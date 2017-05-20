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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд здравпунктов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Республике Коми в 2017 году (10 лотов) (066/17/2.2/0031289/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд здравпунктов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Республике Коми в 2017 году (10 лотов) (066/17/2.2/0031289/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705132477

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031289/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд здравпунктов ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных в Республике Коми в 2017 году (10 лотов) (066/17/2.2/0031289/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    066_17_2.2_0031289_Документация_10 лотов.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-21-08

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рубцова Елена Ильинична

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Воркутинского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    144 926,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капрон - нить капроновая (полиамидная) крученая, неокрашенная USP 3/0, 75 см, с иглой HR-20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Скальпель безопасный одноразовый с пластмассовой ручкой"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "ИХА-ВИЧ-1/2-ФАКТОР"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Тест полоски Акку-Чек Перформа Нано"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шприц Жане 150 мл одноразовый стерильный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Шприц 10мл. №1 однораз стерил."

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Шприц 5мл. №1 однораз стерил."

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м х 10 см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Набор хирургический одноразовый (Иглодержатель общехирургический, 160 мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Ножницы хирургические , прямые, 150 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Пинцет хирургический 150 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Салфетка 20*20 спанлейс белый White line (№100шт)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Пикфлоуметр OMRON PFM20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Электроодеяло"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Шприц 2мл. №1 однораз стерил."

    Кол-во: 150

    "Позиция 17"

    "Шпатель деревянный стерильный 100 шт/уп"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Крафт-пакеты для сухожаровой стерилизации размер 115х200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Салфетка в инд. п. размер 100х60 мм, 20 шт/уп(спиртовые)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Индикаторы для стерилизации "Стеритест Вл" N500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Контейнер для биологического материала стерильный объем 200 мл с наличием градуировки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Контейнер для биологического материала стерильный объем 100 мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "ChoiceLine Urine 10/Тест-полоски "ЧойсЛайнУрин 10" для визуального анализа мочи по 10 параметрам"

    Кол-во: 6

    "Позиция 24"

    "Маска трехслойная на резинках №50"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Лейкопластырь бактерицидн. Мультипласт №10 2,5см*7,2см Сильной фиксации."

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Повязка гелевая противоожоговая "АПОЛЛО-ПГ-ПАК-АИ" ст (20х30)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Повязка гелевая противоожоговая "АПОЛЛО-ПГ-ПАК-АИ" ст (10х10)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 х14 см №10"

    Кол-во: 30

    "Позиция 29"

    "Тест-полоски One Touch Ultra №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Ватные палочки Клиник пакет 160 шт"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Бинт эластичный трубчатый фас РАЗМЕР 2 (длина 20 см)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Бинт эластичный трубчатый фас РАЗМЕР 1 (длина 20 см)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Бахилы п/э голубые (эконом) №50 пар"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Тест на алкоголь "АЛКОТЕСТ-ФакторМ" №1"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Тест полоски NarcoCheck"

    Кол-во: 25

    Лот 2

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    313 072,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бинт стерильный 5м.х10см."

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "Бинт эластичный 1,5м х8см с застежкой (Meridian)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Салфетки марлевые 2-х слойные СТЕРИЛЬНЫЕ р. 16х14 см №10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 4"

    "Губка (пластина) кровоостанавливающая коллагеновая 50 х 50 мм. №1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Лейкопластырь на тканевой основе в катушке 2х500 см."

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Лейкопластырь бактерицидный стерильный 2,5х7,2 см"

    Кол-во: 800

    "Позиция 7"

    "Система для инфузионных вливаний,"

    Кол-во: 80

    "Позиция 8"

    "Полоски индикаторные одноразовые для экспресс контроля концентрации рабочих р-ров дезинфицирующих средств (Дезиконт),"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Полоска индикаторная для качественного определения алкоголя в слюне «Алко Скрин» №50,"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Пакеты бумажные «ПИК-ПАК» ДЛЯ ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ самоклеющиеся из влагопрочной белой бумаги с индикатором №100 штук"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Контейнер V= 0,25 л для сбора острого инструментария (класс Б и В)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Полувалик процедурный 120 х 240 х 500 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Ватные палочки 100 шт. (полиэт. уп-ка)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Вата хирургическая СТЕРИЛЬНАЯ 25,0 г (эконом / ГОСТ)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Шпателя одноразовые деревянные стерильные"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 16"

    "Термометр для холодильника с поверкой ТС - 7М1 исп. 6/ТСЖ-Х-1"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Маска 3-х слойн. на завязках (голубой) размер: 175х95 мм, уп-ка: картонная коробка по 50 шт."

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Устройство для вливания в малые вены G 20 Игла-бабочка LUER lock/TRO-VENOSET"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Пульсоксиметр ri-fox N"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Пикфлоуметр Personal Best с принадлежностями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Аптечка Анти-СПИД для медицинских, стоматологических кабинетов и передвижных мед.бригад"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Салфетка антисепт.спирт. д/инъекц. (6х10см) х50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 23"

    "Тест-полоски One Touch Ultra д/опред.глюкоз. в крови х50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Ланцеты ВанТач УльтраСофт (OneTouch UltraSoft) 25 штук"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "ИммуноХром-Кардио-Экспресс набор реагентов для иммунохроматографического выявления кардиомаркетор (Тропонин I ) в сыворотке (плазме) крови или цельной крови"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Индикаторы химические одноразового применения для контроля воздушной стерилизации ИКВС-ВН/01-"Медтест" 180/60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Шприц 3-х комп. 2,0 (3,0) мл с иглой импортного пр-ва 0,6х32"

    Кол-во: 500

    "Позиция 28"

    "Шприц 3-х комп. 5,0 мл с иглой импортного пр-ва 0,7х40"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 29"

    "Шприц 3-х комп. 10,0 мл с иглой импортного пр-ва 0,8х40"

    Кол-во: 800

    "Позиция 30"

    "Шприц 3-х комп. 20,0 мл с иглой импортного пр-ва 0,8х40"

    Кол-во: 400

    "Позиция 31"

    "Скальпель хирургический лезвие из нержавеющей стали "STEELUXE""

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Перчатки смотровые н/с латексные р-р L,"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 33"

    "Перчатки хирургические стерильные опудренные а/ф. р 9,0"

    Кол-во: 400

    "Позиция 34"

    "Бинт нестерильный 7м.х14см."

    Кол-во: 120

    "Позиция 35"

    "Бинт нестерильный 5м.х10см."

    Кол-во: 120

    "Позиция 36"

    "Дефибрилляционные электроды (для взрослых) REF9131 к АНД Responder"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Бинт стерильный 7м.х14см."

    Кол-во: 120

    Лот 3

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Вуктыльского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    254 468,35

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок салфеток X- Wipes (BODI X-Wipes)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "Шпатель одноразовый №100"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Емкость-контейнер 0,5 л (ЕК-01) д/сбора колющих отходов ЛПУ кл Б"

    Кол-во: 60

    "Позиция 4"

    "Банка полимерная с винтовой навинчивающейся крышкой для взятия пробы биоматериала для анализа одноразовая БПАмк-100-02-ЕЛАТ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Шарики ватные по 100гр."

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Вата хирургическая зигзаг 100гр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Бинт медицинский эластичный "Meridian" 3м х 8см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Бинт медицинский эластичный "Meridian" 1,5м х 10см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Бинт стерил. 7м*14см (инд. уп.)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 10"

    "Бинт стерил. 5м*10см (инд. уп.)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 11"

    "Бинт нестер. 7м*14см (инд. уп.)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "Бинт нестер. 5м*10см (инд. уп.)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 13"

    "COSMOPOR E steril - Cамоклеящиеся послеоперационные повязки: 15 х 8 см; 25 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Экобриз спрей 1 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Пакет для сб/хр отходов кл. Б (0,7х0,8м) желтый 18-20 мкм Абрис+ 80 л"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Пакет для сб/хр отходов кл. Б (0,5х0,6м) желтый 18-20 мкм Абрис+ 30 л"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Соната дез, 1л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Ника-Хлор №300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Ника-свежесть антибак. мыло 1 литр"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Ника-Неодез (1литр)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "ДЕЗИСКРАБ 200,0- кожный антисептик"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Ника салфетки №60"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Миродез универ (1л)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Крем "Ника-бальзам" 100,0"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Триосепт-Аква 0,1л. Кож. Антисептик"

    Кол-во: 40

    "Позиция 26"

    "COSMOPOR E steril - Cамоклеящиеся послеоперационные повязки: 20 х 10 см; 10 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Простынь нестерильная , одноразовая 70х160 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 28"

    "Перчатки смотровые латекс СТЕРИЛЬНЫЕ опудр - р средний 7,5; 8,0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Пакет-контейнер гипотермический"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Маска трехслойная №50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Лейкопластырь LEIKO в госпитальной упаковке 3*500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Лейкопластырь LEIKO бактерицидн.телесн. полим. осн 1,9*7,2 №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 33"

    "Катетер внутривенный(канюля) с портом - 22G(0,90x25mm)SFM, Германия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Ланцет для забора капиллярной крови 21G - 1,8 mm стер. № 100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Устройство для вливания в малые вены - 23G (0,60х19мм)(игла-бабочка) SFM, Германия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Азопирам-комплект (на 200 мл готового раствора)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 37"

    ""Биотест-П-Винар", для контроля паровой стерилизации№1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Перчатки смотровые латекс не стерильные, размер(М, 7-8)№ 100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Шприц 5мл. (3-х) SFM, Германия однораз. стер. с иглой 0,70 х 40 - 22G"

    Кол-во: 500

    "Позиция 40"

    "Шприц 2мл. (3-х) SFM, Германия однораз. стер. с иглой 0,63 х 32 - 23G"

    Кол-во: 500

    "Позиция 41"

    "Шприц 20мл. (3-х) SFM, Германия однораз. стер. с иглой 0,80 х 40 - 21G"

    Кол-во: 200

    "Позиция 42"

    "Шприц 10мл. (3-х) SFM, Германия однораз. стер. с иглой 0,80 х 40 - 21G"

    Кол-во: 500

    "Позиция 43"

    "Тонометр мех. со встроенным фонендоскопом LD-71А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "ИммуноХром-3-МУЛЬТИ-Экспресс (кассета-капельное определение) Амфетамины, морфин и марихуана"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Тест-полоски Акку-Чек Актив 50 штук (Accu-Chek Active)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Тест на выявление алкоголя «Алкотест-Фактор М»№ 1"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Тест-полоски Аккутренд Плюс- холестерин 25 штук (холестерин в крови)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Система ИНФУЗИОННАЯ для переливания растворов (пластик. шип), игла 0,80 х 40 - 21G, SFM, Германия"

    Кол-во: 30

    "Позиция 49"

    "Салфетка 2-х сл.стер.№5 (45*29)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 50"

    "Салфетка 2-х сл.стер.№10 (16*14)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 51"

    "Салфетка нетканная, одноразовая в инд уп размер 30х65 мм. №1"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 52"

    "Салфетки проспиртованные "Тесно" 60*100"

    Кол-во: 500

    "Позиция 53"

    "Венделин 1л."

    Кол-во: 2

    Лот 4

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Сосногорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    273 428,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аэрон 250мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Абактерил 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    ""Ника-Неодез" 1л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Емк. КМ- проект -1,5л жёлтый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    ""Ника Амицид"1л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    ""Ника Неосептик"1л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    ""Бактолин базик пьюа" моющий лосьен 1литр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    ""Бакталан бальзам пьюа" бальзам100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    ""Бакталан бальзам пьюа" крем 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    ""Бациллол плюс" 1литр"

    Кол-во: 8

    "Позиция 11"

    ""Кутасепт Ф" 250МЛ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    ""Стериллиум" кожный антисептик 100мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Краф пакеты для стерлизации (возд.-пар. Ме-ом) Sogeva 90*260 №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Краф пакеты для стерлизации (возд.-пар. Ме-ом) Sogeva 140*295 №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Пакет перевязочный медицинский первой помощи"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Одноразовый набор для генеральной уборки(халат,шапочка,маска,нарукавники)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Светильник медицинский безтеневой передвижной LD-II (30000 лк)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Простыня нетканая н/с (10шт/уп) одноразовая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Маска одноразовая 3-х слойная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 24"

    "Термометр для регистрации температуры в холодильнике."

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Термометр комнатный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Пульсоксиметр медицинский " Armed" - Х301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кресло медицинское с подлокотниками."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Лента регистрационная рулонная 63*30*18вн,Burdic, Cardisunu,Fukuda FX-2111,Helige,Kenz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Мундштуки к алкометру Lion alkometer SD-400"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "Атлантис жидкое мыло"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Дезиконт Абактерил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Дезиконт Ника Неодез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Дезиконт Ника Амицид"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Дезиконт Ника Неосептик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Дезиконт Аламинол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Полоски индикаторные "Ника Амицид""

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Термоиндикатор многоразовый для контроля "Холодовой цепи""

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Лоток почкообразный авт. 1,75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Аламинол 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Атрауман 5*5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Бранолинд Н 10*20см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Бранолинд Н 7,5*10см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Ника- дезинфиц. Салфетки 60шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "Чехлы для обуви (бахилы)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 45"

    "Спец пакет класс А (цвет белый) 500*600"

    Кол-во: 600

    "Позиция 46"

    "Спец пакет классБ(цвет желтый) 500*600"

    Кол-во: 600

    "Позиция 47"

    "Салфетки марлевые стерильные двухслойные16*14см"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "салфетки марлевые стерильные двухслойные 45*29"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Салфетка из нетканого материала 70*80 одноразовая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "Отбеленая медицинская Марля 0,9*10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Лейкопластырь рулонный 2*500 Мультипласт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Лейкопластырь рулонный 5*500 Мультипласт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Лейкопластырь бактер. 3,8*3,8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 54"

    "Бинт медицинский стерил.7*14"

    Кол-во: 60

    "Позиция 55"

    "Бинт медицинский стерил. 5*10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 56"

    "Вата хирургическая 100г не стерильная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Бинт медицинский нестер 7*14"

    Кол-во: 60

    "Позиция 58"

    "Бинт медицинский нестер 5*10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 59"

    "Атрауман Аr 10*10см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Медисет набор для обработки ран"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Дермапласт сенситив после инъекции 4*1,6см №250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 62"

    "Пеха-хафт4м*4см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Пеха-хафт 4м*6см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Пеха-хафт 4м*8см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Пеха-креп 4м*6см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Пеха-креп 4м*8см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Пеха-креп 4м*10см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Космопор Е 7,2*5см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Космопор Е 10*6см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Космопор Е 15*6см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Омнипор 5*2,5см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Омнисилк 5*2,5см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Бранолинд 7,5*10см №30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Омнифильм 5м*2,5см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Космос гидроактивный набор пластырей"

    Кол-во: 8

    "Позиция 76"

    "Космос водоотталкивающий набор пластырей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Космос текстильный эластичный набор пластырей"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    ""Стериллиум" кожный антисептик 500мл"

    Кол-во: 6

    Лот 5

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Синдорского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    540 267,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ширма медицинская М171-01 на колесиках 3 секционная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Диспенсер для мыла ТОРК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Диспенсер для одноразовых полотенец ТОРК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сумка-укладка для оказания неотложной помощи при травмах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шпатель терапевтический деревянный шлифованный 150*18 одноразовые №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "пипетка глазня травмобезопасная (в футляре)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Стеклянные палочки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Маска медицинская 4 ст защиты №50"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Бахилы одноразовые"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 10"

    "Део хлор №300"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Полотенце Z-образное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Салфетка стерильная двухслойная 16*14 №10"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "Жидкое мыло антисептическое Ника 1л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Термометр для холодильника"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Термометр безконтактный В.Well WF-5000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    ""Азопирам-комплект""

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Облучатель-рециркулятор бактерицидный напольный передвижной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Столик манипуляционный СМЗ-Л-М с одним ящиком и тремя полками"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Стул медицинский лабораторный СМ-КМ-Магма"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Стол медицинский для забора крови СЗК 610х410х760 "Салве""

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стол врача с 2 ящиками арт.21818"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Медицинский шкаф для одежды М202-04 двухстворчатый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Банкетка без спинки БМ-Л-02 ЛАВКОР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Штатив медицинский ШДВ-02-МСГ (две чаши)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Журнал регитсрации движения медицинских иммунобиологических препаратов "ВИНАР""

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Книга учета получения и расхода дезсредств "ВИНАР""

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Журнал проведения генеральных уборок "ВИНАР""

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Самоклеящиеся пакеты из белой влагопрочной бумаги "СтериТ" №100 115х200"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Полоски индикаторные для экспресс контроля концентрации ДЕЗИКОНТ-НИКА-НЕОДЕЗ №100"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Индикаторы контроля паровой стерилизации химические одноразовые ИНТЕСТ-П-134/5-02 №1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Индикаторы контроля паровой стерилизации химические одноразовые ИНТЕСТ-ПФ-Н 121/20 №1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Простынь из нетканного материала одноразовая 70*200 №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 33"

    "Салфетка из нетканного материала 70*80 см одноразовая №10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 34"

    "Салфетка с нашатырем 30*60 №150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Салфетка антисептическая спиртовая АСЕПТИКА 135*185 №120"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Система для инфузионных вливаний"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2см *500см"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Лейкопластырь 20*500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Марля медицинская нестерильная 5м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Вата 250.0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Вата 50,0"

    Кол-во: 80

    "Позиция 42"

    "Бинт эластичный 8см х 4м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Бинт стерильный 5*10"

    Кол-во: 400

    "Позиция 44"

    "Бинт стерильный 7*14"

    Кол-во: 400

    "Позиция 45"

    "Бинт нестерильный 5*10"

    Кол-во: 400

    "Позиция 46"

    "Бинт нестерильный 7*14"

    Кол-во: 400

    "Позиция 47"

    "Контейнеры для сбора колющего и режущего инструментария желтого цвета 1 л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 48"

    "Журнал контроля работы стерилизаторов "ВИНАР""

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Журнал контроля предстерилизационной обработки "ВИНАР""

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Шприц одноразовый 20.0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Шприц одноразовый 10.0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 52"

    "Анализатор уровня глюкозы, триглицеридов, холестерина Accutrend"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Журнал контроля концентрации рабочих растворов дезинфицирующи и стерилизующих средств "ВИНАР""

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Самоклеящиеся пакеты из крафт- бумаги "СтериТ" для паровой и воздушной стерилизации №100 110х30х200 мм,"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Пакеты бумажные термосвариваемые со складкой, для паровой и воздушной стерилизации №100 110х30х200 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Контроль предстерилизационной обработки Судан III"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Контроль трезвости индикаторные трубки Мохова-Шинкаренко №10 в пенале"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "Полоска индикаторная для качественного определения алкоголя в слюне "Алко-Скрин" №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Мешки для сбора медицинских отходов белого цвета (0,6х0,5м) белый + 30 л"

    Кол-во: 400

    "Позиция 60"

    "Мешки для сбора медицинских отходов желтого цвета (0,6х0,5м) желтый 30 л"

    Кол-во: 600

    "Позиция 61"

    "Контейнеры для дезинфекции изделий медицинского назначения белого цвета 1 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Контейнеры для дезинфекции изделий медицинского назначения белого цвета 3 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Салфетки спиртовые ВИПС-МЕД 60*60 №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Перчатки латексные смотровые нестерильные S №100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 65"

    "Перчатки латексные смотровые нестерильные XS №100"

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "Шприц одноразовый 3,0"

    Кол-во: 300

    "Позиция 67"

    "Журнал регистрации и контроля бактерицидной установки "ВИНАР""

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Шприц одноразовый 5,0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 69"

    "Светильник медицинский бестеневой, передвижной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Деструктор для игл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Ростомер"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Микуньского ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    244 783,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакеты(мешки) д/утилизации медицинских отходов класса Б – 30 литров"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "Пакеты(мешки) д/утилизации медицинских отходов класса Б – 5 литров"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Пакеты(мешки) д/утилизации медицинских отходов класса А – 30 литров"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Пакеты(мешки) д/утилизации медицинских отходов класса А – 60 литров"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Салфетки спиртовые APEXMED60 мм * 100 мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "Ватные шарики стерил №25"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Тест на выявление наркотических соединений в слюне ИХА-НАРКО-ФАКТОР"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Тест-полоски One Touch Ultra (глюкоза), 50 шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Тест-полоски Accutrend Plus (глюкоза, холестерин, триглицериды), 50 шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Peha-haft® / Пеха-хафт - самофиксирующийся бинт 20 м х 6 см, белый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Емкость –контейнер для сбора острого инструментария класса Б- 1 литр"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Салфетки “Бриллиантовая чистота”  60 шт в банке, 160х120 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Лейкопластырь Верофарм бактерицидный 2, 3х7"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Лейкопластырь Верофарм ленточный 4х500см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "ЕСО-02 "ЕЛАТ"- ёмкость для сбора кол-режущих мед.отх. объемом 0.1л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Пластырь-повязка стерильный эластичный с абсорбирующей подушечкой № 20*10 см коробка по 50 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 17"

    "Пластырь-повязка стерильный эластичный с абсорбирующей подушечкой № 10*10 см коробка по 50 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Алмадез 1,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Шприц (Becton Disk) 20мл "

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "Тропаниновый тест №20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Шприц (Becton Disk) 5мл "

    Кол-во: 1000

    "Позиция 22"

    "Шприц (Becton Disk) 2мл "

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Подушка для забора крови  20 см × 15 см × 5 см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Контейнер для сбора биоматериала ( моча) нестер.- 100мл"

    Кол-во: 700

    "Позиция 25"

    "Скальпель хирургический одноразовый  TROGE №21"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Перчатки виниловые М размер № 50 пар"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Катетер внутривенный Вазофикс Церто    синий 22 х 1" 0,9 х 25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Спрей для ЭКГ Униспрей  0,2 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Аппарат для измерения АД механический АND"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Ланцет Медланс плюс Спешиал (желтый), перо 0,8 мм, глубина прокола 2,0 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Лейкопластырь инъекционный диаметр 22 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 32"

    "Микроцид Ликвид (САЛФ. № 150)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Дезисофт жидкое мыло с дезинфицирующим эфектом - 0,5л с дозатором"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Шпатель медицинский стерильный №100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Напальчник медицинский №100"

    Кол-во: 100

    "Позиция 36"

    "Перчатки виниловые L размер № 50 пар"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Перчатки BLOSSOM повышенной прочности р.М №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Перчатки BLOSSOM повышенной прочности р. L №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Mediset® / Медисет - набор для обработки ран; 1шт."

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Маска 3-х слойная с фиксатором на резинке N 50 "

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Облучатель ОУФК-01 N 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Evers Life Салфетка стерильная 16х14 см 2-х слойная N 10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Система д/перелив инфуз растворов SFM N 1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Амиксидин 1,0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Абактерил»."

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Шприц (Becton Disk) 10мл "

    Кол-во: 500

    "Позиция 47"

    "Авансепт спрей (0,5 Л)"

    Кол-во: 20

    Лот 7

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УАВР ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    753 832,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аэролайф фотокаталетический очиститель воздуха С-45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Шкаф витрина медицинский со стеклом 800х450х2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Шкаф медицинский 800х450х2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Шкаф-купе (серый)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стол медицинский для медсестры, врача(серый)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Ростомер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Компьютерное кресло"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Тонометр автомат ИА 1100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Тонометр механический МТ-20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Контейнеры для колющего инструментария 0,5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 11"

    "Контейнеры для дезинфекции изделий медицинского назначения 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Миродез-пур 1л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Ника экстраМпрофи 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Бриллиант 1л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки мед. Изделий ЕДПО-5-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Контейнеры для дезинфекции изделий медицинского назначения3л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Жгут медицинский ЖВ-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Абактерил 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Пипетки стерильные 50 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Бинт самофиксирующийся 4мх10см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Шпатели медицинские одноразовые стерильные №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Дерма Пласт 4 см х1,6 см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Костыли локтевые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Крафт-пакеты для сухожаровой стерилизации размер 115х200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Скальпель безопасный одноразовый с пластмассовой ручкой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Пакеты для сбора и хр. опасн. и неопасн. мед. отходов кл. А 50*60 (Россия)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 27"

    "Пакеты для сбора и хр. опасн. и неопасн. мед. отходов кл. Б 50*60 (Россия)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 28"

    "Крем защитный для рук "Nivea""

    Кол-во: 25

    "Позиция 29"

    "Крем для рук восстанавливающий "Nivea""

    Кол-во: 24

    "Позиция 30"

    "Крем для рук увлажняющий "Nivea""

    Кол-во: 16

    "Позиция 31"

    "Октинисепт 200мл."

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Кутасепт 1л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Велтосепт 1л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Велтолен 1л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Жавельон 1кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Набор для мытья пола (ведро 12л с насадкой д/отжима + швабра 42см) Leifheit Combi Clean XL 55360"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Самоклеющаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой CosmoporE 7,5смх5см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Салфетки стерильные 10х10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Салфетки спиртовые для инъекций (60х100мм)"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 40"

    "Полоски индикаторные для качественного определения алкоголя в слюне (Алкотест-ФакторМ)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 41"

    "Перчатки синтетич НИТРИЛОВЫЕ нестер неопудр текстур - р СРЕДН (М, 7-8)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 42"

    "Катетер внутривенный (канюля) с портом G23"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Катетер внутривенный (канюля) с портом G20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Пакет охлаждающий "Апполо""

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Лейкопластырь рулон 3*500"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Лейкопластырь бактериццидный 2,5*7,2"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 47"

    "Вата медицинская гигроскопическая хирургическая 100г нестерильная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Пакет перевязочный стерильный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Бинт липкий 10х200см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 50"

    "Бинт стерильный 7*14"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Бинт стерильный. 5*10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Бинт н/ст. 7*14"

    Кол-во: 100

    "Позиция 53"

    "Бинт н/ст. 5*10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Набор перфузионный одноразовый G21"

    Кол-во: 100

    "Позиция 55"

    "Набор перфузионный одноразовый G23"

    Кол-во: 100

    "Позиция 56"

    "Самоклеющаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой CosmoporE 10смх6см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Гелевая повязка противоожоговая охлаждающая, обезболивающая 10х10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 58"

    "Тест "Алкоскрин""

    Кол-во: 1000

    "Позиция 59"

    "Тест для выявления наркотических веществ ИХА-6-Мульти-Фактор"

    Кол-во: 60

    "Позиция 60"

    "Тест-полоски "Аккутренд" Глюкоза № 25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Тест-полоски "Аккутренд" Холестерин № 25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Тест-полоски "Аккутренд"Триглицериды № 25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Тест-полоски "Акку-Чек Актив" № 50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Ланцет (скарификатор) Аcti-Lance G23 № 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Ланцет (скарификатор) Аcti-Lance G17 № 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Пленка ЭКГ для Фукуду 63х30х18 ВН см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Пинцет одноразовыйстерильный 150 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 68"

    "Фартук одноразовый №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Шприц 10,0"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 70"

    "Шприц 2,0"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 71"

    "Шприц 20,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Маска медицинская одноразовая №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Шприц 5,0"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 74"

    "Аламинол 1л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "Мундштук-чашечка Lion-400"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Марля медицинская 5м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 77"

    "Термометр для холодильника ТС-7М1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Банка полимерная с винтовой навинчивающейся крышкой для взятия пробы биоматериала для анализа одноразовая БПАмк-100-02-ЕЛАТ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Медисет (Комплект стерильный для обработки ран)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 80"

    "Простыни медицинские одноразовые нестерильные 70/200 №10"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 81"

    "Халат медицинский из нетканного материала"

    Кол-во: 80

    "Позиция 82"

    "Соната 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Бактолин 1л."

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Системы для инфузионных вливаний"

    Кол-во: 300

    Лот 8

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд Управления связи ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    299 909,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    ""Бациллол плюс" 1литр"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    ""Кутасепт Ф" 250МЛ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    ""Стериллиум" кожный антисептик 500мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    ""Стериллиум" кожный антисептик 100мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Краф пакеты для стерлизации (возд.-пар. Ме-ом) Sogeva 90*260 №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Краф пакеты для стерлизации (возд.-пар. Ме-ом) Sogeva 140*295 №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Пакет перевязочный медицинский первой помощи"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Космос текстильный эластичный набор пластырей"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Космос водоотталкивающий набор пластырей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Космос гидроактивный набор пластырей"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "Салфетка из нетканого материала 70*80 одноразовая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "салфетки марлевые стерильные двухслойные 45*29"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Салфетки марлевые стерильные двухслойные16*14см"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Спец пакет классБ(цвет желтый) 500*600"

    Кол-во: 600

    "Позиция 20"

    "Спец пакет класс А (цвет белый) 500*600"

    Кол-во: 600

    "Позиция 21"

    "Космопор Е 7,2*5см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Пеха-креп 4м*10см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Пеха-креп 4м*8см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Пеха-креп 4м*6см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Пеха-хафт 4м*8см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Пеха-хафт 4м*6см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Пеха-хафт4м*4см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Дермапласт сенситив после инъекции 4*1,6см №250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Медисет набор для обработки ран"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Атрауман Аr 10*10см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Атрауман 5*5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Бранолинд Н 10*20см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Бранолинд Н 7,5*10см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Ника- дезинфиц. Салфетки 60шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 35"

    "Чехлы для обуви (бахилы)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 36"

    "Дезиконт Аламинол"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Полоски индикаторные "Ника Амицид""

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Термоиндикатор электронный ТЕРМОТЕСТ-ВГ -СТТ с кнопкой пуск, 5 шт/уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Лоток почкообразный авт. 1,75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Аламинол 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Аэрон 250мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Абактерил 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    ""Ника-Неодез" 1л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов класса Б (одноразовая) ЕСО-01 "Елат" (1л)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Космопор Е 10*6см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Бинт медицинский нестер 5*10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Бинт медицинский нестер 7*14"

    Кол-во: 60

    "Позиция 48"

    "Вата хирургическая 100г не стерильная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 49"

    "Бинт медицинский стерил. 5*10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 50"

    "Бинт медицинский стерил.7*14"

    Кол-во: 60

    "Позиция 51"

    "Лейкопластырь бактер. 3,8*3,8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 52"

    "Лейкопластырь рулонный 5*500 Мультипласт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Лейкопластырь рулонный 2*500 Мультипласт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Отбеленая медицинская Марля 0,9*10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Светильник диагностический хирургический передвижной LD-II (30000 лк)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Комплект белья хирургического инд №3046"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Простыня нетканая н/с (10шт/уп) одноразовая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 58"

    "Маска одноразовая 3-х слойная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 59"

    "Термометр для регистрации температуры в холодильнике."

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    ""Ника Амицид"1л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Космопор Е 15*6см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Омнипор 5*2,5см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Омнисилк 5*2,5см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Бранолинд 7,5*10см №30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Термометр комнатный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Пульсоксиметр медицинский " Armed" - Х301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Кресло медицинское с подлокотниками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Лента регистрационная рулонная 63*30*18вн,Burdic, Cardisunu,Fukuda FX-2111,Helige,Kenz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Мундштуки к алкометру Lion alkometer SD-400"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 70"

    "Атлантис жидкое мыло"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Дезиконт Абактерил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Дезиконт Ника Неодез"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Дезиконт Ника Амицид"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Дезиконт Ника Неосептик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    ""Ника Неосептик"1л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    ""Бактолин базик пьюа" моющий лосьен 1литр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    ""Бакталан бальзам пьюа" бальзам100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    ""Бакталан бальзам пьюа" крем 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Омнифильм 5м*2,5см"

    Кол-во: 2

    Лот 9

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    498 632,38

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ника- дезинфиц. Салфетки 60шт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Дермапласт сенситив после инъекции 4*1,6см №250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Пеха-хафт4м*4см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Пеха-хафт 4м*6см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Пеха-хафт 4м*8см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Пеха-креп 4м*6см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Пеха-креп 4м*8см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Пеха-креп 4м*10см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Космопор Е 7,2*5см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Космопор Е 15*6см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Чехлы для обуви (бахилы)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 12"

    "Спец пакет класс А (цвет белый) 500*600"

    Кол-во: 600

    "Позиция 13"

    "Спец пакет классБ(цвет желтый) 500*600"

    Кол-во: 600

    "Позиция 14"

    "Салфетки марлевые стерильные двухслойные16*14см"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "салфетки марлевые стерильные двухслойные 45*29"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Салфетка из нетканого материала 70*80 одноразовая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Отбеленая медицинская Марля 0,9*10м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Лейкопластырь рулонный 2*500 Мультипласт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Лейкопластырь рулонный 5*500 Мультипласт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Дезиконт Абактерил"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Дезиконт Ника Неодез"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Бинт медицинский нестер 5*10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Атлантис жидкое мыло"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Мундштуки к алкометру Lion alkometer SD-400"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 25"

    "Лента регистрационная рулонная 63*30*18вн,Burdic, Cardisunu,Fukuda FX-2111,Helige,Kenz"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Бинт медицинский нестер 7*14"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Вата хирургическая 100г не стерильная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Бинт медицинский стерил. 5*10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 29"

    "Бинт медицинский стерил.7*14"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Лейкопластырь бактер. 3,8*3,8"

    Кол-во: 300

    "Позиция 31"

    "Кресло медицинское с подлокотниками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Пульсоксиметр медицинский " Armed" - Х301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Термометр комнатный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Термометр для регистрации температуры в холодильнике."

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Маска одноразовая 3-х слойная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 36"

    "Простыня нетканая н/с (10шт/уп) одноразовая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 37"

    "Одноразовый набор для гениральной уборки(халат,шапочка,маска,нарукавники)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Экспресс тест для диагностики ВИЧ1/2№1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Шприцы 1,0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 40"

    "Шприцы 2,0"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 41"

    "Шприцы 3,0"

    Кол-во: 400

    "Позиция 42"

    "Шприцы 5,0"

    Кол-во: 600

    "Позиция 43"

    "Шприцы 10,0"

    Кол-во: 400

    "Позиция 44"

    "Шприцы 20,0"

    Кол-во: 300

    "Позиция 45"

    "Тест-полоски "аку чек перформа" №50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Тест-полоски "Easy Touch Cholesterol" №10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Тест-полоски "Easy Touch Hemoglobin" №25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Шпатель стерильный пластиковый 100/5000 №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Пинцет одноразовый 20см стерильный"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 50"

    "Пинцет одноразовый 20см стерильный"

    Кол-во: 600

    "Позиция 51"

    "Автоматические стерильные ланцеты одноразового применения PROLANCE глубина прокола 1,8мм №200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Банка 100мл ТС с винтовой пластиковой пробкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Банка 200мл ТС с винтовой пластиковой пробкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Контейнер 60мл с винтовой крышкой для сбора биоматериалов с ложкой"

    Кол-во: 25

    "Позиция 55"

    "Катетер внутривенный (канюля) с портом 1,1*33мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Катетер внутривенный (канюля) с портом 18*1,3*45мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Устройство для вливания в малые вены 0,8*19мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Полоска индикаторная для качественного определения алкоголя в слюне "Алко-Скрин2 №50"

    Кол-во: 50

    "Позиция 59"

    "Набор полосок иммунохроматографических для одновременного выявления пяти наркотических соединений в моче "ИХА-5-МУЛЬТИ-ФАКТОР" №6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Дезиконт Ника Амицид"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Омнипор 5*2,5см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "Омнисилк 5*2,5см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Бранолинд 7,5*10см №30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Омнифильм 5м*2,5см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Космос гидроактивный набор пластырей"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Космос текстильный эластичный набор пластырей"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Пакет перевязочный медицинский первой помощи"

    Кол-во: 40

    "Позиция 72"

    "Краф пакеты для стерлизации (возд.-пар. Ме-ом) Sogeva 140*295 №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Краф пакеты для стерлизации (возд.-пар. Ме-ом) Sogeva 90*260 №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    ""Стериллиум" кожный антисептик 100мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    ""Стериллиум" кожный антисептик 500мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    ""Кутасепт Ф" 250МЛ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 77"

    ""Бациллол плюс" 1литр"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    ""Бакталан бальзам пьюа" крем 100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    ""Бакталан бальзам пьюа" бальзам100мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    ""Бактолин базик пьюа" моющий лосьен 1литр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Дезиконт Ника Неосептик"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Дезиконт Аламинол"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Полоски индикаторные "Ника Амицид""

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Термоиндикатор многоразовый для контроля "Холодовой цепи""

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Лоток почкообразный авт. 1,75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Аламинол 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Аэрон 250мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Абактерил 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    ""Ника-Неодез" 1л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 90"

    "Емк. КМ- проект -1,5л жёлтый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 91"

    ""Ника Амицид"1л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    ""Ника Неосептик"1л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Космопор Е 10*6см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Космос водоотталкивающий набор пластырей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Бинт эластичный медицинский, нестерильный трубчатый №3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 96"

    "Бранолинд Н 7,5*10см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Бранолинд Н 10*20см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Атрауман 5*5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Атрауман Аr 10*10см"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Медисет набор для обработки ран"

    Кол-во: 50

    Лот 10

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132477Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132477Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд УМТСиК ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    774 305,37

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Халат медицинский из нетканного материала"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "Вата 250,0 н/ст."

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Бинт эластичный 8*500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Бинт ст. 7*14"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Бинт ст. 5*10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Бинт н/ст. 7*14"

    Кол-во: 200

    "Позиция 7"

    "Бинт н/ст. 5*10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Бинт липкий10*200см"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Бабочки набор перфузионный-"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Шприц 10.0"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Шприц 2.0"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 12"

    "Шприц 20.0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Аэролайф фотокаталетический очиститель воздуха С-45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Экспресс-анализатор биохимический портативный "Аккутренд Плюс""

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Экобриз антисептик 200мл."

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Триазин 1,0 л."

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Тонометр механический МТ-20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Тест-полоски"Акку-Чек Актив" №50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Тест-полоски"Аккутренд",Холестерин №25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Тест-полоски"Аккутренд",Триглицериды №25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Тест"Алкоскрин""

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Тест полоски"Аккутренд" Глюкоза №25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Тест для выявления наркотических веществ ИХА-6-Мульти-Фактор"

    Кол-во: 30

    "Позиция 24"

    "Термометр для холодильника ТС-7М1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Стул палатный,кож.зам."

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Спец.пакет кл.Б 700*1000"

    Кол-во: 300

    "Позиция 27"

    "Гелевая повязка пртивоожоговая охлаждающая 10*10"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Ника-Хлор 300таб. 1 кг."

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Ника-Свежесть антибак.1л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Ника-Неодез 1,0 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Ника-Изосептик 1,0 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Ника-Изосептик 0,1 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Ника-дезинфиц.салфетка 60 шт."

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Ника-Амицид 1,0 л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Ника- Полицид 1,0 л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Мыло жидкое"Атлантис" 500мл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 37"

    "Емк.ЕДПО 10-01 для дезинф.мед.изделий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Емк.ЕДПО 1-01 для дезинф.мед.изделий"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Емк.ЕДПО 3-01 для дезинф.мед.изделий"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Емк.КМ-прект 0,5л. кл.Б"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Жгут венозный с зажимом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Катетер внутривенный(канюля) с портом G20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Катетер внутривенный(канюля) с портом G23"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "Контейнер для биопроб одноразовый стерильный 100мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов класса Б (одноразовая) ЕСО-02 "Елат"-02 (0,1л) Р 52905-2007"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Крем для рук защитный"Nivea""

    Кол-во: 16

    "Позиция 47"

    "Крем для рук восстанавливающий"Nivea""

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "Контейнеры для колющего инструментария 0,5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 49"

    "Контейнер для биопроб одноразовый стерильный 200мл-200 мл нет"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Катетер внутривенный(канюля) с портом G23"

    Кол-во: 50

    "Позиция 51"

    "Катетер внутривенный(канюля) с портом G20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 52"

    "Жгут венозный с зажимом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Емк.КМ-прект 0,5л. кл.Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Емк.ЕДПО 3-01 для дезинф.мед.изделий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Емк.ЕДПО 1-01 для дезинф.мед.изделий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Емк.ЕДПО 10-01 для дезинф.мед.изделий"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "ЕМ КМ-прект -6 л. кл.Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "Гелевая повязка пртивоожоговая охлаждающая 10*10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Вата 250,0 н/ст."

    Кол-во: 50

    "Позиция 60"

    "Бинт эластичный 8*500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 61"

    "Бабочки набор перфузионный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Мундштук-чашечка Lion-400"

    Кол-во: 50

    "Позиция 63"

    "Спец.пакет кл.Б 500*600"

    Кол-во: 300

    "Позиция 64"

    "Спец.пакет кл.А.500*600"

    Кол-во: 300

    "Позиция 65"

    "Соната Дез 1,0 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Скальпель хирургический ст.№10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Системы для инфузионных вливаний"

    Кол-во: 300

    "Позиция 68"

    "Самоклеющаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой CosmoporE 7,5*5см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Самоклеющаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой CosmoporE 10см.*6см."

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Ника-Изосептик 0,1 л."

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "Ника-Изосептик 1,0 л."

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Ника-Неодез 1,0 л."

    Кол-во: 8

    "Позиция 73"

    "Ника-Хлор 300таб. 1 кг."

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Ника-Экстра М профи 1,0 л."

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Ножницы медицинские 140мл."

    Кол-во: 7

    "Позиция 76"

    "Оксигран дезинф.средство 1кг."

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Пакет охлаждающий "Апполо""

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Пакет перевязочный стерильный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Салфетки стерильные 10*10"

    Кол-во: 80

    "Позиция 80"

    "Салфетки спиртовые для инъекций(60*100мм)"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 81"

    "Ростомер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Пульсоксиметр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Простыня медицинская одноразовая 70/200 №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 84"

    "Перчатки синтетич НИТРИЛОВЫЕ нестер неопудр текстур - р СРЕДН (М, 7-8)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 85"

    "Пинцет одноразовый стерильный 150 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Пипетки стерильные №50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Полоски индикаторные для качественного определения алкоголя в слюне(Алкотест ФакторМ)"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 88"

    "Пленка для Фукуду 63*30*18 ВН см."

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Ника-дезинфиц.салфетка 60 шт."

    Кол-во: 30

    "Позиция 90"

    "Ника-Амицид 1,0 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Ника- Полицид 1,0 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Мыло жидкое"Атлантис" 500мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Ника-Экстра М профи 1,0 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Экобриз антисептик 200мл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Шприц 5.0"

    Кол-во: 400

    "Позиция 96"

    "Шприц 2.0"

    Кол-во: 400

    "Позиция 97"

    "Шприц 10.0"

    Кол-во: 300

    "Позиция 98"

    "Чехлы для обуви (бахилы)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 99"

    "Халат медицинский из нетканного материала"

    Кол-во: 40

    "Позиция 100"

    "Фартук одноразовый №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Триазин 1,0 л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 102"

    "Тонометр механический МТ-20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 103"

    "Тест"Алкоскрин""

    Кол-во: 300

    "Позиция 104"

    "Тест полоски"One Touch" Глюкоза №25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Тест для выявления наркотических веществ ИХА-6-Мульти-Фактор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Термометр для холодильника ТС-7М1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Спец.пакет кл.А.500*600"

    Кол-во: 200

    "Позиция 108"

    "Соната Дез 1,0 л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Системы для инфузионных вливаний"

    Кол-во: 200

    "Позиция 110"

    "Салфетки стерильные 10*10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 111"

    "Салфетки спиртовые для инъекций(60*100мм)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 112"

    "Пульсоксиметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Прстыня медицинская одноразовая 70/200 №10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 114"

    "Спец.пакет кл.Б 700*1000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 115"

    "Спец.пакет кл.Б 500*600"

    Кол-во: 200

    "Позиция 116"

    "Ножницы медицинские 140мл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 117"

    "Оксигран дезинф.средство 1кг."

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Пакет охлаждающий "Апполо""

    Кол-во: 8

    "Позиция 119"

    "Полоски индикаторные для качественного определения алкоголя в слюне(Алкотест ФакторМ)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 120"

    "Пинцет одноразовый стерильный 150 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 121"

    "Перчатки синтетич НИТРИЛОВЫЕ нестер неопудр текстур - р СРЕДН (М, 7-8)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 122"

    "Ланцет(скаринфикатор)Acti-Lance G 23№200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Чехлы для обуви (бахилы)"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 124"

    "Ширма медицинская на колесах-2 секции пластик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Шпатель одноразовый стерильный №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Стул палатный,кож.зам."

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Шприц 5.0"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 128"

    "Крем для рук восстанавливающий"Nivea""

    Кол-во: 8

    "Позиция 129"

    "Крем для рук защитный"Nivea""

    Кол-во: 8

    "Позиция 130"

    "Крем для рук увлажняющий"Nivea""

    Кол-во: 8

    "Позиция 131"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2,5*7,2"

    Кол-во: 600

    "Позиция 132"

    "Лейкопластырь рулон 3*500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Марля медицинская 5м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Маска одноразовая трехслойная №50"

    Кол-во: 400

    "Позиция 135"

    "Медисепт( Комплект стерильный для обработки ран)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 136"

    "Миродез универ 1л."

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Мундштук-чашечка Lion-400"

    Кол-во: 20

    "Позиция 138"

    "ЕМ КМ-прект -6л. кл.Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 139"

    "Губка гемостатич 50*50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 140"

    "Миродез универ 1л."

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Медисепт( Комплект стерильный для обработки ран)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 142"

    "Маска одноразовая трехслойная №50"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 143"

    "Марля медицинская 5м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2,5*7,2"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 145"

    "Крем для рук увлажняющий"Nivea""

    Кол-во: 16

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