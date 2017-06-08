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    Главная / Торги / Поставка материалов для проведения ремонтных работ для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Поставка материалов для проведения ремонтных работ для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123526Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для проведения ремонтных работРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705123526

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0029224/ДШельф

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для проведения ремонтных работ для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 06:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-71-60

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    M_rusakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Русакова Мария Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Закупки и тендеры Сахалинская Область

    Закупки и тендеры Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка материалов для проведения ремонтных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123526Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для проведения ремонтных работРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2017 15:0008.06.2017 15:0008.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123526Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для проведения ремонтных работРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2017 12:0010.07.2017 12:0010.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123526Подведение итогов не позднее Поставка материалов для проведения ремонтных работРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201710.07.2017 12:0010.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123526Подведение итогов не позднее Поставка материалов для проведения ремонтных работРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для проведения ремонтных работ

    Начальная цена

    589 052,79

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Классификатор ОКПД2

    46.1

    Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.7

    Торговля оптовая специализированная прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник, 32320 КС,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Подшипник, 180203 КС2,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Подшипник, 180206 КС2,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Подшипник, 180208 КС2,ГОСТ 8882-76"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Подшипник, 6308 КС2,"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Подшипник, 180313 КС2,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Подшипник , 180309 КС2,Подшипник радиальный шариковый однорядный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Подшипник, 180314 КС2,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Подшипник, 180316 КС2,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Подшипник , 6208 КС2,ГОСТ 8882-78"

    Кол-во: 45

    "Позиция 11"

    "Подшипник , 180312 КС2,ГОСТ 8882-79"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Подшипник, 80208,ГОСТ 7242-81 (ЗИП к насосу полупогружному НЦСГ-Е 25-60-П3,2-А-УХЛ2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Подшипник, 7224 А,Подшипник 7224 А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Подшипник, 3519,ГОСТ5721-75 / ISO 104:2002"

    Кол-во: 9

    "Позиция 15"

    "Подшипник, 32519,ISO 104:2002"

    Кол-во: 9

    "Позиция 16"

    "Подшипник, 7220 А,Подшипник 7220 А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Подшипник, 9105,ISO 104:2002"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Подшипник, ШСП 40К,Подшипник сферический ШСП 40К"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "ЗИП к клапану с шаровым затвором тип LBX DN80 PN2,5 МПа , 8110,Подшипник 8110"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "ЗИП к клапану с шаровым затвором тип LBX DN100 PN2,5 МПа , 8111,Подшипник 8111"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "ЗИП к клапану с шаровым затвором тип LBX DN50 PN2,5 МПа , 8110,Подшипник 8110"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Подшипник, 36218,ГОСТ5721-75 / ISO 104:2002"

    Кол-во: 16

    "Позиция 23"

    "Подшипник, 80313,ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Подшипник, 7613 А,Подшипник 7613 А"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Подшипник , 76-180308,Подшипник радиальный шариковый однорядный"

    Кол-во: 48

    "Позиция 26"

    "Подшипник, 180305 КС,ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Подшипник, 80018,ЗИП для ГПЭА."

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Подшипник, 180202,"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "Подшипник , 180306 КС2,Подшипник радиальный шариковый однорядный"

    Кол-во: 90

    "Позиция 30"

    "Подшипник, 180308 КС2,ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Подшипник , 180207 КС,ГОСТ 8882-77"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "Подшипник , 6212 КС,ГОСТ 8882-78"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Подшипник, 7320 КС2,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Подшипник, 180306 КС2,ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Подшипник, 180309 КС2,ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Подшипник, 6203 КС2,ГОСТ 8882-74"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Подшипник , 6206 КС2,ГОСТ 8882-76"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Подшипник , 180201 КС2,ГОСТ 8882-73"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Подшипник , 180307 КС2,Подшипник радиальный шариковый однорядный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Подшипник , 180209 КС2,Подшипник радиальный шариковый однорядный"

    Кол-во: 25

    "Позиция 41"

    "Подшипник , 180204 КС2,ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Подшипник , 6205 КС2,ГОСТ 8882-76"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Подшипник, 180205 КС2,"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    "Подшипник, 46320,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Подшипник, 180310 КС2,ГОСТ 8882-77"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Подшипник , 6310,ГОСТ 8882-76"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Подшипник, 6305 КС2,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Подшипник, 6319 КС2,"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Подшипник, 180202 КС2,"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Подшипник, 6213 КС,"

    Кол-во: 14

    "Позиция 51"

    "Подшипник, 180204,ГОСТ 8882-75"

    Кол-во: 6

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