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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300675368
Уникальный номер закупки
13-2.1-6979
Наименование закупки
Оказание услуг по аренде автотранспорта без экипажа для нужд Губкинского газового промысла в 2014 году для нужд ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.11.2013 18:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
«Аренда автотранспорта»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2013 12:00 GMT +328.11.2013 12:0028.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300675368Дата и время окончания срока приема заявок «Аренда автотранспорта»Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.11.2013 10:5529.11.2013 10:5529.11.2013 10:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300675368Дата и время вскрытия заявок «Аренда автотранспорта»Москва
Подведение итогов не позднее
06.12.2013 23:5906.12.2013 23:5906.12.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300675368Подведение итогов не позднее «Аренда автотранспорта»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Аренда автотранспорта»
Начальная цена
25 327 627,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
71.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Аренда спецавтомобиля Татра 815 УДС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.11.2013 12:00 GMT +328.11.2013 12:0028.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300675368Дата и время окончания срока приема заявок Аренда спецавтомобиля Татра 815 УДСМосква
Дата и время вскрытия заявок
29.11.2013 10:5529.11.2013 10:5529.11.2013 10:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300675368Дата и время вскрытия заявок Аренда спецавтомобиля Татра 815 УДСМосква
Подведение итогов не позднее
06.12.2013 23:5906.12.2013 23:5906.12.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300675368Подведение итогов не позднее Аренда спецавтомобиля Татра 815 УДСМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда спецавтомобиля Татра 815 УДС
Начальная цена
4 703 996,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Отсутствуют
71.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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