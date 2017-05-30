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Номер извещения
31705122937
Уникальный номер закупки
17/2.2/0032802/ТГКазань
Наименование закупки
Поставка пожарного и сварочного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (0001/17/2.2/0032802/ТГКазань/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 18:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-97
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
M.Fionov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фионов Михаил Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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Поставка пожарного и сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 12:00 GMT +330.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122937Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пожарного и сварочного оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:5531.05.2017 10:5531.05.2017 10:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122937Дата и время вскрытия заявок Поставка пожарного и сварочного оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 19:0008.06.2017 19:0008.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122937Подведение итогов не позднее Поставка пожарного и сварочного оборудования196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пожарного и сварочного оборудования
Начальная цена
9 432 794,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
29.10.59
28.29.70
28.29
28.29
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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Кол-во: 4
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