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Номер извещения
31705126982
Уникальный номер закупки
17/2.1/0019437/ТюмМотор
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту кабельного туннеля от ГПП до корпуса №1 (КЛЭП 6 кВ и 10 кВ инв.№00015017) для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г.Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/17/2.1/0019437/ТюмМотор/ЗП/ГОС/Э/18.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 15:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г.Санкт-Петербург
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Выполнение работ по ремонту кабельного туннеля от ГПП до корпуса №1 (КЛЭП 6 кВ и 10 кВ инв.№00015017) для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 09:00 GMT +313.06.2017 09:0013.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705126982Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кабельного туннеля от ГПП до корпуса №1 (КЛЭП 6 кВ и 10 кВ инв.№00015017) для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г.г.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 09:1013.06.2017 09:1013.06.2017 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705126982Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту кабельного туннеля от ГПП до корпуса №1 (КЛЭП 6 кВ и 10 кВ инв.№00015017) для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г.г.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705126982Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кабельного туннеля от ГПП до корпуса №1 (КЛЭП 6 кВ и 10 кВ инв.№00015017) для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г.г.Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кабельного туннеля от ГПП до корпуса №1 (КЛЭП 6 кВ и 10 кВ инв.№00015017) для нужд ПАО «ТМ» в 2017 г.
Начальная цена
6 247 814,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО "ТМ"
Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО
43.29.11.120
43.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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