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Номер извещения
31705121864
Уникальный номер закупки
17/2.1/0002347/Электрогаз
Наименование закупки
Оказание услуг добровольного медицинского страхования для нужд АО «Газпром электрогаз» (2 лота).(№0056/17/2.1/0002347/Электрогаз/ЗП/ГОС/Э/17.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 15:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание медицинских услуг для Исполнительного органа АО «Газпром электрогаз».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 15:00 GMT +331.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121864Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг для Исполнительного органа АО «Газпром электрогаз».г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 10:0001.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121864Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг для Исполнительного органа АО «Газпром электрогаз».г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 15:0009.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121864Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг для Исполнительного органа АО «Газпром электрогаз».г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг для Исполнительного органа АО «Газпром электрогаз».
Начальная цена
4 582 736,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
65.12.12
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 196
Оказание медицинских услуг для Филиалов АО «Газпром электрогаз».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 15:00 GMT +331.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121864Дата и время окончания срока приема заявок Оказание медицинских услуг для Филиалов АО «Газпром электрогаз».г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 10:0001.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121864Дата и время вскрытия заявок Оказание медицинских услуг для Филиалов АО «Газпром электрогаз».г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 15:0009.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121864Подведение итогов не позднее Оказание медицинских услуг для Филиалов АО «Газпром электрогаз».г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание медицинских услуг для Филиалов АО «Газпром электрогаз».
Начальная цена
7 786 905,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром электрогаз"
Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"
Адрес местонахождения
117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3
117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А
65.12.12
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2268
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