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Номер извещения
31705120808
Уникальный номер закупки
17/1.1/0000991/ПАО Газпром
Наименование закупки
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту "Участок км 1106,0 - км 1194,2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1281,9 - км 1415,1" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1678,0 - км 1767,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1767,8 - км 1851,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1970,8 - км 2076,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)" для нужд ПАО "Газпром" " (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (991)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 13:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту "Участок км 1106,0 - км 1194,2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1281,9 - км 1415,1" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1678,0 - км 1767,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1767,8 - км 1851,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1970,8 - км 2076,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120808Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту "Участок км 1106,0 - км 1194,2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1281,9 - км 1415,1" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1678,0 - км 1767,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1767,8 - км 1851,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1970,8 - км 2076,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:3005.06.2017 10:3005.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120808Дата и время вскрытия заявок Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту "Участок км 1106,0 - км 1194,2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1281,9 - км 1415,1" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1678,0 - км 1767,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1767,8 - км 1851,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1970,8 - км 2076,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705120808Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту "Участок км 1106,0 - км 1194,2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1281,9 - км 1415,1" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1678,0 - км 1767,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1767,8 - км 1851,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1970,8 - км 2076,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.06.201708.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705120808Подведение итогов не позднее Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту "Участок км 1106,0 - км 1194,2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1281,9 - км 1415,1" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1678,0 - км 1767,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1767,8 - км 1851,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1970,8 - км 2076,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости по объекту "Участок км 1106,0 - км 1194,2" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1281,9 - км 1415,1" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1678,0 - км 1767,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1767,8 - км 1851,8" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"; "Участок км 1970,8 - км 2076,0" в составе стройки "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)"
Начальная цена
9 955 764,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
68.32.13.110
68.32.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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