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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017

    Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127783Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705127783

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026679/ТГСургут

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 17:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    26679.rar

    0026679 продление 01.06.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-00

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Техника бытовая электронная

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 12:00 GMT +314.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127783Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2017 10:4015.06.2017 10:4015.06.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127783Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 21:0023.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127783Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127783Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи по статье ОНТМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0001/17/2.2/0026679/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017

    Начальная цена

    13 609 687,95

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Классификатор ОКПД2

    26.51.45.190

    Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин прочие, не включенные в другие группировки

    26.40.52.000

    Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры

    26.40.51.000

    Части и принадлежности звукового и видеооборудования

    26.40.34

    Мониторы и проекторы, без встроенной телевизионной приемной аппаратуры и в основном не используемые в системах автоматической обработки данных

    26.30.50.120

    Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

    26.30.50.110

    Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    26.30.11

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

    26.20.17.120

    Проекторы, подключаемые к компьютеру

    26.20.17.110

    Мониторы, подключаемые к компьютеру

    26.20.15.000

    Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.40

    Производство бытовой электроники

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиоудлинитель цифровой РТ-300/4Е 1/2 потока Е1, HDB3, антенны, ВЧ кабель, интерфейсный кабель 30м, базовый и удаленный полукомплекты, мультиплексор цифровой МЦ-115Т/5Е линейная плата HDB3, интерфейсы: Ethernet 1024 кбит/с, 1 канал ТЧ 4-х проводный "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Модуль IP АТС M-200 2Е1 (МТА.5100.544-2016) обеспечивает подключение до 300 абонентских терминалов, без возможности расширения, питание 220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Компьютер промышленный RMatic-454-1 4U, Intel Core i7-4770 3,4ГГц, VGA, DVI, HDMI, ОЗУ 8Гб, 2xGLAN, HDD 2x500Mб SATA аппаратный RAID, DVD+RW-RW, 5xRS232, 2xRS232/422/485, 2xRS422/485, 8xUSB, Audio, 3xPCI, 1xPCIe-x1, 1xPCIe-x4, 1xPCIe-x16, источник пи"

    Кол-во: 7

    "Позиция 4"

    "Тестер-анализатор МАКС-ЕМК, базовой модификации В, анализатор пакетных сетей, для количественной оценки параметров качества, диагностики современных систем связи на основе технологии IP, стандартная комплектация: прибор, измерительный кабель, приборн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Оборудование цифровой радиорелейной линии МИК-РЛ400Р комплектация: выносное оборудование (ODU) в составе:устройство антенное 400МГц, 14дБи (2хZ-изл.), разъем типа N (АРЗ390И2У14N)-4шт, ППУ400Р приемо-передающее устройство, 400МГц, 2-8Мбит/с, оптическ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Компьютер промышленный iROBO-2000-43i4F, 4U, 19", Intel Pentium G2020 2,9ГГц, 2х8Гб, DDR3 1600/500Гб SATA/DVD-RW/2хГб LAN/8хPCI, 3хPCIEх1, 1хPCIEх16/400Вт ATX, Совместим с ОС Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, OS Linux"

    Кол-во: 13

    "Позиция 7"

    "Источник бесперебойного питания Entel модель SPB-U30BS2+D1, мощность 3кВА/2,7кВт, 3мин, 88(2U), В составе:модуль Entel SNMP (с micro USB) для ИБП 1-3кВа артикул S-SPB-DX806, рельсы Entel для установки в 19" стойку 600-800мм артикул OPC-SPB-RK."

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Монитор сценический Dynacord CXM-15, облегченный коаксиальный (15"/ 1,4") мониторный 2-полосный акустический кабинет для профессиональных применений; угол раскрытия 60гр, симметричная направленность, пиковая мощность 1800Вт, максимальное звуковое дав"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Оборудование МИК-РЛ11Р1-В37-М27-К11-А10 цифровой радиорелейной линии со скоростью передачи 37МБ/с. Выносное оборудование (ODU) в составе: УА10- 11 устройство антенное 1,0м, 10,7-11,7ГГц, 39дБ (ЖНКЮ.464655.404)-2шт; приемо-передатчик 10,7-11,7ГГц 0,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Радиостанция портативная Янтарь-Н, для работы в цифровых транкинговых сетях связи стандарта TETRA, диапазон рабочих частот 380-430МГц, мощность передатчика 1Вт -2дБ, напряжение питания 3,7В, состав: терминал Янтарь-Н, антенна гибкая, клипса, две акку"

    Кол-во: 9

    "Позиция 11"

    "Пульт управления светом High End Systems Road Hog 4, 4DMX+8 Artnet выходов, 10 мастеров, 1х22 LCD мульти-тач дисплеи, индустриальные компоненты и платы, OS LINUX, в комплекте Lightconverse Design-Hognet, каталожный номер 15.3300"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Проектор EIKI EK-810U с объективом AH-A22010 1xDLP на базе лазерно- фосфорной технологии ReBL, яркость 8000 ANSI lm, разрешение 1920х1200, контрастность 100000:1, смещение объектива, Edge Blending, HDBaseT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Пульт микшерский (аудио-видео микшер) Roland VR-3EX, 4-х канальный, со встроенным USB портом."

    Кол-во: 1

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