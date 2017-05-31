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    Главная / Торги / Поставка трубопроводной арматуры

    Поставка трубопроводной арматуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 09:3031.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705119790Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705119790

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0033878/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубопроводной арматуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 11:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 17 2.2 0033878 ТГКраснодар ЗП ГОС Э 17.05.2017.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-15-22

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    tender@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титова Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубопроводной арматуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2017 09:30 GMT +331.05.2017 09:3031.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705119790Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубопроводной арматуры350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705119790Дата и время вскрытия заявок Поставка трубопроводной арматуры350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705119790Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705119790Подведение итогов не позднее Поставка трубопроводной арматуры350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубопроводной арматуры

    Начальная цена

    215 114,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    28.14.13.120

    Задвижки

    28.14.13.110

    Клапаны управления процессом

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду15 Ру16 для природного газа рабочая температура-20 +50С"

    Кол-во: 54

    "Позиция 2"

    "Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр Ду80 Ру10 с комплектом ответных фланцев, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр Ду100 Ру16 с комплектом ответных фланцев Ру10, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой муфтовый внутренняя резьба G1 из стали 20 ЯГТ 25М.016.00.00.У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой муфтовый внутренняя резьба G3/4 из стали 20 ЯГТ 20М.016.00.00.У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой муфтовый внутренняя резьба G1/2 из стали 20 ЯГТ 15М.016.00.00.У"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр Ду 50 Ру10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "ЗПВЛ-FLN(W)-5-150-MN-Е Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – нерж "

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "ЗПТЛ-FLN(W)-5-100-MN-HT Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ , DN-100, PN- 1,6, T max - 130, м/ф "

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "ЗПТЛ-FLN(W)-5-050-MN-HT Дисковый поворотный затвор ГРАНВЭЛ , DN-50, PN- 1,6, T max - 130, м/ф "

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой для воды (внутр. - внутр.) латунь Ду 50 11Б27п1 Бологое, рычаг, муфта-муфта Длина, мм103.00, Высота, мм 112.00, РN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Кран шаровой для воды (внутр. - внутр.) латунь Ду 40 11Б27п1 Бологое, рычаг, муфта-муфта Длина, мм87.00, Высота, мм 98.00, РN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Кран шаровой для воды (внутр. - внутр.) латунь Ду 32 11Б27п1 Бологое, рычаг, муфта-муфта Длина, мм77.00, Высота, мм 79.00, РN 16 кгс/см2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б3р Ду25 Ру10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Клапан запорный проходной муфтовый 15Б3р Ду15 Ру10"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду25 Ру16 для воды, пара, масла рабочая температура до 150С"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Вентиль латунный 15б1п Ду 25"

    Кол-во: 31

    "Позиция 18"

    "Вентиль латунный 15б1п Ду 15"

    Кол-во: 54

    "Позиция 19"

    "Кран трехходовой натяжной муфтовой, для контрольного манометра 11Б18бк (11б38бк) Ду15 Ру16"

    Кол-во: 95

    "Позиция 20"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду50 Ру16 для природного газа рабочая температура-20 +50С"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду25 Ру16 для природного газа рабочая температура-20 +50С"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п1 муфтовый Ду15 Ру16 для воды рабочая температура до 150С"

    Кол-во: 67

    "Позиция 23"

    "Кран шаровой DN 20 PN 1,6 MПa муфтовый с сальниковым уплотнением латунный для воды t ДО 150 град.С 11Б27п1"

    Кол-во: 46

    "Позиция 24"

    "Кран шаровой проходной с ручным приводом 11Б27п муфтовый Ду20 Ру16 для природного газа рабочая температура-20 +50С"

    Кол-во: 13

    "Позиция 25"

    "Вентиль латунный 15б1п Ду 20"

    Кол-во: 54

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