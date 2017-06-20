Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте10кН/СВМ-10. Вертикальная модель. Максимальная величина нагр узки 10000 Н" Кол-во: 2

"Позиция 2" "Выпрямитель сварочный инверторного типа Урал-Мастер 300, в комплекте с дистанционным пультом управления L=30м, на платформе с резино выми амортизаторами (исполнение Север) в комплекте с: кабель сетевой 5м; кабель прямой 30м со вставкой и электрододер" Кол-во: 6

"Позиция 3" "Транспортные доступные до объекта (Томское ЛПУМГ)" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Транспортные доступные до объекта (Камчатское ЛПУМГ)" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Транспортные доступные до объекта (УАВР)" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Транспортные доступные до объекта (Сахалинское ЛПУМТ)" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Транспортные доступные до объекта (УАВР)" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Агрегат сварочный Урал-260 (04Э) под капотом, бензиновый, исполнение «Север» в комплекте с: пульт ДУ с кабелем 30м – 1 шт.; кабель п рямой 30м со вставкой и электрододержателем; кабель обратный 30м со вставкой и магнитной клеммой заземления МК-315; с" Кол-во: 1

"Позиция 9" "Подъемник телескопический монтажный ТЕМП-Н 6,7 грузоподъемность 125кгс максимальная высота 6,7м скорость подъема 5м/мин масса не бол ее 125кг ТУ 36-1456-77" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Вышка передвижная стеклопластиковая (диэлектрическая, изолирующая) ВПС-5,5 (ВСП-5,5)" Кол-во: 2

"Позиция 11" "Нагнетатель высоковязких материалов НВМа-500м ТУ 4834-001-60565518-09" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Нагнетатель высоковязких материалов НВМа-500м ТУ 4834-001-60565518-09" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Нагнетатель высоковязких материалов НВМа-500м ТУ 4834-001-60565518-09" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Выпрямитель сварочный инверторного типа Урал-Мастер 300, в комплекте с дистанционным пультом управления L=30м, на платформе с резино выми амортизаторами (исполнение Север) в комплекте с: кабель сетевой 5м; кабель прямой 30м со вставкой и электрододер" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Транспортные доступные до объекта (УАВР)" Кол-во: 1

"Позиция 16" "Транспортные доступные до объекта (Камчатское ЛПУМГ)" Кол-во: 1

"Позиция 17" "Транспортные доступные до объекта (Александровское ЛПУМГ)" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Транспортные доступные до объекта (Александровское ЛПУМГ)" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Транспортные доступные до объекта (Александровское ЛПУМГ)" Кол-во: 1