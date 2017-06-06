www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705019
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031101/ВостокГП
Наименование закупки
Право заключения договора на благоустройство территории административного здания по адресу: ул. Большая Подгорная, 73 для нужд ОАО "Востокгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-29-40
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мукебенов Константин Анатольевич
Место рассмотрения предложений
634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на благоустройство территории административного здания ОАО "Востокгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 06:00 GMT +306.06.2017 06:0006.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705019Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на благоустройство территории административного здания ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 06:0006.06.2017 06:0006.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705019Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на благоустройство территории административного здания ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705019Подведение итогов не позднее Право заключения договора на благоустройство территории административного здания ОАО "Востокгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на благоустройство территории административного здания ОАО "Востокгазпром"
Начальная цена
2 706 972,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
43.12.11.190
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.