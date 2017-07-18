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Номер извещения
31705116548
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031765/ТГЮгорск
Наименование закупки
Образовательные услуги по направлению «Повышение квалификации специалистов Санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» с высшим медицинским образованием (врачи)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 15:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-26-06
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
DA.Borodin@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
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Образовательные услуги по направлению «Повышение квалификации специалистов Санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» с высшим медицинским образованием (врачи)»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2017 21:59 GMT +318.07.2017 21:5918.07.2017 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705116548Дата и время окончания срока приема заявок Образовательные услуги по направлению «Повышение квалификации специалистов Санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» с высшим медицинским образованием (врачи)»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Дата и время вскрытия заявок
19.07.2017 08:0019.07.2017 08:0019.07.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705116548Дата и время вскрытия заявок Образовательные услуги по направлению «Повышение квалификации специалистов Санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» с высшим медицинским образованием (врачи)»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Подведение итогов не позднее
25.07.2017 08:3025.07.2017 08:3025.07.2017 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116548Подведение итогов не позднее Образовательные услуги по направлению «Повышение квалификации специалистов Санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» с высшим медицинским образованием (врачи)»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201725.07.2017 08:3025.07.2017 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705116548Подведение итогов не позднее Образовательные услуги по направлению «Повышение квалификации специалистов Санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» с высшим медицинским образованием (врачи)»628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Образовательные услуги по направлению «Повышение квалификации специалистов Санатория - профилактория ООО «Газпром трансгаз Югорск» с высшим медицинским образованием (врачи)»
Начальная цена
288 195,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
85.42.19.000
85.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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