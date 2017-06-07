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    Главная / Торги / Сервисное обслуживание оргтехники (14 лотов)

    Сервисное обслуживание оргтехники (14 лотов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705121807

    Уникальный номер закупки

    17/2.1/0022690/Гнадзор

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сервисное обслуживание оргтехники (14 лотов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 17.05.2017.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Контактный телефон

    +7 495 355-98-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    nurgalieva@gaznadzor.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нургалиева Линара Рамильевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования

    Ключевые слова:

    обслуживание оргтехники

    Список лотов

    Лот 1

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Общества

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Обществаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Обществаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Обществаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Обществаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Общества

    Начальная цена

    826 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Общества"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управление

    Начальная цена

    115 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управление"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управление

    Начальная цена

    259 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управление"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управление

    Начальная цена

    49 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управление"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управление

    Начальная цена

    50 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управление"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управление

    Начальная цена

    49 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управление"

    Кол-во: 1

    Лот 7

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управление

    Начальная цена

    111 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управление"

    Кол-во: 1

    Лот 8

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управление

    Начальная цена

    40 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управление"

    Кол-во: 1

    Лот 9

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управление

    Начальная цена

    114 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управление"

    Кол-во: 1

    Лот 10

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управление

    Начальная цена

    104 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управление"

    Кол-во: 1

    Лот 11

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управление

    Начальная цена

    40 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управление"

    Кол-во: 1

    Лот 12

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)

    Начальная цена

    110 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)"

    Кол-во: 1

    Лот 13

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)

    Начальная цена

    30 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)"

    Кол-во: 1

    Лот 14

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Подведение итогов не позднее

    14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.201714.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управление

    Начальная цена

    93 057,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Классификатор ОКПД2

    95.11.10

    Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    95.1

    Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управление"

    Кол-во: 1

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