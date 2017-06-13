www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705115959
Уникальный номер закупки
17/2.1/0029421/ДОренбург
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение строительных работ по благоустройству на объекте "Строительство котельной ЛЭС-1 Октябрьского ЛПУ УЭСП (р. ц. Октябрьское)" для нужд ООО "Газпром добыча Оренбург" №17/2.1/0029421/ДОренбург (только для СМСП)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-11-99
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
d.chepelyuk@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чепелюк Динара Шамильевна
Место рассмотрения предложений
ООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, д.1/2
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительных работ по благоустройству на объекте "Строительство котельной ЛЭС-1 Октябрьского ЛПУ УЭСП (р. ц. Октябрьское)".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 08:00 GMT +313.06.2017 08:0013.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705115959Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительных работ по благоустройству на объекте "Строительство котельной ЛЭС-1 Октябрьского ЛПУ УЭСП (р. ц. Октябрьское)".ООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, д.1/2
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 09:0013.06.2017 09:0013.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705115959Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительных работ по благоустройству на объекте "Строительство котельной ЛЭС-1 Октябрьского ЛПУ УЭСП (р. ц. Октябрьское)".ООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, д.1/2
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 14:0022.06.2017 14:0022.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115959Подведение итогов не позднее Выполнение строительных работ по благоустройству на объекте "Строительство котельной ЛЭС-1 Октябрьского ЛПУ УЭСП (р. ц. Октябрьское)".ООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, д.1/2
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.06.201722.06.2017 14:0022.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705115959Подведение итогов не позднее Выполнение строительных работ по благоустройству на объекте "Строительство котельной ЛЭС-1 Октябрьского ЛПУ УЭСП (р. ц. Октябрьское)".ООО "Газпром добыча Оренбург", г. Оренбург, ул. Чкалова, д.1/2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительных работ по благоустройству на объекте "Строительство котельной ЛЭС-1 Октябрьского ЛПУ УЭСП (р. ц. Октябрьское)".
Начальная цена
1 838 225,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
42.11.10.120
42.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.