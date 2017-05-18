Запасные части и принадлежности для автотракторной и спецтехники

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Запасные части и принадлежности для автотракторной и спецтехники

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Муфта сцепления ДЗ-98.10.02.000-1 автогрейдера ДЗ-98" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Коробка перемены передач ДЗ-98.10.04.000 ДЗ-98" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Вал карданный промежуточный ДЗ-98.16.01.200 автогрейдера ДЗ-98" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Нож средний 067.55.11.004-01 автогрейдера ДЗ-98" Кол-во: 10

"Позиция 5" "Нож средний 067.55.11.004 автогрейдера ДЗ-98" Кол-во: 10

"Позиция 6" "Распределитель ДЗ-98В.43.09.010-01. ГОСТ 11030-93, ТУ 22-067-61-22" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Усилитель пневмогидравлический в сборе WABCO 9700512040 КАМАЗ ГОСТ Р 51616-2000" Кол-во: 7

"Позиция 8" "Фильтр осушителя пневмомагистрали 4324100202 Wabco" Кол-во: 30

"Позиция 9" "Гильза 4М10/4-00.00.005-01, 4 ступени компрессора 2ГМ4-1.3/12-250 ТУ 3643-001-11141005-2005" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Гильза 4М16/6-00.00.005-01, 3 ступени компрессора 2ГМ4-1.3/12-250 ТУ 3643-001-11141005-2005" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Гильза 4М10/4-00.00.004, 2 ступени компрессора 2ГМ4-1.3/12-250 ТУ 3643-001-11141005-2005" Кол-во: 1

"Позиция 12" "Гильза 4М16/6-00.00.004, 1 ступени компрессора 2ГМ4-1.3/12-250 ТУ 3643-001-11141005-2005" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Поршень 4 ступени, модернизированный с кольцом BARS 505, компрессора 2ГМ4-1,3/12-250 ТУ 3643-001-11141005-2005" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Поршень 1 ступени, модернизированный с кольцом BARS 502, компрессора 2ГМ4-1,3/12-250 ТУ 3643-001-11141005-2005" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Поршень 2 ступени, модернизированный с кольцом BARS 503 компрессора 2ГМ4-1,3/12-250 ТУ 3643-001-11141005-2005" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Поршень 3 ступени модернизированный с кольцом BARS 504, компрессора 2ГМ4-1,3/12-250 ТУ 3643-001-11141005-2005" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Клапан всасывающий кольцевой с точечными пружинами ВКТ 110-2,5МК посадочный диаметр 110мм, допустимая разность давлений 2,5МПа, проходное сечение 13,6см2, для воздушных и газовых поршневых компрессоров ТУ 26-12-788-88" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Каретка подвески правая 85.31.002-1 трактора ДТ-75" Кол-во: 8

"Позиция 19" "Каретка подвески левая 85.31.001-1 трактора ДТ-75" Кол-во: 8

"Позиция 20" "Гусеница правая 77.34.001А трактора ДТ-75" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Гусеница левая 77.34.002А трактора ДТ-75" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Глушитель А-41 85.29.021-100 в сборе с крышкой и трубой" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Гидроусилитель 77.72А.011-1А ДТ-75" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Амортизатор гидравлический 85.32.034 ДТ-75" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Пневморессора со стаканом в сборе BPW 05.429.40.01.0 ЧМЗАП" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Коробка реверса 110603190 Буран в сборе" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Стакан головки блока компрессора газа АГНКС 2ГУ2,0-0,005/20/200-250У2 черт. № 303.123.01.02.003М ГОСТ 30893.1-2002" Кол-во: 4

"Позиция 28" "Кроштейн для крепления 50 литровых стальных газовых баллонов 116.4416011" Кол-во: 197

"Позиция 29" "Баллон для сжатого природного газа (для автомобильного ГБО, легированный 50-200л) ГОСТ 949-73" Кол-во: 47

"Позиция 30" "Баллон газовый БТ-51-20-252/1262 цельнометаллический ГОСТ Р 51753-2001, ТУ 1410-007-29416612-2005" Кол-во: 35

"Позиция 31" "Баллон газовый БТ-34-20-252/882 цельнометаллический. ГОСТ Р 51753-2001, ТУ 4591-001-29416612-2005" Кол-во: 40

"Позиция 32" "Камера тормозная 925.432.022 для автомобиля КАМАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Нож средний 067.55.11.004-01 (7 отверстий) для автогрейдеров ДЗ-98" Кол-во: 10

"Позиция 34" "Нож средний ДЗ-98Б.23.01.011 для автогрейдеров ДЗ-98" Кол-во: 52

"Позиция 35" "Муфта сцепления ДЗ-98.10.02.000-1 автогрейдера ДЗ-98" Кол-во: 3

"Позиция 36" "Колесо червячное ДЗ-98.29.00.010-1" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Дифференциал Т-40А-2303010-Б-01 в сборе для ЛТЗ-55" Кол-во: 2

"Позиция 38" "Каток поддерживающий 1101-21-15СП Т-11.01 ЯБР" Кол-во: 4

"Позиция 39" "Каток опорный однобортный 1101-21-40-01СБ для трактора Т-11.01Я" Кол-во: 8

"Позиция 40" "Каток опорный двубортный 1101-21-40СБ для трактора Т-11.01Я" Кол-во: 8

"Позиция 41" "Штанга 7505-2909012" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Цилиндр подвески 7505-2907020 МоАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Подъемник 2-стоечный повышенной надежности гидравлический Ермак-5000Е. Тип -стационарный. Грузоподъемность, кг-5000. Высота подъема, мм-1750. Мощность. кВт-2,60. Габариты, мм-660х3365х4100" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Пистолет заправочный газовый пзг 6-200" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Насос топливный электрический с датчиком уровня в сборе 31622-1139020 УАЗ-3163 Patriot" Кол-во: 15

"Позиция 46" "Муфта МР 6-200" Кол-во: 10

"Позиция 47" "Кран запорно-переключающий шаровый с ручным управлением бронзовый Т-1056-02 ТУ 3712-001-44368327-2008" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Кольцо резиновое уплотнительное 013-017-25-2-2 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73" Кол-во: 12255

"Позиция 49" "Клапан КЭО 15/250/051/123/5 штуцерный надземной установки с электромагнитным приводом ЭВ 05/DC/024/3 во взрывозащищенном исполнении 1ExdllСT4 степени защиты IP67 мощностью 0,6кВт (24 10% DC) класса герметичности A c ручным дублером" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Знак аварийной остановки //металл/Типоразмер 500 (треугольник 500х500х500мм) и складная стойка для знака ГОСТ Р 41.27-2001" Кол-во: 59

"Позиция 51" "Диск щеточный полипропиленовый ПП120/550 МТЗ-82, dвн-120мм, dн- 550мм" Кол-во: 168

"Позиция 52" "Шина специальная 180/70-8 диагональная 125A5 камерная норма слойности 16 E.DEEP Continental всесезонная" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Шина легковая 245/75 R16 108S TL Dueler A/T 694 Bridgestone универсальная" Кол-во: 16

"Позиция 54" "Домкрат гидравлический с внешним приводом универсальный(гидроцилиндр) ДУ100П100 109,8т" Кол-во: 5

"Позиция 55" "Искрогаситель для улавливания и тушения искр продуктов горения ИСГ-90 У1 ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 12

"Позиция 56" "Искрогаситель для улавливания и тушения искр продуктов горения ИСГ-60 У1 ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 12

"Позиция 57" "Искрогаситель ИСГ-140 ( авт "Татра " ) ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 12

"Позиция 58" "Змеевик внутренний 35.01.00.100 установки паровой передвижной ППУА" Кол-во: 4

"Позиция 59" "Змеевик наружный 35.01.00.300 установки паровой передвижной ППУА" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Шайба 0730 003 515 КамАЗ-6460 ГОСТ 19115-91" Кол-во: 20

"Позиция 61" "Свеча зажигания NGK M2A00-3705002A Камаз" Кол-во: 50

"Позиция 62" "Блок управления Микас М20.21 (АБИТ 457180.020-01) ДВС 820.60-260 CNG ТУ 4573-003-45886863-99" Кол-во: 5

"Позиция 63" "Фильтр топливный GB-6118 БИГ ЯМЗ" Кол-во: 80

"Позиция 64" "Турбокомпрессор 12589700005 Schwitzer S200G/2471NATM/58WK1-0.64 левого вращения" Кол-во: 3

"Позиция 65" "Стенд контроля подогревателя ДВ-1105.000 Адверс Чертеж ДВ.1105.000Э4" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Фильтр масляный Fleetguard FS1040(1007)" Кол-во: 8

"Позиция 67" "Фильтр масляный Fleetguard FL 9000" Кол-во: 8

"Позиция 68" "Фильтр-патрон грубой очистки GB-6118 БИГ КАМАЗ" Кол-во: 80

"Позиция 69" "Фильтр-патрон тонкой очистки GB-6220 БИГ КАМАЗ" Кол-во: 38

"Позиция 70" "Фильтр воздушный БИГ 9434 УМЗ-4216 Евро-4" Кол-во: 100

"Позиция 71" "Фильтр воздушный GB-9402 БИГ ЯМЗ" Кол-во: 180

"Позиция 72" "Фильтр топливный GB-6213 БИГ ЯМЗ" Кол-во: 170

"Позиция 73" "Пневморессора SACHS 73 1700 006 059 Камаз" Кол-во: 4

"Позиция 74" "Фильтр грубой очистки GB-6245 БИГ ЯМЗ" Кол-во: 140

"Позиция 75" "Электробензонасос погружной 62.1139 СОАТЭ ГАЗель Бизнес" Кол-во: 40

"Позиция 76" "Муфта электромагнитная 4026.1317010-70 УМЗ-4216 Евро-4" Кол-во: 30

"Позиция 77" "Цилиндр тормозной главный BOSCH 0204Y24132 ГАЗель" Кол-во: 7

"Позиция 78" "Катушка зажигания 2111-3705010-02 ГАЗель" Кол-во: 32

"Позиция 79" "Пневморессора задняя A0003270101 Mercedes Benz Tourismo" Кол-во: 30

"Позиция 80" "Фильтр Dana Spicer off-highway 243622 Четра ПК-60" Кол-во: 10

"Позиция 81" "Диск нажимной в сборе Sachs MF-395 3482000474" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Комбинация приборов 69.3801-01 АДИГ 453895.009-06" Кол-во: 3

"Позиция 83" "Форсунка двигателя BOSCH 0445120134" Кол-во: 4

"Позиция 84" "Регулятор подачи газа Cummins 3102928" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Блок управления ДВС 3163-3763014-30 УАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 86" "Турбокомпрессор Schwitzer Borg warner S200G/2471NBAKB/58WK1 Serial 20112-1637 BW 12589700010 (левый) Нефаз 5299-37-33" Кол-во: 3

"Позиция 87" "Датчик давления воздуха Bosch артикул 0 281 002 437." Кол-во: 10

"Позиция 88" "Подогреватель предпусковой газовый 15ТСГ 12кВт 24В ГБО ТУ 4591-005-40991176-2004" Кол-во: 4

"Позиция 89" "Турбокомпрессор Schwitzer Borg warner S200G/2471NBAKB/58WK1 Serial 20112-1637 BW 12589700011 Нефаз 5299-37-33" Кол-во: 3

"Позиция 90" "Контроллер системы управления двигателем BOSCH MS6.1 0 281 020 090 (45104111102090)" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Диск сцепления ведомый ZF Sachs 20 187 800 4926" Кол-во: 6

"Позиция 92" "Рулон бумаги 1381.90030300 для тахографа DTCO-3283" Кол-во: 160

"Позиция 93" "Фильтр газа редуктора OMVL CPR (одноступенчатый). Код: 900167" Кол-во: 160

"Позиция 94" "Фильтр топливный газовый NG5900 3607140 КАВЗ" Кол-во: 10

"Позиция 95" "Насос топливный высокого давления Bosch 0 445 020 110" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Фильтр воздушный FRG 150267 КАМАЗ-6460" Кол-во: 12

"Позиция 97" "Шестерня ведущая коническая дифференциала МАДАРА 651-02.01.01-11 КАМАЗ-6520" Кол-во: 2

"Позиция 98" "Колодки тормозные дисковые передние А1644201320 комплект GL X164 ES Mercedes-Benz GL 450 4MATIC" Кол-во: 4

"Позиция 99" "Колодки тормозные дисковые задние GL X164 ES A1644201520 Mercedes" Кол-во: 4

"Позиция 100" "Фильтр газа ГБО OMVL 900011" Кол-во: 90

"Позиция 101" "Насос гидроусилителя ZF 7691.955.368 ГАЗ-3302 Бизнес" Кол-во: 5

"Позиция 102" "Винт с наружной резьбой М14х1 ф8мм для соединения газовой трубки с другими элементами ГБО, артикул VAL14065 EMER" Кол-во: 20

"Позиция 103" "Электродвигатель 493.3730 автономного подогревателя Прамотроник 15.8106-01 напряжение 24В" Кол-во: 15

"Позиция 104" "Насос топливный автономного подогревателя 181.1106010-11 24V" Кол-во: 5

"Позиция 105" "Насос автономного подогревателя 75.3780.21.02 ЭЛТРА 15.8106-03.15 напряжение 24В" Кол-во: 15

"Позиция 106" "Отопитель воздушный автономный автомобильный Планар 44Д-24 напряжение 24В тепло производительность 4кВт. ТУ 4591-008-40991176-2005" Кол-во: 5

"Позиция 107" "Подогреватель автономный автомобильный Теплостар 14ТС-10-12-БЧ напряжение 12В, ДхШхВ 440х259х175" Кол-во: 4

"Позиция 108" "Насос топливный высокого давления Bosch 0 402 648 610 Камаз" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Ремень 6РК-890 привода генератора" Кол-во: 100

"Позиция 110" "Электромагнит ЭМ-19 12V ГАЗ" Кол-во: 7

"Позиция 111" "Нагнетатель воздуха сб. 187-01 автономного подогревателя автомобильного Теплостар 14ТС-10" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Распылитель форсунки Bosch 0 433 171 905 Камаз" Кол-во: 30

"Позиция 113" "Распылитель форсунки Bosch 0 433 272 037 Камаз" Кол-во: 30

"Позиция 114" "Пара плунжерная насоса топливного 2 418 455 732 Камаз" Кол-во: 18

"Позиция 115" "Блок дозировочный Bosch 0 928 400 776 ЯМЗ-536" Кол-во: 3

"Позиция 116" "Клапан А-06-011-00-00-01 ЯМЗ-6565" Кол-во: 30

"Позиция 117" "Насос топливный высокого давления ТНВД Bosch 0 445 020 088 Cummins" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Модуль электробензонасоса 3163-1139020-01 УАЗ" Кол-во: 6

"Позиция 119" "Рычаг разжимного кулака в сборе правый АТ 79259 НЕФАЗ-5299" Кол-во: 11

"Позиция 120" "Щетка стеклоочистителя Двойной ресурс ARG-5205900-65" Кол-во: 30

"Позиция 121" "Фильтр маслянный LF16046 Tourismo" Кол-во: 30

"Позиция 122" "Фильтр воздушный AF4713 Tourismo" Кол-во: 8

"Позиция 123" "Фильтр маслянный Fleetguard LF9009 Yutong" Кол-во: 10

"Позиция 124" "Фильтр топливный NF-2112 ГАЗель" Кол-во: 170

"Позиция 125" "Кольцо поршневое(комплект) отдельно 421-1000100-Р1, D=100,5 мм ГАЗ" Кол-во: 30

"Позиция 126" "Шестерня коронная в сборе 238М-1721350 ЯМЗ" Кол-во: 2

"Позиция 127" "Стартер 11.131.568 12V, Z=9 ГАЗ/УАЗ" Кол-во: 7

"Позиция 128" "Датчик спидометра 2171.20002301 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 129" "Электродвигатель отопителя 211.3780 24V" Кол-во: 40

"Позиция 130" "Стартер Iskra AZF 4237 24V" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Электродвигатель отопителя 68.3780" Кол-во: 19

"Позиция 132" "Генератор 4202.3771-1 14/80" Кол-во: 6

"Позиция 133" "Генератор 231.3771 28/140" Кол-во: 2

"Позиция 134" "Вентилятор отопителя 008-В45/2С-02 24V" Кол-во: 6

"Позиция 135" "Жгут инжекторов 536.3724010 ЯМЗ-6565" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Блок двигателя интерфейсный БДИ1М ЯМЗ-6565" Кол-во: 2

"Позиция 137" "Блок управления электронный Микас 12.3 42164.3763000-10 УМЗ-4216 Евро-4" Кол-во: 3

"Позиция 138" "Вентилятор Spal 009-A70-74D 12V" Кол-во: 10

"Позиция 139" "Усилитель вакуумный 0 204 702 834 BOSCH в сборе с ГТЦ ГАЗ-3302 Бизнес" Кол-во: 7

"Позиция 140" "Форсунка мод.CRIN3 модели 0 445 120 178 фирмы BOSCH" Кол-во: 8

"Позиция 141" "Фильтр системы охлаждения WF2126 Fleetguard" Кол-во: 8

"Позиция 142" "Подогреватель жидкостный в сборе15.8106-05" Кол-во: 5

"Позиция 143" "Заслонка дроссельная 280750151 ЗМЗ-40904" Кол-во: 3

"Позиция 144" "Ремкомплект рампы OMVL FAST пластик (4 цилиндра) код.900147" Кол-во: 25

"Позиция 145" "Колодка тормозная с накладками в сборе верхняя Мадара 340-005-7456" Кол-во: 4

"Позиция 146" "Фильтр 2p4005 Caterpillar DN9" Кол-во: 5

"Позиция 147" "Домкрат ДПГ-12 подкатной, максимальная грузоподъемность 12тн высота подхвата не более 195мм высота подъема не мене 550мм СТ 27334-87" Кол-во: 4

"Позиция 148" "Муфта 3151169332 сцепления автомобиля КАМАЗ 6520" Кол-во: 6

"Позиция 149" "Распылитель DLLA148S1380" Кол-во: 20

"Позиция 150" "Пара плунжерная Bosch 2 418 455 727" Кол-во: 16

"Позиция 151" "Отопитель автономный 151.8106-05 12 V, ПАЗ, ЗИЛ" Кол-во: 1

"Позиция 152" "Насос гидроусилителя руля 256Б-3407199-01" Кол-во: 6

"Позиция 153" "Форсунка ZMZ 6354 Е03.2600 000 УАЗ" Кол-во: 20

"Позиция 154" "Фильтр масляный Fleetguard LF9325 (Cammins QSK23)" Кол-во: 30

"Позиция 155" "Муфта 3151169332 выключения сцепления в сборе НЕФАЗ (SACHS)" Кол-во: 9

"Позиция 156" "Коробка передач ZF 16s151 грузовых автомобилей Iveco/MAN/DAF/КАМАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Датчик част вращения коленвала 0 281002 898" Кол-во: 10

"Позиция 158" "Фильтр воздушный 6127-81-7412" Кол-во: 13

"Позиция 159" "Фильтр масляный Fleetguard LF670 АДЭС 630 КС-6" Кол-во: 12

"Позиция 160" "Регулятор давления LANDI RENZO NG2-2,5 для газобаллонного оборудования" Кол-во: 4

"Позиция 161" "Вентиль баллона EMER MARK 121 для газобаллонного оборудования" Кол-во: 25

"Позиция 162" "Турбокомпрессор системы питания двигателя Holset HX35W" Кол-во: 1

"Позиция 163" "Фильтр NF-1004" Кол-во: 240

"Позиция 164" "Подогреватель жидкостной 141.8106" Кол-во: 4

"Позиция 165" "Фильтр масляный 600-211-1290 Komatsu" Кол-во: 20

"Позиция 166" "Двигатель электрический с насосом установки подогревателя 34.3730" Кол-во: 5

"Позиция 167" "Цапфа в сборе колесно-ступичная группа MADARA а/м КамАЗ-6522 340-004-7253" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Рессора пневматической подвески РП260-2934001-00 Камаз-5297.ГОСТ 3396-90" Кол-во: 20

"Позиция 169" "Электродвигатель отопителя ПАЗ-3205, МЭ226В-3730000" Кол-во: 45

"Позиция 170" "Электродвигатель с насосом КАМАЗ 321.3780-10" Кол-во: 15

"Позиция 171" "Элемент фильтрующий гидросистемы 1R0735 Caterpillar D9N" Кол-во: 8

"Позиция 172" "Элемент фильтрующий воздушный автобуса Neoplan P21 Tourliner(VIN) WAGP21ZZ27T011543 83.08405-0001" Кол-во: 4

"Позиция 173" "Датчик массового расхода воздуха 0 280 218 220 Bosch" Кол-во: 10

"Позиция 174" "Стартер 93.3708 напряжение 12В мощность 1,8кВт пусковая мощность 1,2кВт направление вращения со стороны привода правое для запуска двигателей ЗМЗ-406, ЗМЗ-409 и их модификаций применяемость ГАЗ, УАЗ" Кол-во: 8

"Позиция 175" "Домкрат гидравлический подкатной П-304М грузоподъемность 6,3т высота подъема 550мм габариты 1630х380х1350мм" Кол-во: 4

"Позиция 176" "Распылитель форсунки системы питания двигателя 6127-11-3133 Komatsu" Кол-во: 10

"Позиция 177" "Диск сцепления ведомый 1878000206 SACHS" Кол-во: 5

"Позиция 178" "Двигатель электрический отопителя 196.3730 напряжение 24В мощность 40Вт максимальный ток 3,3А" Кол-во: 34

"Позиция 179" "Фильтр топливный фирмы Fleetguard FS1006 каталожный №3089916 ЗИП к дизелям VTA28G6 фирмы Cummins" Кол-во: 38

"Позиция 180" "Фильтр водяной охлаждающей жидкости Fleetguard WF2075 каталожный №3100308 ЗИП к дизелям VTA28G6 фирмы Cummins" Кол-во: 20

"Позиция 181" "Форсунка системы питания 0 445 120 141 двигателя ЯМЗ" Кол-во: 2

"Позиция 182" "Элемент фильтрующий грубой очистки топливный Fleetguard FS19732" Кол-во: 16

"Позиция 183" "Диск сцепления ведомый в сборе А3 024 VL2 04 31605-1601130 УАЗ-3163" Кол-во: 14

"Позиция 184" "Накладка тормоза заднего 340-002-2441 КАМАЗ-6522" Кол-во: 104

"Позиция 185" "Блок управления жидкостным подогревателем 88.3763 ТУ 37.473.127-2006" Кол-во: 8

"Позиция 186" "Барабан тормозной задний 340-012-2411 Madara" Кол-во: 2

"Позиция 187" "Цилиндр сцепления 501006570 КАМАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 188" "Элемент фильтрующий воздушный 8421-1109080-03 ЯМЗ" Кол-во: 40

"Позиция 189" "Шестерня косозубая 2-ой передачи вала основного КПП 1315304025 КАМАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 190" "Шестерня косозубая 1-ой передачи вала основного КПП 1315304004 КАМАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 191" "Синхронизатор вала основного 1315204006 КАМАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 192" "Диск сцепления нажимной с кожухом 3482083118 Камаз-6520.ГОСТ Р 51616-2000" Кол-во: 6

"Позиция 193" "Диск сцепления ведомый упругий 1878037800 Камаз-6520/6460.ГОСТ Р 51616-2000" Кол-во: 6

"Позиция 194" "Вал карданный привода вентилятора 7428-1316010 КЗКТ-7428" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Домкрат гидравлический с внешним приводом универсальный(гидроцилиндр) ДУ5П100 5,6т" Кол-во: 3

"Позиция 196" "Искрогаситель сухого типа с пламяотсекающим элементом ИГП-1 ф60" Кол-во: 2

"Позиция 197" "Компрессор пневматический тормозной системы 306-Ш 18-3509015-10 ЯМЗ" Кол-во: 2

"Позиция 198" "Искрогаситель сухого типа с пламяотсекающим элементом ИГП-1 ф130 ТУ 485480-001-56727659-02" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Искрогаситель сухого типа с пламяотсекающим элементом ИГП-1 ф100 ТУ 485480-001-56727659-02" Кол-во: 2

"Позиция 200" "Искрогаситель сухого типа с пламяотсекающим элементом ИГП-1 ф50 ТУ 485480-001-56727659-02" Кол-во: 2

"Позиция 201" "Отопитель салона 3221-8110010 ГАЗ" Кол-во: 8

"Позиция 202" "Отопитель воздушный потребляемая мощность отопителя 90Вт, 235м3/ч,дизельное топливо ПЛАНАР-8ДМ-24 ТУ 4591-008-40991176-2005" Кол-во: 1

"Позиция 203" "Компрессор одноцилиндровый пневматический тормозной системы 53205-3509015 КАМАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 204" "Тормоз передний правый 2123-3501012 ВАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 205" "Диск колесный 533-310 21" 659-3101012 ЧКПЗ" Кол-во: 7

"Позиция 206" "Диск колесный 13х18 для шины 405/70-18, крепление к ступице 8 отверстий для погрузчика JCB 406" Кол-во: 4

"Позиция 207" "Диск колесный сварной 12х16,5 для шины 33х15,3-16,5 крепление к ступице 8 отверстий для погрузчика с бортовым поворотом JCB 300 и его модификаций" Кол-во: 4

"Позиция 208" "Диск колесный сварной 9,75х16,5 для шины 12-16,5 крепление к ступице 8 отверстий для погрузчика с бортовым поворотом JCB 300" Кол-во: 4

"Позиция 209" "Генератор 2351.3771-155 ЛИАЗ-525625 28В 140А" Кол-во: 3

"Позиция 210" "Колодка тормозная передняя 3302-3501170 ГАЗель" Кол-во: 152

"Позиция 211" "Искрогаситель сухого типа с пламяотсекающим элементом ИГП-1 ф110" Кол-во: 43

"Позиция 212" "Стеклоочиститель левый 521.3730000 Волжанин-5270" Кол-во: 5

"Позиция 213" "Полуось моста заднего 50-2407082-А МТЗ" Кол-во: 8

"Позиция 214" "Диск сцепления нажимной в сборе (А1 024 190 00) 31605-1601090 УАЗ-3163" Кол-во: 7

"Позиция 215" "Насос водяной в сборе 4062-1307010-42 УАЗ-3163 ОСТ 37.001.487" Кол-во: 15

"Позиция 216" "Насос топливный электрический с датчиком уровня в сборе 31622-1139020 УАЗ-3163 Patriot" Кол-во: 17

"Позиция 217" "Подшипник радиально-упорный шариковый однорядный 7201 BG 12х32х10" Кол-во: 20

"Позиция 218" "Барабан тормозной задний 5270-007.11-3341-031 автобус Волжанин" Кол-во: 60

"Позиция 219" "Кольцо поршневое 2 ступени 303.123.01.05.008-01 ПКЗ" Кол-во: 12

"Позиция 220" "Кольцо поршневое 1 ступени 303.123.01.04.016-01 ПКЗ" Кол-во: 12

"Позиция 221" "Батарея стартерная аккумуляторная TITAN ARCTIC Silver 6СТ-100.1 габаритные размеры 352х175х190мм, 12В, 100Ач, ток холодной прокрутки при -18C 950А, необслуживаемый, прямая полярность" Кол-во: 30

"Позиция 222" "Шланг Ф-4Д Ду 10мм; Ру 25МПа; 3 м; внутреннее соединение М18х1,5 ТУ 6-05-1945-83" Кол-во: 6

"Позиция 223" "Шланг Ф-4Д Ду 10мм; Ру 25МПа; 4 м; внутреннее соединение М18х1,5 ТУ 6-05-1945-83" Кол-во: 6

"Позиция 224" "Шланг Ф-4Д Ду 10мм; Ру 25МПа; 3 м; внутреннее соединение М24х1,5 ТУ 6-05-1945-83" Кол-во: 6

"Позиция 225" "Рукав герметичный со спиральным гофром из труб, сваренных аргонодуговой сваркой, с арматурой сфера под конус с углом 60 градусов 4603А-2-10-280-2,0 Ду10 мм. Ру280 кгс/см2 длиной 2,0м Крепление: накидная гайка М20х1,5-5Н6Н Характеристика рабочей среды" Кол-во: 5

"Позиция 226" "Рукав герметичный со спиральным гофром из труб, сваренных аргонодуговой сваркой, с арматурой сфера под конус с углом 60 градусов 4603А-2-10-280-1,4 Ду10 мм. Ру280 кгс/см2 длиной 1,4м Крепление: накидная гайка М20х1,5-5Н6Н Характеристика рабочей среды" Кол-во: 5

"Позиция 227" "Кран заправочный 3 ходовой ЭД76-10455-ПС для сжатого газа Ду10 Ру 250 с наружной резьбой 24х1,5 ТУ 3712-001-44368327-2008" Кол-во: 2

"Позиция 228" "Стартер 6012.3708 дв.405, 406" Кол-во: 15

"Позиция 229" "Насос водяной системы охлаждения двигателя 4022-1307010 ГАЗ-3110" Кол-во: 6

"Позиция 230" "Карбюратор К-151-1107010" Кол-во: 4

"Позиция 231" "Генератор 9422-3701000" Кол-во: 10

"Позиция 232" "Ремкомплект для 2-х ступенчатого редуктора распределительный впрыск (метан) NG2 -2,5 Код.674079000" Кол-во: 13

"Позиция 233" "Редуктор LR NG2-2,5 для системы впрыска газа газового двигателя. Код.LR NG2-2,5" Кол-во: 8

"Позиция 234" "Блок управления электронный газовый инжектр М20 АБИТ.457180.020 ТУ" Кол-во: 1

"Позиция 235" "Вентиль метановый ВМА 2000 ЗУ А6 А6 для газобаллонного оборудования Код. Джет.321.00.00.00-05" Кол-во: 15

"Позиция 236" "Катушка зажигания M2D00-3705061 автомобильного газового двигателя Yuchai YC6G260N-50, устанавливаемого на автомобиль КАМАЗ, НЕФАЗ." Кол-во: 24

"Позиция 237" "Рампа топливная газовая ГБО OMVL 904501-CS" Кол-во: 11

"Позиция 238" "Радиатор водяной системы охлаждения двигателя 70У-1301010 МТЗ-80" Кол-во: 3

"Позиция 239" "Домкрат ДПГ-12 подкатной, максимальная грузоподъемность 12тн высота подхвата не более 195мм высота подъема не мене 550мм СТ 27334-87" Кол-во: 1

"Позиция 240" "Распределитель зажигания 3706/3312. 3706 бесконтактный" Кол-во: 26

"Позиция 241" "Насос водяной системы охлаждения двигателя 451-1307010-04 УАЗ-451 в сборе" Кол-во: 18

"Позиция 242" "Карбюратор К-151В-1107010" Кол-во: 4

"Позиция 243" "Отопитель воздушный универсальный 24V 8кВт планар 8Д-24" Кол-во: 2

"Позиция 244" "Компрессор одноцилиндровый пневматический тормозной системы 53205-3509015 КАМАЗ" Кол-во: 16

"Позиция 245" "Устройство предохранительное разрывное упр-001-03 м22х1,5 нпо ротор" Кол-во: 4

"Позиция 246" "Устройство пускозарядное для запуска двигателей УЗД-5-1000 12/24 В 500-1000А 900х635х900" Кол-во: 2

"Позиция 247" "Устройство зарядное 3У-1А для зарядки аккумуляторных батарей Заряд аккумуляторных батарей емкостью до 210 Ач Максимальный ток 30 Габаритные размеры 300х380х210 ммМощность 2,0 кВт. Напряжение 220 Внапряжение на входе 12 В, 24 В. Сертифицирован на соот" Кол-во: 2

"Позиция 248" "Солидолонагнетатель электрический С 321 М (передвижной 350атм, бак 40л., питание 380В, мощность550Вт, масса 50 кг, габариты 595Х420Х825мм" Кол-во: 2

"Позиция 249" "Стойка трансмисионная гидравлическая OMA модель 612, двухступенчатая, г/п 4000 кг., минимальная высота подъема 1110мм, максимальная высота подъема 1980мм" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Блок управления электронный газовый инжектр М20 АБИТ.457180.020 ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 251" "Шина грузовая 235/75 R17,5 143J TL HTR2 Continental всесезонная" Кол-во: 10

"Позиция 252" "Элемент фильтрующий топливный грубой очистки 201-1105538 ЯМЗ" Кол-во: 240

"Позиция 253" "Элемент фильтрующий воздушный 236Н-1109080 ЯМЗ" Кол-во: 30

"Позиция 254" "Электродвигатель 24/40 МЭ 226В-УХЛ" Кол-во: 25

"Позиция 255" "Фильтр топливный сменный Т6103 ЯМЗ ЕВРО-3 (резьбовой)" Кол-во: 25

"Позиция 256" "Фильтр масляный резьбовой корпусный М5103 ЯМЗ-238" Кол-во: 50

"Позиция 257" "Фильтр масляный грубой очистки резьбовой (аналог 5010550600) ДИФА М5103 650-1012075 ЯМЗ ЕВРО-3" Кол-во: 70

"Позиция 258" "Турбокомпрессор правый КамАЗ Е2 К27-145-01" Кол-во: 2

"Позиция 259" "Турбокомпрессор левый КамАЗ Е2 К27-145-02" Кол-во: 2

"Позиция 260" "Турбокомпрессор К36-88-04 МАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 261" "Турбокомпрессор в сборе К36-8701 ЯМЗ-238Б1,2 ЯМЗ-238Д1,2" Кол-во: 2

"Позиция 262" "Спидометр ПА8046-4 электронный для преобразования частоты вращения приводного вала датчика спидометра в показание скорости движения и количество оборотов приводного вала датчика спидометра в показание счетчика пройденного пути автомобиля тип датчика" Кол-во: 12

"Позиция 263" "Спидометр электронный 87.3802 24V. Электрооборудование а/м КамАЗ Евро." Кол-во: 10

"Позиция 264" "Регулятор давления воздуха 11-3512010 Камаз-5320" Кол-во: 10

"Позиция 265" "Привод спидометра 4222.3843 81.3802 КамАЗ 43253 КО-806" Кол-во: 20

"Позиция 266" "Подогреватель жидкостный 141.8106.000/141-8106000" Кол-во: 2

"Позиция 267" "Компрессор одноцилиндровый пневматический тормозной системы 53205-3509015 КАМАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 268" "Диск сцепления ведомый 49-1878000206 КАМАЗ-65111" Кол-во: 3

"Позиция 269" "Датчик скорости для спидометра 4222.3843" Кол-во: 60

"Позиция 270" "Устройство заправочное 6-200 ТУ 3742-010-33904627-014" Кол-во: 30

"Позиция 271" "Редуктор-регулятор РР 16/0.001...0.03-20 ТУ 3742-003-12317765-97" Кол-во: 2

"Позиция 272" "Подшипник вала коленчатого 520.013-1211/1/3 АГНКС-Г" Кол-во: 6

"Позиция 273" "Энергоаккумулятор 661-3519200-50 Нефаз-5299" Кол-во: 10

"Позиция 274" "Штанга реактивная 4310-2919013 КАМАЗ" Кол-во: 10

"Позиция 275" "Тяга рулевая продольная 4310-3414009" Кол-во: 4

"Позиция 276" "Тяга рулевая поперечная 81.46711-6820 MAN TGA 40.480 BBWW" Кол-во: 3

"Позиция 277" "Турбокомпрессор правый КамАЗ Е2 К27-145-01" Кол-во: 3

"Позиция 278" "Турбокомпрессор левый КамАЗ Е2 К27-145-02" Кол-во: 3

"Позиция 279" "Транспортер КО-806 2302100" Кол-во: 1

"Позиция 280" "Диск сцепления КАМАЗ-ЕВРО (КПП-154) MFZ-430 (из 3-х наим. диск 206; корзина 118; муфта 694) СБ SACHS 3400 700 345" Кол-во: 2

"Позиция 281" "Свеча зажигания ДВС 4937472 Cummins" Кол-во: 72

"Позиция 282" "Рычаг тормозной регулировочный правый 79855 Нефаз-5299." Кол-во: 4

"Позиция 283" "Рычаг тормозной регулировочный левый 79854 Нефаз-5299" Кол-во: 4

"Позиция 284" "Подогреватель пжд 15.8106" Кол-во: 3

"Позиция 285" "Отопитель воздушный потребляемая мощность отопителя 90Вт, 235м3/ч,дизельное топливо ПЛАНАР-8ДМ-24 ТУ 4591-008-40991176-2005" Кол-во: 9

"Позиция 286" "Насос отопителя 6602-3780000 НЕФАЗ" Кол-во: 6

"Позиция 287" "Насос вакуумный ассенизационный КО-505А.02.15.100" Кол-во: 1

"Позиция 288" "Двигатель электрический отопителя в сборе 5320-3730010 КАМАЗ 24В 25Вт" Кол-во: 20

"Позиция 289" "Компрессор одноцилиндровый пневматический тормозной системы 53205-3509015 КАМАЗ" Кол-во: 13

"Позиция 290" "Камера тормозная с энергоаккумулятором 661-3519200 КАМАЗ" Кол-во: 14

"Позиция 291" "Вал карданный в сборе wb-97 42N-20-11310" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Барабан тормозной 007.30-3341-031 Лиаз h=272мм RABA НЕФАЗ-5299" Кол-во: 2

"Позиция 293" "Амортизатор задний А1-275/450.2905006 Камаз" Кол-во: 20

"Позиция 294" "Амортизатор икарус 62010501" Кол-во: 18

"Позиция 295" "Амортизатор 230/400 БААЗ УЛИГ.452995.004 Нефаз 5299" Кол-во: 36

"Позиция 296" "Аккумулятор свинцово-кислотный 6СТ-62АПЗ ГОСТ 959-91" Кол-во: 20

"Позиция 297" "Подъемник электромеханический П-238М5 ТУР 6 стоечный, с подставками,количество стоек 6, общая грузоподъемность стоек 43,2т, высота подема максимальная 1700мм, скорость подъема 0,008м/сек, мощность привода суммарная 13,2кВт. ТУ 4577-027-05141290-10" Кол-во: 1

"Позиция 298" "Баллон AH327HY1 для автомобилей КАМАЗ-МАРКОПОЛО 3297" Кол-во: 6

"Позиция 299" "Блок управления АБИТ. 457180.020-01 (М20.21) новый для автомобилей КАМАЗ с газовой системой питания" Кол-во: 2

"Позиция 300" "Наконечник 7426-3414020 для КЗКТ-74286" Кол-во: 4

"Позиция 301" "Вал карданный 7427-1316010 для КЗКТ-74286" Кол-во: 1

"Позиция 302" "Вал карданный второго переднего моста 7426-2206010 для КЗКТ-74286" Кол-во: 1

"Позиция 303" "Вал карданный межмостовой 7426-2201010-01 для КЗКТ-74286." Кол-во: 1

"Позиция 304" "Вал карданный II заднего моста 7427-2205010 для КЗКТ-74286" Кол-во: 1

"Позиция 305" "Свеча зажигания М2А00-3705002А. Устанавливается на автомобильный газовый двигатель Yuchai YC6G260N-50." Кол-во: 80

"Позиция 306" "Катушка зажигания M2D00-3705061 автомобильного газового двигателя Yuchai YC6G260N-50, устанавливаемого на автомобиль КАМАЗ, НЕФАЗ." Кол-во: 16

"Позиция 307" "Шина грузовая 12,00-R24 160/156K камерная HDC1 Continental всесезонная" Кол-во: 13

"Позиция 308" "Гайка для уплотнения соединений трубопровода (D=8мм) подачи сжатого газа на газобаллонном автотранспорте. Резьба наружная метрическая D=14х1. В качестве улотнителя применяется конусная муфта 8ММ RACC 67503." Кол-во: 330

"Позиция 309" "Баллон автомобильный газовый БА80.20.327/1360 (ТИП-3) для хранения и использования сжатого природного газа в качестве моторного топлива на автомобильных транспортных средствах. ГОСТ Р 51753-2001 (ТИП3), ISO 11439-2001" Кол-во: 10

"Позиция 310" "Насос топливный высокого давления ТНВД в сборе 4УТНИ-1111007-420 для двигателя Д-243" Кол-во: 9

"Позиция 311" "Насос впрыскивающий PP3M85 Kle 3095 ZETOR 750961052" Кол-во: 2

"Позиция 312" "Вентиль метановый ВМА-2000Б для наполнения, хранения и расходования компремированного природного газа(КПГ). Предназначен для установки на баллоны для КПГ с присоединительной резьбой W27,8 ГОСТ 9909. ТУ 4591-010-54455145-2006 ОСТ37.001.657-99" Кол-во: 10

"Позиция 313" "Насос топливный высокого давления 4УТНМ-1111005-А41 на двигатель А-41" Кол-во: 2

"Позиция 314" "Трубка стальная D8Х1 L=6 TUBO004 для газобаллонного оборудования автобуса НЕФАЗ-5299-31 с двигателем – КАМАЗ-820.61-260" Кол-во: 15

"Позиция 315" "Трубка магистральная стальная метана D=6ММ для газобаллонного оборудования" Кол-во: 50

"Позиция 316" "Регулятор давления LANDI RENZO NG2-2,5 для газобаллонного оборудования" Кол-во: 44

"Позиция 317" "Насос топливный высокого давления с механизмом установки запальных доз 335.1111005 для установки на газодизельные двигатели КамАЗ 7409.10, -10" Кол-во: 1

"Позиция 318" "Модуль педальный КДБА 453621.003 для газобаллонного оборудования" Кол-во: 11

"Позиция 319" "Комплект OMVL DREAM E110KW 4цилиндра МЕТАН для газобаллонного оборудования" Кол-во: 4

"Позиция 320" "Датчик давления темературы воздушный 0281002576 BOSCH для газобалонного оборудования" Кол-во: 7

"Позиция 321" "Датчик давления и температуры для природного газа 0261230145 фирмы BOSCH для газобаллонного оборудования автобуса НЕФАЗ-5299-31 с двигателем – КАМАЗ-820.61-260" Кол-во: 4

"Позиция 322" "Вентиль баллона EMER MARK 121 для газобаллонного оборудования" Кол-во: 10

"Позиция 323" "Вентиль метана VBE 473 с электромагнитным клапаном для газобаллонного оборудования" Кол-во: 50

"Позиция 324" "Вентиль с ниппелем и гайкой VALE112 EMER для газобаллонного оборудования" Кол-во: 180

"Позиция 325" "Блок управления электронный М20.2-820.53-260 для газобаллонного оборудования" Кол-во: 12

"Позиция 326" "Прибор безопасности ОНК-140-25М" Кол-во: 1

"Позиция 327" "Гидрозамок 22.06-02.91.000-01 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 4

"Позиция 328" "Гидрозамок 22.06-02.91.000 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 6

"Позиция 329" "Гидрозамок 18.01-03.01.100 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 5

"Позиция 330" "Гидрозамок 18.01-02.16.100А-03 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 6

"Позиция 331" "Гидрозамок 18.01-02.16.100А-02 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 8

"Позиция 332" "Гидрозамок 18.01-02.16.100А-01 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 4

"Позиция 333" "Механизм управления У35.605М-03.000-04 (блок золотников) для фронтальных погрузчиков Амкодор, ТО-18" Кол-во: 2

"Позиция 334" "Генератор Г994.3701-1, 28В, 1000Вт" Кол-во: 16

"Позиция 335" "Форсунка 171.1112010-02 на двигатель Д-242,-243,245" Кол-во: 40

"Позиция 336" "Диск щеточный беспроставочный полипропиленовый 120 x 550" Кол-во: 1866

"Позиция 337" "Гайка стальная удлиненная М12Х1D=6ММ RACC 67801" Кол-во: 300

"Позиция 338" "Редуктор 3-ступенчатый LANDI RENZO TN3/C DIESEL для газобаллонного оборудования" Кол-во: 14

"Позиция 339" "Вентиль баллона EMER VAL 14000 для газобаллонного оборудования" Кол-во: 180

"Позиция 340" "Фильтроэлемент сменный гидравлический 8Д2.966.022-3 для экскаваторов Кранэкс" Кол-во: 9

"Позиция 341" "Каток поддерживающий EU-423.28.11.000 для экскаваторов Кранэкс" Кол-во: 4

"Позиция 342" "Звездочка ведущая R3A27000M01 для экскаваторов Кранэкс" Кол-во: 4

"Позиция 343" "Гидроклапан обратный EU-423.60.01.130 для экскаваторов Кранэкс" Кол-во: 3

"Позиция 344" "Баллон автомобильный газовый(метановый) облегченный из металлопластика объемом 51л рабочим давлением до 20МПа диаметром 254мм длиной 1262мм массой 33,9кг БА-51-20-254/1262 ТУ 4591-001-29416612-94" Кол-во: 25

"Позиция 345" "Шина легковая 235/75 R16 106T TL Road Venture APT KL51 Kumho летняя" Кол-во: 16

"Позиция 346" "Элемент фильтрующий масляный двигателя Д6 Нарва-6-4-04" Кол-во: 355

"Позиция 347" "Электродвигатель отопителя ПАЗ-3205, МЭ226В-3730000" Кол-во: 32

"Позиция 348" "Механизм рулевой с гидроусилителем руля ШНКФ453461.120" Кол-во: 4

"Позиция 349" "Блок управления Микас-7.1 243-3763-01 ГАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 350" "Установка заправочная для трансмиссионных масел, ручной привод, вместимость бака 40л габариты 470х550х840мм С-223-1 ТУ 200-РСФСР-1/3-337-87 Е" Кол-во: 2

"Позиция 351" "Каток опорный EU-423.28.05.000 экскаватор Кранэкс" Кол-во: 20

"Позиция 352" "Турбокомпрессор С14-194-01 двигателя Д245.9Е2 ПАЗ-4234" Кол-во: 1

"Позиция 353" "Ограничитель грузоподъемности с датчиками в комплекте ОНК-140-01М КС-45717-1" Кол-во: 2

"Позиция 354" "Усилитель гидравлический управления рулевого в сборе 70-3400020 МТЗ" Кол-во: 2

"Позиция 355" "Вал коленчатый двигателя 240-1005015 МТЗ" Кол-во: 3

"Позиция 356" "Датчик массового расхода воздуха 20.3855 ЗМЗ" Кол-во: 9

"Позиция 357" "Радиатор водяной системы охлаждения двигателя 130У.13.010-1 ЧТЗ" Кол-во: 7

"Позиция 358" "Радиатор водяной системы охлаждения двигателя в сборе 85.13.001-1 ДТ-75" Кол-во: 3

"Позиция 359" "Двигатель электрический отопителя МЭ-237 24В 25Вт" Кол-во: 17

"Позиция 360" "Мост передний ведущий в сборе 72-2300020" Кол-во: 2

"Позиция 361" "Электродвигатель отопителя 5320-3730010 (МЭ250) а/м КАМАЗ-5320/5410/5511/4310" Кол-во: 24

"Позиция 362" "Карбюратор К151С для двигателей ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-4021.10, ЗМЗ-4025.10, ЗМЗ-4026.10" Кол-во: 12

"Позиция 363" "Насос топливный высокого давления ТНВД в сборе 4УТНИ-Т-1111005 для двигателя Д-245, Д-245.1" Кол-во: 2

"Позиция 364" "Муфта вентилятора в сборе 7428-1308031 КЗКТ-7428" Кол-во: 3

"Позиция 365" "Стартер KR 116 2.9KW/12V погрузчика МКСМ-800" Кол-во: 2

"Позиция 366" "Аккумулятор автомобильный свинцовый стартерный 6СТ-60ПМ" Кол-во: 92

"Позиция 367" "Аккумулятор автомобильный свинцовый стартерный 6СТ-55ПМ" Кол-во: 17

"Позиция 368" "Диск сцепления ведомый 70-1601130 МТЗ-80/82 (дубль к 262204)" Кол-во: 14

"Позиция 369" "Диск сцепления нажимной 70-1601090 МТЗ-80/82 в сборе" Кол-во: 8

"Позиция 370" "Ось передняя 3205-3000012 ПАЗ-3205 в сборе" Кол-во: 2

"Позиция 371" "Радиатор системы охлаждения двигателя 70У-1301010 МТЗ-82 в сборе" Кол-во: 9

"Позиция 372" "Редуктор моста заднего 7428-2402010 КЗКТ-7428" Кол-во: 1

"Позиция 373" "Насос топливный высокого давления ТНВД 4УТНМ-1111005-01" Кол-во: 1

"Позиция 374" "Компрессор пневматический тормозной системы 3205-3500915 ПАЗ" Кол-во: 9

"Позиция 375" "Форсунка двигателя 16-1112010-02 ВТЗ Д-144" Кол-во: 14

"Позиция 376" "Насос топливный высокого давления ТНВД 4УТНМ-1111005-350" Кол-во: 4

"Позиция 377" "Вал карданный промежуточный 7426-2202010 КЗКТ-7426 в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 378" "Штанга реактивная в сборе 375-2919006-02 УРАЛ" Кол-во: 47

"Позиция 379" "Коробка отбора мощности МПО5-4202010" Кол-во: 5

"Позиция 380" "Генератор 464-3701 МТЗ-80" Кол-во: 20

"Позиция 381" "Карбюратор К-126ГУ-1107010 в сборе" Кол-во: 12

"Позиция 382" "Элемент фильтрующий воздушный 238Н-1109080 ЯМЗ" Кол-во: 201

"Позиция 383" "Коробка раздаточная 72-1802020 МТЗ" Кол-во: 3

"Позиция 384" "Стартер AZJ 3367 Iskra 740.3708000 в сб" Кол-во: 5

"Позиция 385" "Подогреватель жидкостной 15.8106000-05" Кол-во: 4

"Позиция 386" "Гидрораспределитель РХ-80 12670.00.00.00" Кол-во: 1

"Позиция 387" "Элемент фильтрующий масляный 631-1-06-1012040 Реготмас" Кол-во: 525

"Позиция 388" "Фильтр ГАЗ-3110 2101-1012005-02" Кол-во: 176

"Позиция 389" "Элемент фильтрующий топливный двигателя д6 сб329-05" Кол-во: 18

"Позиция 390" "Свеча зажигания BRISK LR17YC Super 4062.3707008 (ключ 21)" Кол-во: 360

"Позиция 391" "Рессора пневматическая (пневмобаллон 265/260-340) в сборе 650-2934001-01 НЕФАЗ 5299" Кол-во: 19

"Позиция 392" "Колодка тормозная передняя 3302-3501170 ГАЗель" Кол-во: 76

"Позиция 393" "Карбюратор К-151Д-1107010" Кол-во: 4

"Позиция 394" "Карбюратор в сборе К-151Е-1107010" Кол-во: 3

"Позиция 395" "Диск щеточный ПП120/550 МТЗ-80" Кол-во: 518

"Позиция 396" "Головка блока цилиндров двигателя 21083-1003011-00 ВАЗ-21083 в сборе" Кол-во: 2

"Позиция 397" "Амортизатор подвески передней 3160-00-2905006-01 АВ93 УАЗ-3160" Кол-во: 28

"Позиция 398" "Амортизатор гидравлический, двухтрубный, телескопический 50.4.2905005 НЕФАЗ 245/450" Кол-во: 44

"Позиция 399" "Стартер 10 зубьев (24В./5,5 КвТ.) AZF4581-3708000 ЯМЗ" Кол-во: 6

"Позиция 400" "Преобразователь напряжения ПН-30 Uвх20-30В Uвых13,6В Iвых9-30А" Кол-во: 33

"Позиция 401" "Нагреватель с кронштейнами,топливным насосом 14ТС451.01.00.00.000-01 КАМАЗ ГОСТ Р 51616" Кол-во: 1

"Позиция 402" "Подогреватель предпусковой дизельный 14ТС-10 14ТС.451.00.00.000-10 ТУ 4591-004-40991176-2003" Кол-во: 4

"Позиция 403" "Подогреватель двигателя предпусковой 15.8106-15 КАМАЗ-43118" Кол-во: 4

"Позиция 404" "Контактор электромагнитный постоянного тока автомобильный КТ-127 номинальное напряжение 24В ток нагрузки 50А" Кол-во: 13

"Позиция 405" "Фонарь задний правый 7442.3716" Кол-во: 46

"Позиция 406" "Преобразователь напряжения ПН-24/12-120 автомобильный выходная мощность 120 Ватт КамАЗ-6520 ГОСТ Р 51616-2000" Кол-во: 20

"Позиция 407" "Насос СВН-80 (для бензовозов) без эл.двигателя" Кол-во: 1

"Позиция 408" "Искрогаситель сухого типа с пламяотсекающим элементом ИГП-1 ф114" Кол-во: 4

"Позиция 409" "Диск щеточный полипропиленовый беспроставочный 120х550" Кол-во: 725

"Позиция 410" "Искрогаситель сухого типа с пламяотсекающим элементом ИГП-1 ф115" Кол-во: 2

"Позиция 411" "Генератор Г4001.3771-53 ЕВРО2 КамАЗ-6520" Кол-во: 7

"Позиция 412" "Генератор 4201.3771 КАМАЗ-43118 ГОСТ Р 51616-2000" Кол-во: 9

"Позиция 413" "Сцепление Sachs MFZ-395 КАВЗ-4238-10" Кол-во: 1

"Позиция 414" "Комбинация приборов 36.3801010 ЗИЛ, ПАЗ ГОСТ Р 52230-2004, ОСТ 37.003.032-88" Кол-во: 8

"Позиция 415" "Искрогаситель сухого типа с пламяотсекающим элементом ИГП-1 ф60" Кол-во: 12

"Позиция 416" "Фильтр очистки масла 2101-1012005 ВАЗ" Кол-во: 369

"Позиция 417" "Цилиндр тормозной задний колесный 3205-3501040/3205-3501040-10 ПАЗ" Кол-во: 45

"Позиция 418" "Домкрат гидравлический двухступенчатый 5.405 5т" Кол-во: 1

"Позиция 419" "Установка электрическая для замены масла в АКПП 11.76 Сорокин.Габариты: 500х600х1100мм.Вес: 48кг" Кол-во: 1

"Позиция 420" "Домкрат реечный ДР-10" Кол-во: 1

"Позиция 421" "Домкрат гидравлический ДГП-10" Кол-во: 1

"Позиция 422" "Стенд для диагностики свечей зажигания SMC- 100 со встроенным компрессором, 12Атм, 1000-6500 об/мин.Габариты: 330х185х220мм, Вес: 3кг ГОСТ Р 51151-98" Кол-во: 2

"Позиция 423" "Подставка под автомобиль Сорокин 12 т Profi 3.812 ГОСТ Р 51151-98" Кол-во: 7

"Позиция 424" "Компрессометр КМ-201 для дизельных двигателей" Кол-во: 3

"Позиция 425" "Батарея аккумуляторная автомобильная 6СТ-77 Varta Silver Dynamic 77 А/ч 577400, обратной полярности, 278х175х190" Кол-во: 4

"Позиция 426" "Установка моечная карусельного типа. Объем раствора, м3-1,25. Масса промываемых деталей, кг-до 300. Мощность, кВт-12,00. Габариты, мм-1800х1500х1670 М-200" Кол-во: 1

"Позиция 427" "Стенд СДМ-8-3,7 для испытания, регулировки и ремонта ТНВД стационарный. Количество одновременно испытываемых секций, не более 8; Давление топлива насоса ТНВД, МПа (кг/см2) 0...0,6 (0...6); Объем топливного бака, л 38; Питание от сети переменного тока" Кол-во: 1

"Позиция 428" "Измеритель параметров света фар автотранспортных средств, ИПФ-01, диапазон измерения углов в вертикальной плоскости 220, диапазон измерений силы света от 200 до 125000кд, размер объектива измерительного блока 233х170мм, высота подъёма измерительного " Кол-во: 2

"Позиция 429" "Стенд шиномонтажный Ш-515ЕУ для монтажа и демонтажа шин с диаметром обода от 14 до 52 дюймов диаметром колеса до 2300мм шириной колеса 910мм мощность 3,7кВт ГОСТ Р 51151-98" Кол-во: 1

"Позиция 430" "Домкрат автомобильный. Тип-подкатной, гидравлический с ручным приводом. Грузоподъемность, кг-6300. Высота подъема, мм-550. Габариты, мм-1630х380х1350. П-304М ТУ 200-РСФСР-1/16-279-84" Кол-во: 2

"Позиция 431" "Компрессометр для дизельных двигателей. Пределы рабочих давлений, МПа 1.5-4 К-74.36" Кол-во: 2

"Позиция 432" "Люфтомер рулевого управления механический К-524 ТУ 4577-396-03112267-95" Кол-во: 3

"Позиция 433" "Гайковерт для гаек колес электромеханический. Тип привода-электрический, реверсивный. Максимальный момент затяжки, Нм-1176. Мощность, кВт-0,55. Габариты, мм-1100х650х1100 И-330" Кол-во: 1

"Позиция 434" "Нагнетатель смазки. Тип-передвижной. Вместимость бака, л-40. Мощность, кВт-0.55. Габариты, мм-595х440х825. С321М ТУ 200-РСФСР-1/16-1359-82" Кол-во: 7

"Позиция 435" "Установка заправочная для трансмиссионных и моторных масел, С-223-1, производительность 3,5 л/мин, емкость бака 40 л, габариты 470х550х840 мм ТУ 200-РСФСР-1/3-337-87Е" Кол-во: 7

"Позиция 436" "Установка передвижная для сбора отработанного масла, С-508, ёмкость бака 63 л, высота положения воронки 1-1,7 м, габариты 730х550х1080 мм ТУ 200-РСФСР-1/3-303-86" Кол-во: 1

"Позиция 437" "Электровулканизатор. Тип-настольный, ремонт камер и покрышек грузовых автомобилей. Мощность, кВт-0.97. Габариты, мм-405х350х630. 6140" Кол-во: 1

"Позиция 438" "Радиатор охлаждения ГАЗ 330255-1301010-20" Кол-во: 5

"Позиция 439" "Фильтр масляный Урал, Ивеко 504026056" Кол-во: 20

"Позиция 440" "Фильтр воздушный внутренний Урал, Ивеко 41214149" Кол-во: 3

"Позиция 441" "Рессора задняя 256Б-2912012-11 КрАЗ-256 в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 442" "Фильтр воздушный 2992374 двигатель F3BE0681C Урал Ивеко" Кол-во: 3

"Позиция 443" "Фильтр топливный грубой очистки Урал, Ивеко 504166113" Кол-во: 25

"Позиция 444" "Фильтр воздушный внешний 2996155 Iveco" Кол-во: 10

"Позиция 445" "Фильтр топливный 23550005 Двигатель" Кол-во: 40

"Позиция 446" "Аккумулятор 6СТ-62 импорт" Кол-во: 85

"Позиция 447" "Элемент фильтра масляный двигателя 840-1012040-12 ЯМЗ-236,238" Кол-во: 200

"Позиция 448" "Фильтр масляный DIFA 840.1012040-12 (М 5302К) Применяемость: МАЗ, БелАЗ, УРАЛ, КРАЗ (дв. ЯМЗ-236М2,850, 8410, 8421,8481,8482,7511), ДТ-75Д (дв. Д-440-22, А-41), экс-р ЭО 4225 (Дв. А-41, А-01, А-01М), автопогр. -7806, тр-р ВТ-100Д (Д-442-24), КАМАЗ (" Кол-во: 910

"Позиция 449" "Устройство пуско-зарядное Сорокин 12.160, напряжение питания 220В, напряжение зарядки и пуска 12-24В, емкость заряжаемых аккумуляторов 60- 600Ач, ток зарядки 90А, ток пуска 600А." Кол-во: 2

"Позиция 450" "Устройство проверки очистки свечей зажигания Э-203, диапазон измерений давления 0-16 атм искровой промежуток контрольного разрядника 12 мм ГОСТ 12997-84" Кол-во: 1

"Позиция 451" "Техпластина ТМКЩ-Т(твердая) армированная тканью 8 слоев МДК-53215 1000х250х40" Кол-во: 50

"Позиция 452" "Техпластина ТМКЩ-В армированная металлическим тросом 1000х250х40 (1ряд 12мм) МДК-53215" Кол-во: 50

"Позиция 453" "Техпластина ТМКЩ-А армированная металлическим тросом (2ряда 8мм) МДК-53215 1000х250х40" Кол-во: 50

"Позиция 454" "Тележка гидравлическая для поддонов 3т, 85-200мм Сорокин 9.33" Кол-во: 1

"Позиция 455" "Тележка инструментальная Сорокин инструмент 24.54" Кол-во: 10

"Позиция 456" "Сцепление в сборе 624 3186 09 LUK" Кол-во: 4

"Позиция 457" "Свеча зажигания комплект 4052-3707000-10 (DR17YC) ЗМЗ-40524, 40525 ЕВРО-3 ЗМЗ" Кол-во: 103

"Позиция 458" "Редуктор рабочего органа ДЭ-226.10.01.000 Амкодор-9531" Кол-во: 2

"Позиция 459" "Гидрораспределитель (Qном=100дм3/мин) 1Р203-АЛ444-ЭМ6М-ГК24-ХЛ1 КО-829Б" Кол-во: 2

"Позиция 460" "Подогреватель жидкостный дизельный Теплостар 14ТС-10 24В GP МК (монтажный комплект с свечой накаливания производства Япония). В комплекте: нагреватель 14ТС.451.01.00.00.000-10 - 1 шт. Электродвигатель с насосом НО472.3780 24В - 1 шт. Пульт управления" Кол-во: 3

"Позиция 461" "Отопитель воздушный потребляемая мощность отопителя 90Вт, 235м3/ч,дизельное топливо ПЛАНАР-8ДМ-24 ТУ 4591-008-40991176-2005" Кол-во: 2

"Позиция 462" "Нож для льда 2133,6х127х12,7мм для ледозаливочной машины Olympia 84" Кол-во: 1

"Позиция 463" "Насос топливный высокого давления ТНВД 4УТНМ-1111005-144" Кол-во: 1

"Позиция 464" "Муфта шинно-пневматическая ШПМ 500х125 для Амкодор-9531-03" Кол-во: 3

"Позиция 465" "Механизм рулевой с гидроусилителем руля ШНКФ453461.120" Кол-во: 1

"Позиция 466" "Коробка отбора мощности без насоса 59364-9112000 КАМАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 467" "Компрессор безмасляный (воздушный) поршневой К-29, передвижной, с электрическим двигателем мощностью 2,2 кВт, давление 8 кгс/см2, производительность 0,16 м3/мин" Кол-во: 2

"Позиция 468" "Компрессор пневматический системы тормозной А29.05.000-А ПАЗ-4234" Кол-во: 5

"Позиция 469" "Компрессор одноцилиндровый водяного охлаждения А29.03.000Н ПАЗ" Кол-во: 25

"Позиция 470" "Компрессор одноцилиндровый пневматический тормозной системы 53205-3509015 КАМАЗ" Кол-во: 27

"Позиция 471" "Компрессор 130-3509009-11" Кол-во: 3

"Позиция 472" "Домкрат механический реечный с малой высотой корпуса ДР-8М грузоподъемность 8т высота подхвата 90мм ход рейки 350мм" Кол-во: 1

"Позиция 473" "Домкрат гидравлический одноплунжерный ДГ-3 грузоподъемность 3т высота подхвата 200мм высота подъема (ход штока) 120мм ОСТ 1 03624-73" Кол-во: 5

"Позиция 474" "Диск щеточный стальной 120х550" Кол-во: 800

"Позиция 475" "Двигатель электрический отопителя МЭ-226В 24В 40Вт" Кол-во: 10

"Позиция 476" "Гидроцилиндр поворота поворотного отвала 59364-980" Кол-во: 4

"Позиция 477" "Гидродвигатель (V=6300см3/об) РПГ6300 КО-829Б" Кол-во: 2

"Позиция 478" "Генератор 3743.3771-61 номинальное напряжение 14В максимальный выпрямительный ток 85А ЗМЗ-406, 409" Кол-во: 4

"Позиция 479" "Вилка нагрузочная Н-2001 Автоэлектрика; питание от аккумулятора; напряжение 6V, 12V и 24V; вид АКБ стартерные и тяговые; продолжительность испытания под нагрузкой: 3-5 с; Разрешающая способность: 0,01V; измеряемое напряжение: 335V; Ток нагрузки:для А" Кол-во: 5

"Позиция 480" "Колодка тормозная с накладкой и роликом в сборе 52642-3501092 КАВЗ-4238-42, 4238-01" Кол-во: 8

"Позиция 481" "Компрессор 3112-100 со шкивом 225 л/м для ПАЗ-32053,3205" Кол-во: 2

"Позиция 482" "Отопитель салона воздушный автономный 30.8101.000-12 Прамотроник 4Д-12, 12V, 4 кВт ТУ 37.001.2174-2006" Кол-во: 2

"Позиция 483" "Механизм рулевой ШНКФ.453461.123 ГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 484" "Искрогаситель для улавливания и тушения искр продуктов горения ИСГ-75 УХЛ1 ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 32

"Позиция 485" "Искрогаситель для улавливания и тушения искр продуктов горения ИСГ-50 УХЛ1 ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 32

"Позиция 486" "Искрогаситель для улавливания и тушения искр продуктов горения ИСГ-210 УХЛ1 ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 21

"Позиция 487" "Искрогаситель для улавливания и тушения искр продуктов горения ИСГ-150 УХЛ1 ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 32

"Позиция 488" "Искрогаситель для улавливания и тушения искр продуктов горения ИСГ-100 УХЛ1 ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 32

"Позиция 489" "Вал карданный 7428-2208010 привода гидромеханической трансмиссии колесного тягача КЗКТ-7428, Каталожный номер 7428-220801" Кол-во: 2

"Позиция 490" "Форсунка А-04-011-00-00-01" Кол-во: 16

"Позиция 491" "Теплообменник ПЖД 30-1015012-20 ГОСТ Р 52230-2004" Кол-во: 5

"Позиция 492" "Теплообменник 15.8106.100-03 подогревателя двигателя 15.8106" Кол-во: 5

"Позиция 493" "Спидометр 81.3802 12В с электронным счетчиком пройденного пути. ТУ 37.453.180-2005" Кол-во: 20

"Позиция 494" "Распылитель А-02-075 форсунки А-04-011-00-00-01 (двигатель ЯМЗ 65654-01)" Кол-во: 70

"Позиция 495" "Радиатор 1106-60-114СП для трактора Т-11.01Я" Кол-во: 1

"Позиция 496" "Полуось моста заднего 50-2407082-А МТЗ" Кол-во: 2

"Позиция 497" "Насос топливный автономного подогревателя ЭЛТРА ТС-14 182.1106.010-01" Кол-во: 10

"Позиция 498" "Насос предпускового подогревателя НЕФАЗ 6602.3780-02" Кол-во: 15

"Позиция 499" "Насос отопителя (12V.D=18мм.) 473-3780-01" Кол-во: 10

"Позиция 500" "Нагнетатель воздуха предпускового дизельного подогревателя теплостар 14ТС-10 24, Каталожный номер 10ТС-451.01.02.00.000" Кол-во: 4

"Позиция 501" "Комбинация приборов 596.3801010-11. УАЗ-3163 ГОСТ 12936-82" Кол-во: 4

"Позиция 502" "Генератор Г4001.3771-53 ЕВРО-2 КамАЗ-6520" Кол-во: 8

"Позиция 503" "Фильтр топливный ФТ020-1117010 гусеничного транспортера ГАЗ-34039." Кол-во: 150

"Позиция 504" "Элемент фильтра очистки воздуха 8421-1109080 ТМЗ (дубль к 544)" Кол-во: 70

"Позиция 505" "Элемент фильтрующий очистки масла К-1012040 ГОСТ Р 53844-2010" Кол-во: 250

"Позиция 506" "Сканер-тестер диагностический ДСТ-14/НК1" Кол-во: 1

"Позиция 507" "Клетка защитная КС-115, для безопасной накачки шин грузовых автомобилей, бустер для взрывной накачки со шлангом высокого давления, система AirD Pro-10, пневмоблокировка двери, пневмошланг витой, рабочее давление 1МПа, максимальный диаметр колеса 1500" Кол-во: 1

"Позиция 508" "Искрогаситель для улавливания и тушения искр продуктов горения ИСГ-55 У1 ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 16

"Позиция 509" "Искрогаситель для улавливания и тушения искр продуктов горения ИСГ-120 У1 ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 15

"Позиция 510" "Шина легковая 225/55 R16 95V TL Cinturato P7 Pirelli летняя" Кол-во: 10

"Позиция 511" "Устройство зарядное для автомобильных аккумуляторов ЗУ-2-8, восьмиканальное, максимальный зарядный ток на каждомканале 30А, регулировка ступенчатая по всем каналам одновременно, реле времени от 1 до 24 ч., встроенный нагрузочный резистор для проверки" Кол-во: 2

"Позиция 512" "Устройство опорное 5247Б-2700034-А ЧМЗАП" Кол-во: 3

"Позиция 513" "Рама прицепа 8357-2801010-32 СЗАП-8357" Кол-во: 1

"Позиция 514" "Компрессор пневматический системы тормозной 4331-3509009 ЗИЛ" Кол-во: 10

"Позиция 515" "Компрессор одноцилиндровый водяного охлаждения А29.03.000Н ПАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 516" "Шина строительно-дорожная 10,00-20 диагональная 146B камерная норма слойности 16 NB 38 Mitas универсальная" Кол-во: 6

"Позиция 517" "Генератор 2351.3771-155 ЛИАЗ-525625 28В 140А" Кол-во: 4

"Позиция 518" "Катушка зажигания отопителя 25 1818 15 1000 BERU 0 095 200001 Волжанин 5270" Кол-во: 8

"Позиция 519" "Карбюратор К151Г-1107010 УАЗ-31512" Кол-во: 6

"Позиция 520" "Механизм рулевой 3302-3400010" Кол-во: 4

"Позиция 521" "Стартер KR116 2,9 KW\12V МКСМ-800" Кол-во: 2

"Позиция 522" "Радиатор системы охлаждения двигателя 70У-1301010 МТЗ-80 в сборе" Кол-во: 2

"Позиция 523" "Головка блока цилиндров двигателя в сборе 240-1003012 МТЗ" Кол-во: 2

"Позиция 524" "Насос топливный высокого давления ТНВД 4УТНМ-1111005-01" Кол-во: 2

"Позиция 525" "Карбюратор К-151 Д" Кол-во: 15

"Позиция 526" "Модуль педальный КДБА 453621.003 для газобаллонного оборудования" Кол-во: 6

"Позиция 527" "Жгут термопреобразователя 857180.020-1" Кол-во: 10

"Позиция 528" "Клапан дыхательный механический со встроенным огнепреградителем Ду100 в комплекте с ответными фланцами и крепежом КДМ1-150-У ТУ 26-02-1111-94" Кол-во: 1

"Позиция 529" "Баллон автомобильный газовый(метановый) облегченный из металлопластика объемом 67л рабочим давлением до 20МПа диаметром 401мм длиной 852мм массой 49,5кг БА-67-20-401/840 ТУ 2296-009-13055988-2005" Кол-во: 5

"Позиция 530" "Пневмогидроусилитель 7511-1602410-20 Волжанин 5270 ЯМЗ" Кол-во: 5

"Позиция 531" "Стартер 321.3708 Амкодор 333А, 342В, ТО-18Б" Кол-во: 6

"Позиция 532" "Искрогаситель автомобильный 55мм" Кол-во: 25

"Позиция 533" "Генератор Г4001.3771-53 ЕВРО-2 КамАЗ-6520" Кол-во: 10

"Позиция 534" "Турбокомпрессор в сборе К36-4070/2222 ЯМЗ-8421.10" Кол-во: 2

"Позиция 535" "Насос топливный УТН-5-1100150/Д240" Кол-во: 2

"Позиция 536" "Элемент топливный ФГОТ GB-6118 в комплекте со стаканом Камаз (аналог PL270)" Кол-во: 53

"Позиция 537" "Выключатель массы 1400.3737 КАМАЗ" Кол-во: 53

"Позиция 538" "Барабан тормозной задний 5270-007.11-3341-031 автобус Волжанин" Кол-во: 20

"Позиция 539" "Аккумулятор 6СТ-100 Titan 110.1 950A емкость 110Ач, ток холодной прокрутки при -18С 950А, прямая полярность, длина 352мм, ширина 175мм, высота 190мм ТУ 3481-006-51760155-09" Кол-во: 4

"Позиция 540" "Аккумулятор стартерный 6СТ-110.1 TUBOR TITAN EURO Silver. Номинальное напряжение -12В, номинальная емкость - 110Ач, ток холодной прокрутки (En) - 950А, полярность - прямая, габариты (ДхШхВ) - 352х175х190мм. ГОСТ 53165-2008" Кол-во: 26

"Позиция 541" "Аккумулятор 6СТ-74 Titan 76.1 730A, емкость 76Ач, ток холодной прокрутки при -18С 730А, прямая полярность, длина 276мм, ширина 175мм, высота 190мм ТУ 3481-006-51760155-09" Кол-во: 8

"Позиция 542" "Аккумулятор 6СТ-74 Titan 76.0 730A, емкость 76Ач, ток холодной прокрутки при -18С 730А, европейская полярность, длина 276мм, ширина 175мм, высота 190мм ТУ 3481-006-51760155-09" Кол-во: 13

"Позиция 543" "Аккумулятор 6СТ-60 Titan 61.0 620A, емкость 61Ач, ток холодной прокрутки при -18С 620А, европейская полярность, длина 242мм, ширина 175мм, высота 190мм ТУ 3481-006-51760155-09" Кол-во: 5

"Позиция 544" "Фара ближнего света 5328200256 для автобуса Голаз Круиз-5291" Кол-во: 30

"Позиция 545" "Фара дальнего света 5328200156 с габаритом для автобуса Голаз Круиз-5291" Кол-во: 30

"Позиция 546" "Генератор 2351.3771-155 ЛИАЗ-525625 28В 140А" Кол-во: 9

"Позиция 547" "Привод вентилятора 4226.1317010-10 УМЗ-4216 Евро-3" Кол-во: 12

"Позиция 548" "Элемент фильтрующий воздушный 11109560 ЛИАЗ" Кол-во: 131

"Позиция 549" "Колодка тормозная передняя 3302-3501170 ГАЗель" Кол-во: 220

"Позиция 550" "Радиатор системы охлаждения двигателя четырехрядный 70У-1301010 МТЗ-80 в сборе" Кол-во: 2

"Позиция 551" "Шина легковая 195/75 R16C 107R TL Vanco 2 Continental летняя" Кол-во: 105

"Позиция 552" "Рессора задняя 64229-2912012 МАЗ-64229 в сборе" Кол-во: 2

"Позиция 553" "Искрогаситель сухого типа с пламяотсекающим элементом ИГП-1 ф110" Кол-во: 16

"Позиция 554" "Датчик уровня топлива Omnikomm 20160S LLS 1000мм" Кол-во: 50

"Позиция 555" "Стеклоочиститель левый 521.3730000 Волжанин-5270" Кол-во: 10

"Позиция 556" "Пневмогидроусилитель 7511-1602410-20 Волжанин 5270 ЯМЗ" Кол-во: 26

"Позиция 557" "Стартер 321.3708 Амкодор 333А, 342В, ТО-18Б" Кол-во: 2

"Позиция 558" "Свеча зажигания 4062.3707008 ГАЗ-3221, двс 406 карбюраторный ГАЗ" Кол-во: 80

"Позиция 559" "Элемент фильтрующий масляный 840-1012040-12 МАЗ, ЯМЗ" Кол-во: 595

"Позиция 560" "Насос топливный УТН-5-1100150/Д240" Кол-во: 1

"Позиция 561" "Насос ТНВД 26.000.003 Д200" Кол-во: 1

"Позиция 562" "Насос ТНВД 584.111104-40 Д144" Кол-во: 1

"Позиция 563" "Мотор печки 2108-8101078 дааз нефаз 5299" Кол-во: 29

"Позиция 564" "Элемент топливный ФГОТ GB-6118 в комплекте со стаканом Камаз (аналог PL270)" Кол-во: 269

"Позиция 565" "Выключатель массы 1400.3737 КАМАЗ" Кол-во: 19

"Позиция 566" "Эмулятор сигнала дополнительного датчика кислорода (B1S1OSG) для автомобильного ГБО" Кол-во: 10

"Позиция 567" "Переключатель карбюраторный K-5 (код 998) для автомобильного ГБО" Кол-во: 30

"Позиция 568" "Баллон автомобильный газовый 210л" Кол-во: 4

"Позиция 569" "Баллон автомобильный газовый 160л" Кол-во: 4

"Позиция 570" "Компрессор одноцилиндровый пневматический тормозной системы 53205-3509015 КАМАЗ" Кол-во: 6

"Позиция 571" "Компрессор 32053-3509015" Кол-во: 4

"Позиция 572" "Станок шиномонтажный автоматический Giuliano S226, максимальный диаметр колеса 1100 mm (43"), максимальная ширина колеса 390 mm (15"), макс. габаритные размеры 1170х1820х1910 mm" Кол-во: 1

"Позиция 573" "Ремкомплект РТИ герметизатора М10.52.00.000 ОРТ-К" Кол-во: 12

"Позиция 574" "Стенд для ремонта двигателя СР-10 для ремонта двигателей легковых автомобилей массой не более 250кг ТУ 4577-181-08628956-06" Кол-во: 1

"Позиция 575" "Стенд контрольно-испытательный для контроля электрооборудования Э-250-02 ГОСТ Р 51151-98" Кол-во: 1

"Позиция 576" "Стенд для правки дисков автомобильных колес МД-301М, размеры дисков, подлежащих правке ширина 4-6 дюймов, диаметр 13-16 дюймов ТУ 5251-003-29515481-01" Кол-во: 1

"Позиция 577" "Компрессор поршневой Сорокин 13.7 горизонтальный ресивер 50л, 10атм, 2,2кВт, 220В, производительность 420л/мин" Кол-во: 1

"Позиция 578" "Стенд балансировочный СБМП - 200 ГОСТ Р 51151-98" Кол-во: 1

"Позиция 579" "Стенд шиномонтажный ГШС-515В для демонтажа и монтажа шин колес автобусов, грузовых, дорожно-строительных, сельскохозяйственных машин и тракторов посадочным диаметром от 14 до 56 дюймов, работает с камерными и бескамерными покрышками максимального диа" Кол-во: 1

"Позиция 580" "Электровулканизатор Ш-113 240х360х1520мм напряжение питания 220 В, температура рабочей поверхности нагревателя 1500+100 С, масса 40кг" Кол-во: 2

"Позиция 581" "Устройство зарядное ТПЕ-63-80 для зарядки тяговых аккумуляторных батарей электропогрузчиков и электрокаров стабилизированным выпрямленным током ТУ 3416-002-206764426-2010" Кол-во: 2

"Позиция 582" "Устройство зарядно-разрядное ВЗА-Р-80-80 для зарядки и разрядки всех типов (кислотных или щелочных) тяговых или стартерных аккумуляторных батарей комбинированным методом ТУ 3416-013-86240080-2009" Кол-во: 1

"Позиция 583" "Осушитель с регулятором давления 432.415.028.0 Камаз 6520 ГОСТ Р 51616-2000" Кол-во: 7

"Позиция 584" "Баллон для сжатого природного газа (для автомобильного ГБО, легированный 50-200л) ГОСТ 949-73" Кол-во: 5

"Позиция 585" "Вал карданный промежуточный 16.01.050 ДЗ-98" Кол-во: 4

"Позиция 586" "Искрогаситель ИСГ-94 ( авт " КрАЗ " ) ТУ 3689-019-10524112-2001" Кол-во: 12

"Позиция 587" "Колодка тормозная задняя 53001-3502090-01 КАВЗ" Кол-во: 40

"Позиция 588" "Синхронизатор вала основного 1315204001 КАМАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 589" "Ванна ультразвуковая УЗВ1-0,16/37 для очистки мелких деталей и узлов в растворах моющих средств, рабочий объем 3,5л, потребляемая мощность 0,3кВт ГОСТ 12.2.007.10-87" Кол-во: 2

"Позиция 590" "Установка маслосборная пневматическая ODA 3090 с емкостью 90литров, предкамерой 10 литров, комплектом зондов,трубок насадок 6, 8, 10мм (поливинилхлорид); 6 ,8мм (железо),соеденительным шлангом" Кол-во: 2

"Позиция 591" "Съемник гидравлический СГ-15 со встроенным масляным насосом рабочее усилие 15тн.макс.диаметр 300мм,макс.глубина захвата 180мм,рабочий ход поршня 50мм ТУ 4145-008-55571936-2002" Кол-во: 13

"Позиция 592" "Компрессор поршневой горизонтальный Aircast СБ4/С-50.LH20A-1,5 производительностью 165л/мин давлением 10кг/см2 с электродвигателем 1,5кВт 380в" Кол-во: 4

"Позиция 593" "Домкрат гидравлический одноплунжерный ДГ-20 20т" Кол-во: 10

"Позиция 594" "Домкрат гидравлический одноплунжерный ДГ-15 15т" Кол-во: 12

"Позиция 595" "Баллон металлоплатиковый сжатого природного газа БА-67.20.401/840 ТУ 2296-009-13055988-2005" Кол-во: 6

"Позиция 596" "Комплект газобаллонного оборудования (ГБО) миникит для работы на компримированном природном газе OMVL CNG 4 поколения для инжекторных транспортных средств (без баллонов) В составе: (редуктор OMVL DREAM XXI M, газовая рампа OMVL FAST (4цил.), блок упр" Кол-во: 2

"Позиция 597" "Аккумулятор 6СТ-60" Кол-во: 50

"Позиция 598" "Шина строительно-дорожная 10,00-20 диагональная 146B камерная норма слойности 16 NB 38 Mitas универсальная" Кол-во: 18

"Позиция 599" "Шина грузовая 235/75 R17,5 143J TL HTR2 Continental всесезонная" Кол-во: 14

"Позиция 600" "Мост управляемый 4925.300.00.00-03 Balkancar" Кол-во: 1

"Позиция 601" "Механизм тормозной У35.615-35.510 для фронтальных погрузчиков Амкодор, ТО-18" Кол-во: 2

"Позиция 602" "Отопитель воздушный потребляемая мощность отопителя 90Вт, 235м3/ч,дизельное топливо ПЛАНАР-8ДМ-24 ТУ 4591-008-40991176-2005" Кол-во: 8

"Позиция 603" "Компрессор пневматический системы тормозной 130-3509009 ЗИЛ" Кол-во: 7

"Позиция 604" "Компрессор 1-го цилиндра А.2903000Н ПАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 605" "Подставка страховочная под автомобиль Сорокин 7т 3.807" Кол-во: 22

"Позиция 606" "Модуль электробензонасоса 3163-1139020-01 УАЗ" Кол-во: 7

"Позиция 607" "Гидроцилиндр подъема скоростного отвала МДК 5337-98.02.000" Кол-во: 4

"Позиция 608" "Шина легковая 245/45 R17 99Y TL ContiSportContact 3 Continental летняя" Кол-во: 10

"Позиция 609" "Подьемник запасных колес 600000.3925286" Кол-во: 1

"Позиция 610" "Свеча зажигания А-17 ДВР" Кол-во: 200

"Позиция 611" "Реверс-редуктор 78.58.001 для трактора ДТ-75" Кол-во: 2

"Позиция 612" "Колесо направляющее с коленчатой осью в сборе правое 79.32.012-01 ДТ-75" Кол-во: 2

"Позиция 613" "Колесо направляющее с коленчатой осью в сборе остановочное 79.32.012.1 ДТ-75" Кол-во: 2

"Позиция 614" "Колесо ведущее 77.39.132А ДТ-75М" Кол-во: 4

"Позиция 615" "Сектор зубчатый 1101-19-14 Т-11.01" Кол-во: 10

"Позиция 616" "Турбокомпрессор 12589700004 Schwitzer S200G/2471NATM/58WK1-0.64 левого вращения Нефаз 5299-37-33" Кол-во: 3

"Позиция 617" "Фара 671-3711010 УРАЛ-4320" Кол-во: 52

"Позиция 618" "Передача главная заднего моста МАДАРА 651-02.00.00-20 КАМАЗ-6520" Кол-во: 1

"Позиция 619" "Диск сцепления нажимной MF242 063082001150" Кол-во: 6

"Позиция 620" "Фильтр топливный A6420906052 Mercedes-Benz ML 350 4MATIC" Кол-во: 2

"Позиция 621" "Барабан тормозной задний 340-030-5410 Нефаз-5299" Кол-во: 4

"Позиция 622" "Фильтр гидравлический 6610-51-5300 Komatsu" Кол-во: 15

"Позиция 623" "Блок управления электронный Микас 12.3 42164.3763000 УМЗ-4216 Евро-4" Кол-во: 3

"Позиция 624" "Привод вентилятора 4216.1317010-70 УМЗ-4216 Н/О с электромуфтой" Кол-во: 8

"Позиция 625" "Патрубок дроссельный с электроприводом 4216-1148010 (28316394)" Кол-во: 8

"Позиция 626" "Фильтр топливный сменный Т6103 ЯМЗ ЕВРО-3 (резьбовой)" Кол-во: 100

"Позиция 627" "Пневморессора передняя А6293270001 Mercedes Benz" Кол-во: 20

"Позиция 628" "Подогреватель Теплостар 14ТС-10" Кол-во: 3

"Позиция 629" "Датчик 110308-0239010" Кол-во: 20

"Позиция 630" "Свеча зажигания комплект 4052-3707000-10 (DR17YC) ЗМЗ-40524, 40525 ЕВРО-3 ЗМЗ" Кол-во: 100

"Позиция 631" "Датчик ускорения блока управления ABS 0 265 005 146 Bosch" Кол-во: 16

"Позиция 632" "Элемент фильтрующий масляный 840-1012040-12 МАЗ, ЯМЗ" Кол-во: 180

"Позиция 633" "Резец рд-16т" Кол-во: 50

"Позиция 634" "Баллон автомобильный газовый 90-100" Кол-во: 8

"Позиция 635" "Стартер 4211.3708-07" Кол-во: 6

"Позиция 636" "Крестовина вала карданного двигателя/КПП 341-200061 TATRA" Кол-во: 8

"Позиция 637" "Клапан переливной 22.01-06.14.400 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 4

"Позиция 638" "Клапан обратный 22.01-06.10.000А для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 4

"Позиция 639" "Гидроклапан 22.01-06.23.000-01 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 5

"Позиция 640" "Гидроклапан 22.01-02.23.850 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 4

"Позиция 641" "Гидрозамок 18.01-02.16.100А" Кол-во: 3

"Позиция 642" "Блок гидрораспределителей 322.02-64.20.000-01 для автовышки ВС-22.01" Кол-во: 6

"Позиция 643" "Коронка ковша 1U3352 для экскаваторов Кранэкс" Кол-во: 80

"Позиция 644" "Стартер в сборе 31512-3708001-20 УАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 645" "Регулятор давления газа OMVL DREAM EVO E140004115" Кол-во: 8

"Позиция 646" "Насос гидроусилителя руля 255Б-3401199-01" Кол-во: 10

"Позиция 647" "Комбинация приборов 281.3801000" Кол-во: 10

"Позиция 648" "Передача повышающая 74286-1730010 для КЗКТ," Кол-во: 1

"Позиция 649" "Тормоз передний левый 2123-3501013 ВАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 650" "Подогреватель предпусковой дизельный 14ТС-10 14ТС.451.00.00.000-10 ТУ 4591-004-40991176-2003" Кол-во: 1

"Позиция 651" "Генератор МТЗ Г964.3701-1" Кол-во: 5

"Позиция 652" "Блок искрообразования 11114862А ЛиАЗ" Кол-во: 6

"Позиция 653" "Отопитель салона дополнительный 24V ДМ-9508.117.010-20" Кол-во: 1

"Позиция 654" "Компрессор одноцилиндровый ПАЗ ПК-155-20, А 29.03.000.Н арт.А29.03.000.Н" Кол-во: 3