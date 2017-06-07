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Номер извещения
31705122972
Уникальный номер закупки
17/5.3/0021603/ТГСургут
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту судов флота ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 - 2018 гг. Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства. (№0056/17/5.3/0021603/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту судов флота ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 - 2018 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 15:00 GMT +307.06.2017 15:0007.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122972Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту судов флота ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 - 2018 гг.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 16:0009.06.2017 16:0009.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122972Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту судов флота ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 - 2018 гг.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122972Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту судов флота ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 - 2018 гг.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту судов флота ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 - 2018 гг.
Начальная цена
7 487 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
33.15.10.000
33.15
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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