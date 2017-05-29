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Номер извещения
31705113873
Уникальный номер закупки
17/2.1/0031232/ТГКраснодар
Наименование закупки
Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах (3 лота):
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 08:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 861 213-13-00
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
tender@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Датов Сергей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Ростовского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 09:30 GMT +329.05.2017 09:3029.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113873Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Ростовского ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113873Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Ростовского ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705113873Подведение итогов не позднее Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Ростовского ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Ростовского ЛПУМГ
Начальная цена
235 740,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
18.12.19.190
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Краснодарского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 09:30 GMT +329.05.2017 09:3029.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113873Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Краснодарского ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113873Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Краснодарского ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705113873Подведение итогов не позднее Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Краснодарского ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Краснодарского ЛПУМГ
Начальная цена
235 942,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
18.12.19.190
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Таганрогского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 09:30 GMT +329.05.2017 09:3029.05.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705113873Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Таганрогского ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705113873Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Таганрогского ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705113873Подведение итогов не позднее Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Таганрогского ЛПУМГг. Краснодар, ул. Дзержинского, 36
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по переоформлению наглядных пособий об опасностях и рисках на рабочих местах Таганрогского ЛПУМГ
Начальная цена
118 015,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
18.12.19.190
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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