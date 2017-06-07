Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ

    Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 09:3007.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705122933

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031300/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    0070 17 2.2 0031300 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 17.05.2017 изм.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-15-22

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Субстанции фармацевтические

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 09:30 GMT +307.06.2017 09:3007.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122933Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122933Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 14:0014.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122933Подведение итогов не позднее Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122933Подведение итогов не позднее Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинского оборудования для филиала МСЧ

    Начальная цена

    1 119 574,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    32.50.21.120

    Оборудование дыхательное

    32.50.21.112

    Оборудование терапевтические

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    27.51.25.120

    Кипятильники погружные электрические

    26.70.17.140

    Негатоскопы

    26.60.13.190

    Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие группировки

    26.60.13.160

    Аппараты магнитотерапии

    26.60.13.150

    Аппараты ультразвуковой терапии

    26.60.13.120

    Аппараты микроволновой терапии

    26.60.13.110

    Ингаляторы

    26.60.12.140

    Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, предназначенной для применения в медицинских целях

    26.60.12.129

    Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

    26.60.12.124

    Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови

    26.60.12.123

    Приборы для исследования звуковых колебаний в органах человека

    26.60.12.122

    Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры

    26.60.12.120

    Аппараты для функциональных диагностических исследований или для контроля физиологических параметров, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки

    26.60.12.111

    Электрокардиографы

    26.60.11.121

    Аппаратура стерилизационная, основанная на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемая в медицинских целях

    26.52.22.000

    Механизмы часовые, укомплектованные и собранные для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой

    26.51.51.140

    Гигрометры

    26.51.51.110

    Термометры

    26.51.33.199

    Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    21.10

    Производство фармацевтических субстанций

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Измеритель артериального давления Механический LD-71"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Измеритель артериального давления автоматический UA-777"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "Измеритель пиковой скорости выдоха"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Ингалятор аэрозольный компрессорный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Камера бактерицидная передвижная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Камера УФО для хранения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кипятильник электрический дезинфекционный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Кислородный коктейлер Армед"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Мешок Амбу"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Негатоскоп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Облучатель рециркулятор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Ростомер настенный ленточный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "секундомер"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Сигнализатор паров этанола"

    Кол-во: 7

    "Позиция 16"

    "Стетофонендоскоп"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Сумка с набором медикаментов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Сухожаровой шкаф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Термометр медицинский"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Термометр складской"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Укладка для транспортировки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Укладка по ООИ для медикаментов 250х300 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Укладки (аптечки) АНТИ-СПИД (ВИЧ)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Штатив для в/в вливаний"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови портативный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Электрод назальный одноразовый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Электрод с токопроводящей тканью 100х150 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 28"

    "Электрокардиограф"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Анализатор паров этанолав выдыхаемом воздухе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "Аппарат "Амплипульс-8""

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Аппарат для гальванизации "Поток-1""

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "аппарат для магнитотерапии "Полюс-3""

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Весы медицинские"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Часы процедурные ПЧ-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Гигрометр"

    Кол-во: 13

    "Позиция 36"

    "Глюкометр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "грязенагреватель "Каскад""

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Деструктор игл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Камера бактерицидная передвижная "СПДС-2-К""

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Сумка универсальная СМУ-03 набора врача общей практики НВОП-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Стерилизатор ГП-40-МО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Термометр медицинский ртутный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Укладка для транспортировки биологического материала УКП-100-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Укладка по ООИ для медикаментов 250х300 мм, пустая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Аппарат Амплипульс-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Аппарат для магнитотерапии АЛМАГ-03"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить