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Номер извещения
31705120525
Уникальный номер закупки
17/2.1/0033448/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-60
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
s.kuznetsov@gazpromexport.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для оргтехники.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 11:00 GMT +329.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120525Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для оргтехники.191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 12:0029.05.2017 12:0029.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120525Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для оргтехники.191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 15:0009.06.2017 15:0009.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705120525Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для оргтехники.191023,г. Санкт-Петербург, Площадь Островского, дом 2а, Литера А.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для оргтехники.
Начальная цена
588 606,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
32.99.59.000
47.99.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 21
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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