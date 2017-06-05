www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705127789
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031285/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Поставка муфтовой заготовки для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" 0001/17/2.2/0031285/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка муфтовой заготовки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 11:2006.06.2017 11:2006.06.2017 11:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127789Дата и время вскрытия заявок Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 21:0008.06.2017 21:0008.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127789Подведение итогов не позднее Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфтовой заготовки
Начальная цена
63 967 460,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
24.20.12.120
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3945
Кол-во: 12330
Кол-во: 16440
Поставка муфтовой заготовки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 11:2006.06.2017 11:2006.06.2017 11:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127789Дата и время вскрытия заявок Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 21:0008.06.2017 21:0008.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127789Подведение итогов не позднее Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфтовой заготовки
Начальная цена
42 173 662,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
24.20.12.120
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2218
Кол-во: 6430
Кол-во: 5292
Кол-во: 1826
Поставка муфтовой заготовки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 11:2006.06.2017 11:2006.06.2017 11:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127789Дата и время вскрытия заявок Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 21:0008.06.2017 21:0008.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127789Подведение итогов не позднее Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфтовой заготовки
Начальная цена
83 383 714,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
24.20.12.120
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 735
Кол-во: 9483
Кол-во: 7860
Поставка муфтовой заготовки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127789Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 11:2006.06.2017 11:2006.06.2017 11:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127789Дата и время вскрытия заявок Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 21:0008.06.2017 21:0008.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127789Подведение итогов не позднее Поставка муфтовой заготовкиБЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфтовой заготовки
Начальная цена
145 000 340,75
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
24.20.12.120
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9230
Кол-во: 2827
Кол-во: 1278
Кол-во: 7409
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.