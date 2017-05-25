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Номер извещения
31705114143
Уникальный номер закупки
17/2.1/0005888/ГТранс
Наименование закупки
Выполнение работ по экспертному обследованию и техническому диагностированию объектов Оренбургского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 09:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3532 38-77-81
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
GoncharovaEG@oren.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончарова Евгения Германовна
Место рассмотрения предложений
460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по экспертному обследованию и техническому диагностированию объектов Оренбургского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 09:00 GMT +325.05.2017 09:0025.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705114143Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по экспертному обследованию и техническому диагностированию объектов Оренбургского филиала460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара.
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 09:0525.05.2017 09:0525.05.2017 09:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705114143Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по экспертному обследованию и техническому диагностированию объектов Оренбургского филиала460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара.
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 18:0009.06.2017 18:0009.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705114143Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертному обследованию и техническому диагностированию объектов Оренбургского филиала460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 18:0009.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705114143Подведение итогов не позднее Выполнение работ по экспертному обследованию и техническому диагностированию объектов Оренбургского филиала460511, РФ, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30км автодороги Оренбург-Самара.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по экспертному обследованию и техническому диагностированию объектов Оренбургского филиала
Начальная цена
585 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
71.20.12.000
71.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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