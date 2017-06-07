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Номер извещения
31705122224
Уникальный номер закупки
17/2.1/0002070/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Нежилое помещение площадью 1204,9 (Одна тысяча двести четыре и девять десятых) кв.м., этаж: 1, 2, 3 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.15/1, пом. 2» для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-07
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kotirovki@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Владимир Вячеславович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
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Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Нежилое помещение площадью 1204,9 (Одна тысяча двести четыре и девять десятых) кв.м., этаж: 1, 2, 3 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.15/1, пом. 2» для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 09:00 GMT +307.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122224Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Нежилое помещение площадью 1204,9 (Одна тысяча двести четыре и девять десятых) кв.м., этаж: 1, 2, 3 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.15/1, пом. 2» для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017 годуг. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 09:0507.06.2017 09:0507.06.2017 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122224Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Нежилое помещение площадью 1204,9 (Одна тысяча двести четыре и девять десятых) кв.м., этаж: 1, 2, 3 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.15/1, пом. 2» для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017 годуг. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 18:0021.06.2017 18:0021.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122224Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Нежилое помещение площадью 1204,9 (Одна тысяча двести четыре и девять десятых) кв.м., этаж: 1, 2, 3 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.15/1, пом. 2» для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017 годуг. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201721.06.2017 18:0021.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122224Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Нежилое помещение площадью 1204,9 (Одна тысяча двести четыре и девять десятых) кв.м., этаж: 1, 2, 3 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.15/1, пом. 2» для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017 годуг. Москва, пос. Сосенское, п. Газопровод, 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Нежилое помещение площадью 1204,9 (Одна тысяча двести четыре и девять десятых) кв.м., этаж: 1, 2, 3 по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.15/1, пом. 2» для нужд ООО "Газпромтранс" в 2017 году
Начальная цена
16 117 731,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
42.99.19
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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