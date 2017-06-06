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Номер извещения
31705116887
Уникальный номер закупки
17/2.2/0023099/ДАстр
Наименование закупки
Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году №0101/17/2.2/0023099/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/16.05.2017 (Закупка для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 16:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-55
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попруга Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
По адресу Организатора
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Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 09:00 GMT +306.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705116887Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 годуПо адресу Организатора
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 09:0006.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705116887Дата и время вскрытия заявок Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 годуПо адресу Организатора
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 07:3027.06.2017 07:3027.06.2017 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116887Подведение итогов не позднее Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 годуПо адресу Организатора
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201727.06.2017 07:3027.06.2017 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116887Подведение итогов не позднее Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 годуПо адресу Организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году
Начальная цена
3 107 963,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
13.92.29.190
13.92.24.140
13.92.24.119
13.92.14.120
13.92.14.110
13.92.13.122
13.92.13.112
13.92.12.113
13.92.12.110
13.92
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 80
Кол-во: 137
Кол-во: 570
Кол-во: 400
Кол-во: 250
Кол-во: 250
Кол-во: 230
Кол-во: 100
Кол-во: 800
Кол-во: 500
Кол-во: 8
Кол-во: 300
Кол-во: 90
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