Метла износостойкая пластиковая с деревянной ручкой 001С 1400мм"

    Кол-во: 182

    "Позиция 67"

    "Грабли садово-огородные с прямым сечением зуба ГП-10 количество зубьев 10 без черенка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 68"

    "Веревка льняная 16мм техническая хозяйственная"

    Кол-во: 165

    "Позиция 69"

    "Салфетка техническая хлопчатобумажная размер 45х45см"

    Кол-во: 5430

    "Позиция 70"

    "Пылесос Фея 4006 потребляемая мощность 1800Вт длина сетевого шнура 5 м пылесборник циклонный фильтр емкостью 2 л размеры пылесоса (ШxГxВ) 29.3x33x46.5 cм труба всасывания телескопическая дополнительные насадки в комплекте пол/ковер щелевая пылевая дл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Чайник электрический Фея 716 мощность 1850Вт вместимость 1.8л материал корпуса металл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Фляга алюминиевая ФА вместимостью 25л для упоковывания и транспортировки пищевых продуктов и жидкостей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Нож кухонный 205мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 74"

    "Пятновыводитель порошковый VANISH OXI Action универсальный для всех типов тканей 250 грамм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 75"

    "Салфетка махровая 30х30"

    Кол-во: 55

    "Позиция 76"

    "Таз пластмассовый 10л"

    Кол-во: 21

    "Позиция 77"

    "Салфетки универсальные 34х35 см, вискоза, 5 шт., арт.43963"

    Кол-во: 110

    "Позиция 78"

    "Черенок для лопаты деревянный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 79"

    "Ведро пластмассовое для мусора с крышкой вместимостью 8 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Мешок для мусора 220 литров двухслойный цвет черный в рулоне 5 штук"

    Кол-во: 400

    "Позиция 81"

    "Салфетка SOL 30х38см универсальная многократного использования для удаления влаги и пыли нетканный вискозный материал 3 штуки в упаковке, ТУ 8389-004-85482549-2009"

    Кол-во: 135

    "Позиция 82"

    "Салфетка 50х50см Журавинка белая гладь"

    Кол-во: 460

    "Позиция 83"

    "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой, арт. 3822448-080"

    Кол-во: 105

    "Позиция 84"

    "Печь СВЧ Samsung MW87KPR-S мощность 850 Вт тип управления электронное глубина 39,7 см тип микроволновой печи соло внутреннее покрытие камеры био-керамическая эмаль ширина 48,9 см внутренний объем 23л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см."

    Кол-во: 200

    "Позиция 86"

    "Термос полевой 12л металлический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Пылесос Фея 4006 потребляемая мощность 1800Вт длина сетевого шнура 5 м пылесборник циклонный фильтр емкостью 2 л размеры пылесоса (ШxГxВ) 29.3x33x46.5 cм труба всасывания телескопическая дополнительные насадки в комплекте пол/ковер щелевая пылевая дл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Швабра рамочная с насадкой из хлопка с телескопической ручкой 90-130см Masterklass-1 НМЕ001К/30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 89"

    "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой,"

    Кол-во: 55

    "Позиция 90"

    "Салфетка бумажная 2-х слойная Lotus артикул 99715, размером 25х25мм, в упаковке 60шт, цветная"

    Кол-во: 45

    "Позиция 91"

    "Метла износостойкая пластиковая с деревянной ручкой 001С 1400мм"

    Кол-во: 27

    "Позиция 92"

    "Ведро пластмассовое вместимостью 7литров"

    Кол-во: 25

    "Позиция 93"

    "Салфетка махровая 30х30"

    Кол-во: 176

    "Позиция 94"

    "Бумага туалетная MERIDA TOP MINI 19 двухслойная длина 180м артикул PTB 201"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 95"

    "Салфетка VETTA 3822 из микрофибры махровая в линейку 30х30см для деликатного ухода за изделиями из стекла зеркалами оптикой ЖК-мониторами оргтехникой,"

    Кол-во: 150

    "Позиция 96"

    "Ведро эмалированное с крышкой 10л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Тряпка VETTA 3823 для пола из микрофибры в клетку 30х30см"

    Кол-во: 350

    "Позиция 98"

    "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт"

    Кол-во: 435

    "Позиция 99"

    "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см."

    Кол-во: 292

    "Позиция 100"

    "Порошок стиральный универсальный Sorti Супер Эконом мешок 20кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Веник сорго 1 сорт"

    Кол-во: 138

    "Позиция 102"

    "Мешок бумажный влагопрочный 3-слойный склеенный открытый марки ВМ 100х51 ,5мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 103"

    "Пятновыводитель порошковый VANISH OXI Action универсальный для всех типов тканей 250 грамм"

    Кол-во: 32

    "Позиция 104"

    "Салфетка из микрофибры CLN 30607 применяется для ноутбуков КПК мониторов"

    Кол-во: 40

    "Позиция 105"

    "Полотенце бумажное Merida-Z-tor П393.1"

    Кол-во: 70

    "Позиция 106"

    "Ведро пластм.вмест.10л б/кр"

    Кол-во: 88

    "Позиция 107"

    "Таз пластмассовый 10л"

    Кол-во: 9

    "Позиция 108"

    "Ерш для туалета с подставкой,"

    Кол-во: 13

    "Позиция 109"

    "Веник сорго 1 сорт"

    Кол-во: 309

    "Позиция 110"

    "Пятновыводитель порошковый VANISH OXI Action универсальный для всех типов тканей 250 грамм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 111"

    "Салфетки универсальные 34х35 см, вискоза, 5 шт.,"

    Кол-во: 180

    "Позиция 112"

    "Мешок для мусора 120 литров цвет черный в упаковка 10шт"

    Кол-во: 400

    "Позиция 113"

    "Салфетки бумажные двухслойные Lotus, 25х25см, 75 шт."

    Кол-во: 56

    "Позиция 114"

    "Бумага туалетная 1-слойная перфорированная белая Сыктывкар по 56м в рулоне"

    Кол-во: 1938

    "Позиция 115"

    "Мешок полипропиленовый 55х105см для строительного мусора грузоподъемность 50кг"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 116"

    "Швабра-насадка 40х11 см."

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Салфетка махровая 30х30"

    Кол-во: 150

    "Позиция 118"

    "Нить лавсановая"

    Кол-во: 200

    "Позиция 119"

    "Ведро пластм.вмест.10л б/кр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 120"

    "Салфетка 50х50см Журавинка белая гладь"

    Кол-во: 100

    "Позиция 121"

    "Губка Vileda Профи С системой ПурАктив уникальный запатентованный абразив позваляет бережно удалять сильные загрязнения с твердых де ликатных поверхностей абразивная поверхность приварена к пенке химическим способом, а не приклеена размер 7х15х4,5см."

    Кол-во: 150

    "Позиция 122"

    "Тряпка для мытья пола петельная 40х11см"

    Кол-во: 60

    "Позиция 123"

    "Веник сорго 1 сорт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Чайник электрический Фея 716 мощность 1850Вт вместимость 1.8л материал корпуса металл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Мешок полипропиленовый без вкладыша ширина 55см,длина 105см,плотность 70гр/кв.м.предназ.для упаковки пищевых и др.продуктов."

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "Кожный антисептик. Внешний вид - однородная желеобразная бесцветная масса. Запах специфический. Водородный показатель pH 5,0-7,0. Упаковка - полимерный флакон с дозатором."

    Кол-во: 12

    "Позиция 127"

    "Ведро пластм.вмест.10л б/кр"

    Кол-во: 13

    "Позиция 128"

    "Мешок для мусора 220 литров двухслойный цвет черный в рулоне 5 штук"

    Кол-во: 80

    "Позиция 129"

    "Салфетка SOL 30х38см универсальная многократного использования для удаления влаги и пыли нетканный вискозный материал 3 штуки в упаковке,"

    Кол-во: 106

    "Позиция 130"

    "Швабра рамочная с насадкой из хлопка с телескопической ручкой 90-130см Masterklass-1 НМЕ001К/30"

    Кол-во: 14

    "Позиция 131"

    "Обогреватель масляный Delonghi GS770715, размеры 63х15х35см, вес 10кг, максимальная потребляемая мощность 1500вт, количество секций 7, длина сетевого шнура 1,4м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Ерш для туалета с подставкой,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Веревка льняная 16мм техническая хозяйственная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 134"

    "Пылесос Фея 4006 потребляемая мощность 1800Вт длина сетевого шнура 5 м пылесборник циклонный фильтр емкостью 2 л размеры пылесоса (ШxГxВ) 29.3x33x46.5 cм труба всасывания телескопическая дополнительные насадки в комплекте пол/ковер щелевая пылевая дл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 135"

    "Утюг Фея 264 мощность 2200Вт подключение к сети 220В/50Гц габариты 310х140х160мм керамическая подошва вертикальное отпаривание регулировка степени отпаривания прозрачный резервуар для воды разбрызгиватель функция самоочистки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Чайник электрический Фея 716 мощность 1850Вт вместимость 1.8л материал корпуса металл"

    Кол-во: 39

    "Позиция 137"

    "Ведро пластиковое 2 литра для пищевых и непищевых продуктов с крышкой, одноразового применения материал полипропилен, высота 150мм, диаметр верхний 160мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 138"

    "Канистра пластмассовая 5 л для хранения пищевых и непищевых жидких продуктов"

    Кол-во: 30

    "Позиция 139"

    "Мешок полипропиленовый без вкладыша ширина 55см,длина 105см,плотность 70гр/кв.м.предназ.для упаковки пищевых и др.продуктов."

    Кол-во: 370

    "Позиция 140"

    "для уборки помещений, мытья пола, стен, стекол; впитывает влагу, соби- рает масло, краску; выработано из натурального хлопка без вт оричных материалов; цвет белый; ширина рулона 160 см; длина рулона -50;плотность 200 г/м2; шаг стежка 2,5 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Клеенка столовая цветная на тканевой основе шир150см"

    Кол-во: 55

    "Позиция 142"

    "Мешок для мусора 220 литров двухслойный цвет черный в рулоне 5 штук"

    Кол-во: 743

    "Позиция 143"

    "Щетка 100835/8464 для мытья посуды голубая"

    Кол-во: 20

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