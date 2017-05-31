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Номер извещения
31705119790
Уникальный номер закупки
17/2.2/0033878/ТГКраснодар
Наименование закупки
Поставка трубопроводной арматуры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 11:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-15-22
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубопроводной арматуры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 09:30 GMT +331.05.2017 09:3031.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705119790Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705119790Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705119790Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубопроводной арматуры
Начальная цена
215 114,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
28.14.13.130
28.14.13.120
28.14.13.110
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 54
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 31
Кол-во: 54
Кол-во: 95
Кол-во: 7
Кол-во: 8
Кол-во: 67
Кол-во: 46
Кол-во: 13
Кол-во: 54
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