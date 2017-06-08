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Номер извещения
31705123526
Уникальный номер закупки
17/2.2/0029224/ДШельф
Наименование закупки
Поставка материалов для проведения ремонтных работ для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 06:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
M_rusakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Русакова Мария Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
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Поставка материалов для проведения ремонтных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123526Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для проведения ремонтных работРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123526Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для проведения ремонтных работРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Подведение итогов не позднее
10.07.2017 12:0010.07.2017 12:0010.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123526Подведение итогов не позднее Поставка материалов для проведения ремонтных работРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для проведения ремонтных работ
Начальная цена
589 052,79
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
46.1
46.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 45
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 16
Кол-во: 48
Кол-во: 20
Кол-во: 16
Кол-во: 12
Кол-во: 90
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 8
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 100
Кол-во: 14
Кол-во: 6
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