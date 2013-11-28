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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300675373
Уникальный номер закупки
13-2.1-8851
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде транспортных средств для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2013 18:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда транспортных средств без экипажа для нужд Хабаровского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2013 12:00 GMT +328.11.2013 12:0028.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300675373Дата и время окончания срока приема заявок Аренда транспортных средств без экипажа для нужд Хабаровского ЛПУМГМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.11.2013 11:0529.11.2013 11:0529.11.2013 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300675373Дата и время вскрытия заявок Аренда транспортных средств без экипажа для нужд Хабаровского ЛПУМГМосква
Подведение итогов не позднее
06.12.2013 23:5906.12.2013 23:5906.12.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300675373Подведение итогов не позднее Аренда транспортных средств без экипажа для нужд Хабаровского ЛПУМГМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда транспортных средств без экипажа для нужд Хабаровского ЛПУМГ
Начальная цена
67 671 841,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Аренда транспортных средств без экипажа для УАВР № 4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2013 12:00 GMT +328.11.2013 12:0028.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300675373Дата и время окончания срока приема заявок Аренда транспортных средств без экипажа для УАВР № 4Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.11.2013 11:0529.11.2013 11:0529.11.2013 11:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300675373Дата и время вскрытия заявок Аренда транспортных средств без экипажа для УАВР № 4Москва
Подведение итогов не позднее
06.12.2013 23:5906.12.2013 23:5906.12.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300675373Подведение итогов не позднее Аренда транспортных средств без экипажа для УАВР № 4Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда транспортных средств без экипажа для УАВР № 4
Начальная цена
18 839 824,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
71.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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