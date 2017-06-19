www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705116532
Уникальный номер закупки
17/2.1/0012022/ВНИПИГД
Наименование закупки
Оказание услуг по заправке автотранспорта при проведении изыскательских работ для нужд Новосибирского филиала ПАО "ВНИПИгаздобыча"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zak@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бондаренко Владислав Эдуардович
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по заправке автотранспорта при проведении изыскательских работ для нужд Новосибирского филиала ПАО "ВНИПИгаздобыча"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 10:00 GMT +319.06.2017 10:0019.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705116532Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по заправке автотранспорта при проведении изыскательских работ для нужд Новосибирского филиала ПАО "ВНИПИгаздобыча"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705116532Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по заправке автотранспорта при проведении изыскательских работ для нужд Новосибирского филиала ПАО "ВНИПИгаздобыча"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 21:0023.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116532Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке автотранспорта при проведении изыскательских работ для нужд Новосибирского филиала ПАО "ВНИПИгаздобыча"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116532Подведение итогов не позднее Оказание услуг по заправке автотранспорта при проведении изыскательских работ для нужд Новосибирского филиала ПАО "ВНИПИгаздобыча"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по заправке автотранспорта при проведении изыскательских работ для нужд Новосибирского филиала ПАО "ВНИПИгаздобыча"
Начальная цена
1 770 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
46.71.1
46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.