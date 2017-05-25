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Номер извещения
31705123086
Уникальный номер закупки
17/2.3/0032416/ВНИПИГД
Наименование закупки
Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Археологические исследования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 19:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черный Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А, ком. 329
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Археологические исследования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 11:00 GMT +325.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123086Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Археологические исследованияг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А, ком. 329
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 12:0025.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123086Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Археологические исследованияг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А, ком. 329
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123086Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Археологические исследованияг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А, ком. 329
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123086Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Археологические исследованияг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А, ком. 329
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Археологические исследования
Начальная цена
34 717 652,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
71.12.3
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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