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Номер извещения
31705122505
Уникальный номер закупки
17/1.1/0029903/ГИнвест
Наименование закупки
Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 0 – км 319 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 538 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (1 и 2 нитки)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (3 и 4 нитки)» «Северо-Европейский газопровод. Участок км 59 – км 242,5 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 296 – км 319 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 372 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 451 – км 538 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» для нужд ООО "Газпром инвест" (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (29903)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 0 – км 319 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 538 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (1 и 2 нитки)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (3 и 4 нитки)» «Северо-Европейский газопровод. Участок км 59 – км 242,5 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 296 – км 319 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 372 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 451 – км 538 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 12:00 GMT +329.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122505Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 0 – км 319 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 538 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (1 и 2 нитки)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (3 и 4 нитки)» «Северо-Европейский газопровод. Участок км 59 – км 242,5 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 296 – км 319 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 372 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 451 – км 538 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 11:0030.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122505Дата и время вскрытия заявок Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 0 – км 319 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 538 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (1 и 2 нитки)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (3 и 4 нитки)» «Северо-Европейский газопровод. Участок км 59 – км 242,5 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 296 – км 319 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 372 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 451 – км 538 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 12:0020.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122505Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 0 – км 319 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 538 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (1 и 2 нитки)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (3 и 4 нитки)» «Северо-Европейский газопровод. Участок км 59 – км 242,5 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 296 – км 319 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 372 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 451 – км 538 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201720.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122505Подведение итогов не позднее Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 0 – км 319 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 538 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (1 и 2 нитки)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (3 и 4 нитки)» «Северо-Европейский газопровод. Участок км 59 – км 242,5 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 296 – км 319 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 372 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 451 – км 538 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение землеустроительных работ по оформлению прав ПАО «Газпром» на земельные участки под объекты: «Северо-Европейский газопровод. Участок км 0 – км 319 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 538 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (3 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 538 – км 864 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (1 и 2 нитки)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 864 – км 871,6 (3 и 4 нитки)» «Северо-Европейский газопровод. Участок км 59 – км 242,5 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 296 – км 319 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 319 – км 372 (4 нитка)», «Северо-Европейский газопровод. Участок км 451 – км 538 (4 нитка)» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»
Начальная цена
203 447 831,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром инвест»
Все закупки и тендеры «Газпром инвест»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, 6, Литер Д
71.12.34.110
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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