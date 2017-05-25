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Номер извещения
31705123130
Уникальный номер закупки
17/4.4/0033682/ГИнвест
Наименование закупки
Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика клапанов обратных для объекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" (КС "Тосненская") для нужд ООО "Газпром инвест" (№0001/17/4.4/0033682/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 20:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-06
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Turta@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турта Олег Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
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Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика клапанов обратных для объекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" (КС "Тосненская")
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 12:00 GMT +325.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123130Дата и время окончания срока приема заявок Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика клапанов обратных для объекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" (КС "Тосненская")г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 11:5026.05.2017 11:5026.05.2017 11:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123130Дата и время вскрытия заявок Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика клапанов обратных для объекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" (КС "Тосненская")г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 20:0002.06.2017 20:0002.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123130Подведение итогов не позднее Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика клапанов обратных для объекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" (КС "Тосненская")г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 20:0002.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123130Подведение итогов не позднее Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика клапанов обратных для объекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" (КС "Тосненская")г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика клапанов обратных для объекта "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" (КС "Тосненская")
Начальная цена
44 009 801,44
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
28.14.13.142
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
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