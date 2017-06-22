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    Главная / Торги / Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути для нужд филиалов ООО «Газпромтранс» (№ 0001/17/2.2/0026743/Гтранc/ЗП/ГОС/Э/16.05.2017)

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути для нужд филиалов ООО «Газпромтранс» (№ 0001/17/2.2/0026743/Гтранc/ЗП/ГОС/Э/16.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705117753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути филиалов ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705117753

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026743/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути для нужд филиалов ООО «Газпромтранс» (№ 0001/17/2.2/0026743/Гтранc/ЗП/ГОС/Э/16.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    26743 Уведомление о продлении.doc

    26743 Документация для публикации.rar

    0026743 продление 06.06.2017.doc

    0026743 продление 16.06.2017.doc

    26743 Уведомление о комиссии.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Закупки и тендеры Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые прочие

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути филиалов ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2017 12:00 GMT +322.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705117753Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути филиалов ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2017 10:4023.06.2017 10:4023.06.2017 10:40Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705117753Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути филиалов ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2017 19:0003.07.2017 19:0003.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705117753Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути филиалов ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201703.07.2017 19:0003.07.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705117753Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути филиалов ООО "Газпромтранс"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей и материалов для ремонта и содержания верхнего строения пути филиалов ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    17 146 612,56

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.171

    Переводы стрелочные широкой колеи

    25.94.11.151

    Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути

    24.10.75.113

    Рельсы железнодорожные контррельсовые

    23.61.12.163

    Шпалы и брусья железобетонные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    24.10.7

    Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт закладной с гайкой М22х175"

    Кол-во: 0.128

    "Позиция 2"

    "Болт клемный св сборе М22х75"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 3"

    "Клемма жесткая ПК-65"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 4"

    "Перевод стрелочный типа Р-65 марки 1/9 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Перевод стрелочный типа Р-65 марки 1/9 левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Брус переводной железобетонный для стрелочного перевода со скреплением Р-65 1/6 пр.2628"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Изоляция стрелочная (Р-50)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Изоляция стрелочная Р-65"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "Накладка изолирующая"

    Кол-во: 13

    "Позиция 10"

    "Накладка изолирующая Р-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Накладка переходная Р-65/50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Накладка переходная Р-65/50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Комплект изделий "АпАТэК Р-65""

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Изоляция стрелочная (Р-50)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Изоляция стрелочная Р-65"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Комплект изделий "АпАТЭК Р-50""

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Рельс рамный Р65 1/9, 1/11 с остряком кривой левый ремкомплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Накладка переходная Р-65/50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 19"

    "Рельс рамный Р65 1/9, 1/11 с остряком кривой правый, ремкомплект"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Рельс рамный Р65 1/9, 1/11 с остряком прямой левый, ремкомплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Рельс рамный Р65 1/9, 1/11 с остряком прямой правый, ремкомплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Ремонтный комплект, рельс рамный прямой с остряком кривым от правого стрелочного перевода тип Р-65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Ремонтный комплект, рельс рамный прямой с остряком кривым от левого стрелочного перевода тип Р-65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Рельс Р-50 12,5 м"

    Кол-во: 14.182

    "Позиция 25"

    "Контррельс в сборе Р65 1/11 левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Контррельс в сборе Р65 1/11 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Крестовина типа Р50 марка 1/9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Крестовина типа Р65 1/6 в сборе для стрелочного перевода горочных путей на железобетонных брусьях, проект 2628"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Крестовина типа Р65 марка 1/9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Рельс рамный Р65 1/6 левый с остряком в сборе для стрелочного перевода горочных путей на железобетонных брусьях, проект 2628"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Рельс рамный Р65 1/6 правый с остряком в сборе для стрелочного перевода горочных путей на железобетонных брусьях, проект 2628"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Рельс с контррельсом левый в сборе для стрелочного перевода горочных путей на деревянных брусьях типа Р-65 марки 1/6 проект 2307"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Рельс с контррельсом правый в сборе для стрелочного перевода горочных путей на деревянных брусьях типа Р-65 марки 1/6 проект 2307"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Контррельс в сборе Р-50 марка 1/11 левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Контррельс в сборе Р-50 марка 1/11 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Контррельс в сборе Р-50 марка 1/9 левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Контррельс в сборе Р-50 марка 1/9 правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Болт стыковой с гайкой М24х150"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 39"

    "Крестовина типа Р65 марка 1/9"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Рельс рамный Р50 1/9, 1/11 с остряком кривой левый, ремкомплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Рельс Р-65 12,5 м"

    Кол-во: 21.086

    "Позиция 42"

    "Подкладка Д-50"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Клапан электропневматический"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    "Подкладка Д-65"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Шуруп путевой 24х170"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Крестовина типа Р50 марка 1/9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Костыль Е-165"

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "Болт стыковой с гайкой М27х160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Рельс Р-50 12,5 м"

    Кол-во: 4.522

    "Позиция 50"

    "Крестовина типа Р50 марка 1/9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Крестовина типа Р65 марка 1/9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Прокладка ЦП-328 подрельсовая резиновая"

    Кол-во: 600

    "Позиция 53"

    "Прокладка ЦП 362"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 54"

    "Подкладка Д-65"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Подкладка КБ-65"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Противоугон пружинный П-65"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Торцевой закрепитель для шпал"

    Кол-во: 2600

    "Позиция 58"

    "Подкладка КБ-65"

    Кол-во: 0.294

    "Позиция 59"

    "Шайба 2-х витковая М-25"

    Кол-во: 0.115

    "Позиция 60"

    "Костыль Е-165"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Подкладка Д-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Болт закладной с гайкой М22х175"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 63"

    "Болт клемный св сборе М22х75"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 64"

    "Болт контррельсовый с гайкой и шайбой тип Р-50"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Болт контррельсовый с гайкой и шайбой тип Р-65"

    Кол-во: 40

    "Позиция 66"

    "Шуруп путевой 24х170"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Шуруп путевой 24х170"

    Кол-во: 0.178

    "Позиция 68"

    "Контррельс в сборе Р65 1/11 левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Контррельс в сборе Р65 1/11 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Контррельс в сборе Р-65 марка 1/9 левый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Контррельс в сборе Р-65 марка 1/9 правый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Крестовина для стрелочного перевода горочных путей на деревянных брусьях типа Р-65 марки 1/6 проект 2307"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Рельс рамный Р50 1/9, 1/11 с остряком кривой правый, ремкомплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Рельс рамный Р50 1/9, 1/11 с остряком прямой левый, ремкомплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Торцевая изоляция Р-50"

    Кол-во: 227

    "Позиция 76"

    "Торцевая изоляция Р-65"

    Кол-во: 634

    "Позиция 77"

    "Втулка изолирующая КБ (ЦП-142)"

    Кол-во: 407

    "Позиция 78"

    "Прокладка ЦП 362"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 79"

    "Прокладка ЦП-328 подрельсовая резиновая"

    Кол-во: 465

    "Позиция 80"

    "Скоба металлическая ЦП-138"

    Кол-во: 407

    "Позиция 81"

    "Торцевая изоляция Р-50"

    Кол-во: 25

    "Позиция 82"

    "Настил резинокордный для железнодорожного переезда деревянной рельсошпальной решетки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Прокладка ЦП 362"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 84"

    "Прокладка ЦП-143"

    Кол-во: 600

    "Позиция 85"

    "Прокладка ЦП-143"

    Кол-во: 922

    "Позиция 86"

    "Торцевая изоляция Р-65"

    Кол-во: 25

    "Позиция 87"

    "Рельс рамный Р50 1/9, 1/11 с остряком прямой правый, ремкомплект"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Контррельс в сборе Р-50 марка 1/9 левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Контррельс в сборе Р-50 марка 1/9 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Подкладка КД-65"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Противоугон пружинный П-50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Шпала железобетонная"

    Кол-во: 17

    "Позиция 93"

    "Подкладка КД-50"

    Кол-во: 0.3

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    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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