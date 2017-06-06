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Номер извещения
31705121393
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031018/ТГЧайковск
Наименование закупки
Поставка средств гигиены для туалетных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 14:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-61-30
Факс
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Адрес электронной почты
kuddusovakr@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куддусова Ксения Ринатовна
Место рассмотрения предложений
Пермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
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Поставка средств гигиены для туалетных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 12:00 GMT +306.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121393Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств гигиены для туалетных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуПермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 13:0006.06.2017 13:0006.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121393Дата и время вскрытия заявок Поставка средств гигиены для туалетных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуПермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 15:3027.06.2017 15:3027.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121393Подведение итогов не позднее Поставка средств гигиены для туалетных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуПермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201727.06.2017 15:3027.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121393Подведение итогов не позднее Поставка средств гигиены для туалетных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 годуПермский край, город Чайковский, ул. Приморский бульвар, дом 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств гигиены для туалетных комнат для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2017 году
Начальная цена
6 717 892,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
17.22.11.130
17.22.11.110
17.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300
Кол-во: 500
Кол-во: 110
Кол-во: 1100
Кол-во: 17000
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