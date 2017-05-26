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Номер извещения
31705121225
Уникальный номер закупки
17/2.1/0033139/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Оказание услуг по организации выставки фоторабот для нужд ООО «Газпром экспорт»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 14:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 499 646-15-58
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
e.shamovski@gazpromexport.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шамовский Евгений Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации выставки фоторабот для нужд ООО «Газпром экспорт»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 11:00 GMT +326.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121225Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации выставки фоторабот для нужд ООО «Газпром экспорт»г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 12:0026.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705121225Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации выставки фоторабот для нужд ООО «Газпром экспорт»г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121225Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации выставки фоторабот для нужд ООО «Газпром экспорт»г. Санкт-Петербург, пл. Островского,д.2а, Литера А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации выставки фоторабот для нужд ООО «Газпром экспорт»
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
18.12.14
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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