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    Главная / Торги / Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году №0101/17/2.2/0023099/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/16.05.2017 (Закупка для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году №0101/17/2.2/0023099/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/16.05.2017 (Закупка для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705116887Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 годуПо адресу ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705116887

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0023099/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году №0101/17/2.2/0023099/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/16.05.2017 (Закупка для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 16:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение о проведении ЗП на поставку мягкого инвентаря для ОЦ Санаторий Юг .DOC

    Информация на сайт по изменению документации.docx

    ДОЗП_0023099 с внесенными ихменениями по тех. характ. п.10 п.12 заказа на поставку товара.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-62-55

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попруга Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    По адресу Организатора

    Закупки и тендеры Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2017 09:00 GMT +306.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705116887Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 годуПо адресу Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2017 09:0006.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705116887Дата и время вскрытия заявок Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 годуПо адресу Организатора

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2017 07:3027.06.2017 07:3027.06.2017 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116887Подведение итогов не позднее Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 годуПо адресу Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201727.06.2017 07:3027.06.2017 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116887Подведение итогов не позднее Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 годуПо адресу Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мягкого инвентаря (полотенца, постельное белье и т.д.) для работы подразделений ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" в 2017 году

    Начальная цена

    3 107 963,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    13.92.29.190

    Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

    13.92.24.140

    Подушки

    13.92.24.119

    Одеяла стеганые прочие

    13.92.14.120

    Белье кухонное

    13.92.14.110

    Белье туалетное

    13.92.13.122

    Салфетки столовые из льняных тканей

    13.92.13.112

    Салфетки столовые из хлопчатобумажных тканей

    13.92.12.113

    Наволочки из хлопчатобумажных тканей

    13.92.12.110

    Белье постельное из хлопчатобумажных тканей

    Классификатор ОКВЭД2

    13.92

    Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенце для ног 50*70 см. Пл.700гр-м2, синее"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Наматрасник 90x200 см"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Салфетка махровая 40*70, плотность 400 гр"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Салфетка льняная 50*50 см. Состав 100% хлопок"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Тик"

    Кол-во: 200

    "Позиция 6"

    "Полотенце льняное 45*70 см. Состав 100% хлопок"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Подушка 50х70. Ткань чехла: микрофибра. Подстежка: синтепон 100 г/м."

    Кол-во: 137

    "Позиция 8"

    "Простынь 150*240 см. Состав 100% хлопок"

    Кол-во: 570

    "Позиция 9"

    "Пододеяльник 150*220 см. Состав: хлопок 100%"

    Кол-во: 400

    "Позиция 10"

    "Халат пикейный Размер XXL. Состав: хлопок 100%."

    Кол-во: 250

    "Позиция 11"

    "Наволочка 50х71"

    Кол-во: 250

    "Позиция 12"

    "Полотенце для рук цветное, 50х100 см, плотность 451"

    Кол-во: 230

    "Позиция 13"

    "Полотенце для рук, 50х100 см, плотность 451"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Полотенце банное, 70x140 см, плотность 450"

    Кол-во: 800

    "Позиция 15"

    "Полотенце банное, 70x140 см, плотность 450"

    Кол-во: 500

    "Позиция 16"

    "Плед 150*220 см велюровый"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Полотенце для ног 50*70 см. Пл.700гр-м2, белое"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "Одеяло 140*205 см"

    Кол-во: 90

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