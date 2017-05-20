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Номер извещения
31705132477
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031289/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд здравпунктов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Республике Коми в 2017 году (10 лотов) (066/17/2.2/0031289/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Елена Ильинична
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе
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Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
144 926,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 150
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 25
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
313 072,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 16
Кол-во: 24
Кол-во: 800
Кол-во: 80
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 1600
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 800
Кол-во: 400
Кол-во: 40
Кол-во: 2000
Кол-во: 400
Кол-во: 120
Кол-во: 120
Кол-во: 10
Кол-во: 120
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
254 468,35
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 500
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 1000
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 200
Кол-во: 500
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 80
Кол-во: 80
Кол-во: 1000
Кол-во: 500
Кол-во: 2
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
273 428,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 1000
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1000
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 1000
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 300
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
540 267,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 3000
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 2000
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 80
Кол-во: 2
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 300
Кол-во: 3
Кол-во: 200
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
244 783,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 500
Кол-во: 50
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 40
Кол-во: 4
Кол-во: 1000
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 300
Кол-во: 1
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 700
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 2000
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 500
Кол-во: 20
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
753 832,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 25
Кол-во: 24
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 8000
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 2000
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 1000
Кол-во: 60
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 1000
Кол-во: 3000
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 1500
Кол-во: 3
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 2000
Кол-во: 80
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
299 909,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 40
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 40
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 40
Кол-во: 1000
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 60
Кол-во: 1000
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1000
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
498 632,38
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1000
Кол-во: 600
Кол-во: 600
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 12
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 300
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 1000
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 400
Кол-во: 600
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 1000
Кол-во: 600
Кол-во: 4
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
774 305,37
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
46.18.11.120
46.18
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 120
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 4
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 300
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 300
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 80
Кол-во: 2500
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 2000
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 3000
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 400
Кол-во: 400
Кол-во: 300
Кол-во: 400
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 300
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 200
Кол-во: 40
Кол-во: 2000
Кол-во: 1
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 600
Кол-во: 40
Кол-во: 1000
Кол-во: 1
Кол-во: 2000
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1000
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 600
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 400
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 50
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 2000
Кол-во: 16
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