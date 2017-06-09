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Номер извещения
31705122204
Уникальный номер закупки
17/2.2/0002139/Газмаш
Наименование закупки
Поставка грузового автомобиля бортового тентованного HINO для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 16:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
zakupki@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гетц Яна Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка грузового автомобиля бортового тентованного HINO для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 11:30 GMT +309.06.2017 11:3009.06.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122204Дата и время окончания срока приема заявок Поставка грузового автомобиля бортового тентованного HINO для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 12:0009.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122204Дата и время вскрытия заявок Поставка грузового автомобиля бортового тентованного HINO для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 18:0029.06.2017 18:0029.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122204Подведение итогов не позднее Поставка грузового автомобиля бортового тентованного HINO для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201729.06.2017 18:0029.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122204Подведение итогов не позднее Поставка грузового автомобиля бортового тентованного HINO для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, 54, к1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка грузового автомобиля бортового тентованного HINO для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
4 480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
29.10.41.110
29.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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