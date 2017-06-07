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Номер извещения
31705121807
Уникальный номер закупки
17/2.1/0022690/Гнадзор
Наименование закупки
Сервисное обслуживание оргтехники (14 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 15:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 355-98-42
Факс
Адрес электронной почты
nurgalieva@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нургалиева Линара Рамильевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Ключевые слова:
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Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Обществаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Обществаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Обществаг. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд Администрации Общества
Начальная цена
826 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Башкирское управление
Начальная цена
115 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волго-Камское управление
Начальная цена
259 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Волгоградское управление
Начальная цена
49 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Восточно-Сибирское управление
Начальная цена
50 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Заволжское управление
Начальная цена
49 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Кавказское управление
Начальная цена
111 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Западное управление
Начальная цена
40 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Северо-Уральское управление
Начальная цена
114 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Сибирское управление
Начальная цена
104 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Средне-Волжское управление
Начальная цена
40 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Екатеринбург)
Начальная цена
110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Уральское управление (г. Оренбург)
Начальная цена
30 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управление
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 16:00 GMT +307.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121807Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 16:0007.06.2017 16:0007.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121807Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121807Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управлениег. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервисное обслуживание оргтехники для нужд филиала Центральное управление
Начальная цена
93 057,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
95.11.10
95.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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