www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705122931
Уникальный номер закупки
17/4.2/0028204/ГПК
Наименование закупки
Поставка запасных частей и принадлежностей для автотракторной и спецтехники для нужд ООО «Газпром комплектация» (0001/17/4.2/0028204/ГПК/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 18:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части и принадлежности для автотракторной и спецтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122931Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части и принадлежности для автотракторной и спецтехники196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:4531.05.2017 10:4531.05.2017 10:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122931Дата и время вскрытия заявок Запасные части и принадлежности для автотракторной и спецтехники196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 19:0009.06.2017 19:0009.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122931Подведение итогов не позднее Запасные части и принадлежности для автотракторной и спецтехники196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части и принадлежности для автотракторной и спецтехники
Начальная цена
62 527 833,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
29.32
29.31
28.22.13
28.15.24
28.15.10
28.11.4
27.20.21
22.11.1
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 197
Кол-во: 47
Кол-во: 35
Кол-во: 40
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 52
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 12255
Кол-во: 2
Кол-во: 59
Кол-во: 168
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 5
Кол-во: 80
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 80
Кол-во: 38
Кол-во: 100
Кол-во: 180
Кол-во: 170
Кол-во: 4
Кол-во: 140
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 7
Кол-во: 32
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 160
Кол-во: 160
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 90
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 18
Кол-во: 3
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 11
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 170
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 19
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 16
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 13
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 25
Кол-во: 1
Кол-во: 240
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 45
Кол-во: 15
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 34
Кол-во: 38
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 14
Кол-во: 104
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 152
Кол-во: 43
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 15
Кол-во: 17
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 30
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 13
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 24
Кол-во: 11
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 26
Кол-во: 18
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 240
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 25
Кол-во: 50
Кол-во: 70
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 72
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 13
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 18
Кол-во: 36
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 80
Кол-во: 16
Кол-во: 13
Кол-во: 330
Кол-во: 10
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 44
Кол-во: 1
Кол-во: 11
Кол-во: 4
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 180
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 40
Кол-во: 1866
Кол-во: 300
Кол-во: 14
Кол-во: 180
Кол-во: 9
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 16
Кол-во: 355
Кол-во: 32
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 17
Кол-во: 2
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 92
Кол-во: 17
Кол-во: 14
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 9
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 47
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 12
Кол-во: 201
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 525
Кол-во: 176
Кол-во: 18
Кол-во: 360
Кол-во: 19
Кол-во: 76
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 518
Кол-во: 2
Кол-во: 28
Кол-во: 44
Кол-во: 6
Кол-во: 33
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 13
Кол-во: 46
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 725
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 369
Кол-во: 45
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 85
Кол-во: 200
Кол-во: 910
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 103
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 25
Кол-во: 27
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 800
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 21
Кол-во: 32
Кол-во: 32
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 70
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 150
Кол-во: 70
Кол-во: 250
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 53
Кол-во: 53
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 26
Кол-во: 8
Кол-во: 13
Кол-во: 5
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 9
Кол-во: 12
Кол-во: 131
Кол-во: 220
Кол-во: 2
Кол-во: 105
Кол-во: 2
Кол-во: 16
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 26
Кол-во: 2
Кол-во: 80
Кол-во: 595
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 29
Кол-во: 269
Кол-во: 19
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 18
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 22
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 200
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 52
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 16
Кол-во: 180
Кол-во: 50
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 80
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.