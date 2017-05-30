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    Главная / Торги / Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0030990/ГПК/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017)

    Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0030990/ГПК/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122934Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705122934

    Уникальный номер закупки

    17/4.1/0030990/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО «Газпром» для нужд ООО «Газпром комплектация» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (0001/17/4.1/0030990/ГПК/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0030990 Уведомление о комиссии 01.doc

    Для участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-97

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    M.Fionov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фионов Михаил Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Техника бытовая электронная

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Часы всех видов

    Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Закупки и тендеры Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122934Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 10:5031.05.2017 10:5031.05.2017 10:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122934Дата и время вскрытия заявок Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122934Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.201708.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122934Подведение итогов не позднее Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительных приборов, оборудования и средств связи, продукции для слаботочных систем для комплектации объектов дочерних обществ ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    8 784 383,87

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    31.01.11.129

    Шкафы металлические прочие

    28.99.3

    Оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки

    27.20.23.190

    Батареи аккумуляторные прочие

    27.12.40.000

    Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры

    27.12.23.000

    Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не включенные в другие группировки

    26.52.22.000

    Механизмы часовые, укомплектованные и собранные для часов, не предназначенных для ношения на себе или с собой

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    26.51.66.190

    Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки

    26.51.63.110

    Счетчики производства или потребления газа

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.51.110

    Термометры

    26.40.42.110

    Громкоговорители

    26.30.50.121

    Извещатели пожарные

    26.30.50.114

    Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    26.30.23.000

    Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях)

    26.30.11.190

    Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки

    26.30.11.120

    Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.40

    Производство бытовой электроники

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    26.52

    Производство часов

    27.12

    Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры

    27.20

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь ТСМУ 011.16-Exd-4/20-(-50+50)-0,5-2-2-5000-530-П-К1/Г6-О-П"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Датчик избыточного давления Метран-150TG3(0...1,6 МПа) 2G 2 1 A EM S5 K14 / 0106 M T 2 2 C B 1 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Расходометр-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭМ (ПРОФИ-212) опросный лист 3689РД/6.6.РП.04.КСПХГ.000.19.АТ.ОЛ2 инв.№ 646975"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Извещатель ИП212-ЗСУ пожарный дымовой оптико-электронный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Счетчик холодной воды крыльчатый СХ-15 Ду 15, Qmin-0,030 м3/ч, Qn-1,5 м3/ч, Qmax-3.0 м3/ч с температурой воды от 5°С до 50°С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный Маяк-220-КПМ1 ТУ 4372-001-49518441-99"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Термометр биметаллический термобаллон осевой ТБ-2-(0+150)-1,5-100-10-М20х1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Оповещатель пожарный взрывозащищенный звуковой ВС-07е 12-24VDC, вариант монтажной комплектации КВБ12, КВБ12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Счетчик газа СГ75МТ-650-С-2 Qmax=650м3/ч, Qmin=32,5/65м3/ч, Ду100, Ру7,5МПа ТУ 4213-001-07513518-91"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Установка электро-питающая ЭПУ, 220В. В составе: 1,ИБП СИПБЗКА.8-11 онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами, мощность 3000ВА / 2400Вт, АКБ 6 х 12В/9Ач (ДЕШК.435241.017-02) - 1шт, 2.Батарейный модуль БМСИПБ1,5-ЗКА 8-11 с установко"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Установка электропитающая ЭПУ-220В для MotoTRBO. В составе: 1.ИБП СИПБ1,5КА.8-11 онлайн двойного преобразования с встроенными аккумуляторами, мощность 1500ВА / 1200Вт, АКБ 6 х 12В/9Ач (ДЕШК.435241.017) - 1шт., 2.Батарейный модуль БМСИПБ1.5-ЗКА.8-11 с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-510Л Взлет ЭР раздельный с индикатором, выходной сигнал R5-485, d 20, 13,6 м3/ч, 2,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Датчик-реле уровня РОС-101-021И-УХЛ-1,0 ТУ 25-2408.0007-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Манометр технический ТМ-310-Т-0-0-4кгс/см2-G1/4-2,5-IP40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Термометр биметаллический БТ-30.010-(0+120) класс точности 2,5, крепление - пружина, корпус - хромированная сталь"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Датчик-реле уровня РОС-101-021И-УХЛ-1,0 ТУ 25-2408.0007-88"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Оповещатель пожарный звуковой взрывозащищенный ВС-07е-(КВ12+3Г) ТУ 4371-015-43082497-09. Номер комплекта К4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Датчик температуры многозонный цифровой МЦДТ 0922-2-1-15-1,0-(14х1)-У1-Ex"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Датчик температуры многозонный цифровой МЦДТ 0922-2-1-15-4,5-(14х1,0)-У1-Ех"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Датчик температуры многозонный цифровой МЦДТ 0922-2-1-15-2,7-(14х1,0)-У1-Ех"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Источник питания резервированный РИП-24 исп.01 (РИП-24-3/7М4) в комплекте: аккумуляторные батареи Delta DTM1217 -2шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Регулятор расхода воды с нормально открытым регулирующим клапаном с условным проходом 100мм пределами настройки 0,04-0,16МПа РР-НО-100 (0,04-0,16) СЧ 20 СНИЦ.432117.013ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-540Л опросный лист 1103.1221/Р1-КС-317-ВК.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Часы цифровые электронные настенные Электроника 7-2 126СМ-4Т"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Теплосчетчик компактный Пульсар Ду 15 Qn=0,6 м3/час; цифровой выход RS485; комплект присоединителей ДУ-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Часы цифровые электронные настенные Электроника 7-2 76СМ-6Т"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Извещатель пожарный ручной ИП 535-07е комплектация К8 Маркировка взрывозащиты 1ЕхdmIICT6, степень защиты IP67, рабочая температура от -55 до +85С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Конструктив универсальный MiniRack для установки модуля в исполнении SubRack, вход внешней синхронизации, сухие контакты реле аварий, локальное резервированное питание ~220В и -48В. FG-MRU-AC/DC V2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Коммутатор NX-3416-GW, v1 Nateks NetXpert 3416GW управляемый L2, 16х10/100/1000BT , 4 Gigabit SFP Combo портов, QoS (Virtual Stack)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Мультиплексор OGM-30E в составе: 1.Базовый блок OGM-12-01РТ2.133.144-01-1кмп.; 2.Два интерфейса Е1 (Плата ВС-120 РТ5 231.050)-1шт.; 3.Два 2/4-проводных интерфейса телефонных каналов с сигнализацией Е&М тип V (Плата ОК-120 РТ5 248.063)-5шт.; 4.Два н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Комплекс аппаратный КС-50 в составе: 1.Блок управления (БУ 5060М НПТВ 469453 211) - 1шт, 2.Пульт председателя ( ПМ3201П НПТВ.469456.083) - 2шт, 3.Колонка акустическая (черная) (АС-1 НПТВ.467285.006) - 2шт, 4.Кабель сетевой 220В, прямой SCZ-1 - 1шт, "

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Громкоговоритель взрывозащищенный рупорный, 15 Вт, корпус антистатичный пластик, отверстия под кабельные вводы М20, 100V GIT-comm GTL-15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Щиток ЩЗИП-ЯУО-9601, Опр. л. № 00159093.425200.1765- ЭС.ОЛ8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-306-31 УХЛ4, 380В, N+PE, габариты (ВхШхГ) 682х350х170. В составе: 1) Автомат дифференциальный, номинальный ток 16А, номинальный отключающий дифференциальный ток 30 mA, АД12М 2Р С16 30 мА -2 шт; 2) Выклю"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-3Н-306-31 УХЛ4, 380В, N+PE, габариты (ВхШхГ) 682х350х170. В составе: 1) Автомат дифференциальный АД12М 2Р С32 30 мА -3 шт; 2) Автомат дифференциальный АД12М 2Р С20 30 мА -1 шт; 3) Автомат дифференциальный,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-108-31 УХЛ4, 380В, N+PE, габариты (ВхШхГ) 682х350х170, со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа "СЭТ-4ТМ.03М.09", спецзаказ. В составе: 1) Автомат дифференциальный, номинальн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Устройство вводно-распределительное ВРУ8-11-2Н-104-31 УХЛ4, 380В, N+PE, габариты (ВхШхГ) 466х350х170, со встроенным счетчиком измерения расхода электрической энергии типа "СЭТ-4ТМ.03М.09", спецзаказ. В составе: 1) Выключатель автоматический, номинал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Патч панель Hyperline Dual IDC 19", 32 порта RJ-45 категория 5е PP3-19-32-8P8C-C5E-110D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Шкаф телекоммуникационный C 923-42U/P-G-M-MM-3V (220В) -1T разобранный 19" 2058 (42U)х600х800 мм (ВхШхГ) с одним термостатом и тремя вентиляторами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Кросс цифровой Hyperline в составе: Патч-панель Hyperline PP2-19-32-8P8C-C5e-110D, 19", 32 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC -1 шт, Патч-панель Hyperline PP2-19-24-8P8C-C5e-110D, 19", 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC -1 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Мультиплексор Натекс в составе: Базовый блок мультиплексора выделения/добавления, 212 Мбит/с, FG A155 Core 2G -1 шт, Блок вентиляторов FG A155 FAN -1 шт, Блок синхронизации FG A155 Holdover -1 шт, Модуль оптического приемопередатчика STM-4 (1300нм, "

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Кросс Hyperline цифровой в составе: Патч-панель PP3-19-24-8P8C-C5E-110D 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный -1 шт, Патч-панель PP3-19-32-8P8C-C5E-110D 19", 2U, 32 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Патч-панель Hyperline PP3-19-48-8P8C-C5E-110D 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Пункт КИП ПВЕК 2.2.6-4.БСЗ.10-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Шкаф ШРЭ-3-16-0097-21УХЛ4, габариты 800(Ш)х600(В)х300(Г) в составе: выключатель вводной автоматический трехполюсный, 380 В, 50 ГЦ, IP=32 A, кривая с С60N кат. № 24353 ГОСТ Р 50345-99 - 1 шт; выключатель автоматический однополюсный, 220 В, 50 Гц, IP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Пункт КИП ПВЕК 4.1.6-0"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Пункт КИП ПВЕК 4.1.4-0"

    Кол-во: 3

    "Позиция 48"

    "Шкаф УЭПС-2 А1-М аккумуляторный, длина-600мм, глубина-600мм, высота -1050мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Оповещатель охранно-пожарный звуковой О-29/2 Свирель-2 исп.02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Система антиобледенительная кровли здания. Опр.л. 48512-РД/ГЦР-641-0242-11-19.1-ЭС.С1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Датчик давления Метран-150TG4(0...10 МПа) 2G 2 1 А EM S5K14 LT / 0106 M T 2 2 C C 1 1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 52"

    "Логгер цифровых датчиков ЛЦД-1/100-СД"

    Кол-во: 18

    "Позиция 53"

    "Патч панель Hyperline Dual IDC 19", 32 порта RJ-45 категория 5е PP3-19-32-8P8C-C5E-110D"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Патч-панель Hyperline PP3-19-16-8P8C-C5E-110D 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS, цвет черный"

    Кол-во: 1

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