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Номер извещения
31705127794
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025957/ГТрубИнвест
Наименование закупки
Поставка валкового инструмента для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" 0001/17/2.2/0025957/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 17:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Поставка валкового инструмента для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" 0001/17/2.2/0025957/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 12:00 GMT +315.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка валкового инструмента для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" 0001/17/2.2/0025957/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 10:2016.06.2017 10:2016.06.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127794Дата и время вскрытия заявок Поставка валкового инструмента для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" 0001/17/2.2/0025957/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
26.07.2017 21:0026.07.2017 21:0026.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127794Подведение итогов не позднее Поставка валкового инструмента для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" 0001/17/2.2/0025957/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
26.07.201726.07.2017 21:0026.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127794Подведение итогов не позднее Поставка валкового инструмента для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" 0001/17/2.2/0025957/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка валкового инструмента для нужд ОАО "Газпромтрубинвест" 0001/17/2.2/0025957/ГТрубИнвест/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017
Начальная цена
42 000 000,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром трубинвест
Все закупки и тендеры АО Газпром трубинвест
Адрес местонахождения
156901, Российская Федерация, Костромская область, Волгореченск, Магистральная, 1
28.29.83.120
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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