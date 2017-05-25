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Номер извещения
31705122751
Уникальный номер закупки
17/2.1/0034227/ГЭкспо
Наименование закупки
Оказание услуг по обустройству Презентационного офиса Председателя Правления ПАО «Газпром» на 22-м Мировом нефтяном конгрессе WPC 2017 для нужд ООО "Газпром экспо" (34227)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 17:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Оказание услуг по обустройству Презентационного офиса Председателя Правления ПАО «Газпром» на 22-м Мировом нефтяном конгрессе WPC 2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122751Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обустройству Презентационного офиса Председателя Правления ПАО «Газпром» на 22-м Мировом нефтяном конгрессе WPC 2017г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122751Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обустройству Презентационного офиса Председателя Правления ПАО «Газпром» на 22-м Мировом нефтяном конгрессе WPC 2017г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 14:0026.05.2017 14:0026.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122751Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обустройству Презентационного офиса Председателя Правления ПАО «Газпром» на 22-м Мировом нефтяном конгрессе WPC 2017г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обустройству Презентационного офиса Председателя Правления ПАО «Газпром» на 22-м Мировом нефтяном конгрессе WPC 2017
Начальная цена
36 580 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспо
Все закупки и тендеры Газпром экспо
Адрес местонахождения
190068, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 74, литер А, помещение 1Н,ч.пом.61.
191028, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный, Литейный, Литейный проспект, д. 26А
71.11.22.000
71.11.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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