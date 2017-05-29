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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705127104
Уникальный номер закупки
17/2.1/0007899/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по бронированию и приобретению билетов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 16:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
o.krupceva@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крупцева ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с документацией
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по бронированию и приобретению билетов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705127104Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по бронированию и приобретению билетов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»в соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 11:0029.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705127104Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по бронированию и приобретению билетов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»в соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
11.07.2017 18:0011.07.2017 18:0011.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705127104Подведение итогов не позднее Оказание услуг по бронированию и приобретению билетов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»в соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по бронированию и приобретению билетов для нужд ПФ «Вуктылгазгеофизика»
Начальная цена
50 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
79.11.1
79.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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