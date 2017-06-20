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    Главная / Торги / Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0031014/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/15.05.2017)

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0031014/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/15.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705112956

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031014/ТГТомск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0031014/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/15.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.05.2017 18:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    31014 Изменения в документацию.doc

    31014 для участника (16.05.17).rar

    0031014 продление 31.05.2017.doc

    31014 для участника.rar

    0031014 продление 14.06.2017.doc

    31014 Ув. о комиссии 23.06.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Закупки и тендеры Услуги по производству подъемно-транспортного оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Закупки и тендеры Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705112956Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2017 10:1521.06.2017 10:1521.06.2017 10:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705112956Дата и время вскрытия заявок Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112956Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705112956Подведение итогов не позднее Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    5 469 749,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    52.29.20.000

    Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

    28.22.11.190

    Подъемники, не включенные в другие группировки

    28.14.13.152

    Нагнетатели откачных скважин

    27.90.31.110

    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.12

    Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

    28.22.9

    Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования

    28.29.6

    Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки

    52.29

    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте10кН/СВМ-10. Вертикальная модель. Максимальная величина нагр узки 10000 Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Выпрямитель сварочный инверторного типа Урал-Мастер 300, в комплекте с дистанционным пультом управления L=30м, на платформе с резино выми амортизаторами (исполнение Север) в комплекте с: кабель сетевой 5м; кабель прямой 30м со вставкой и электрододер"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Транспортные доступные до объекта (Томское ЛПУМГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Транспортные доступные до объекта (Камчатское ЛПУМГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Транспортные доступные до объекта (УАВР)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Транспортные доступные до объекта (Сахалинское ЛПУМТ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Транспортные доступные до объекта (УАВР)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Агрегат сварочный Урал-260 (04Э) под капотом, бензиновый, исполнение «Север» в комплекте с: пульт ДУ с кабелем 30м – 1 шт.; кабель п рямой 30м со вставкой и электрододержателем; кабель обратный 30м со вставкой и магнитной клеммой заземления МК-315; с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Подъемник телескопический монтажный ТЕМП-Н 6,7 грузоподъемность 125кгс максимальная высота 6,7м скорость подъема 5м/мин масса не бол ее 125кг ТУ 36-1456-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Вышка передвижная стеклопластиковая (диэлектрическая, изолирующая) ВПС-5,5 (ВСП-5,5)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Нагнетатель высоковязких материалов НВМа-500м ТУ 4834-001-60565518-09"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Нагнетатель высоковязких материалов НВМа-500м ТУ 4834-001-60565518-09"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Нагнетатель высоковязких материалов НВМа-500м ТУ 4834-001-60565518-09"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Выпрямитель сварочный инверторного типа Урал-Мастер 300, в комплекте с дистанционным пультом управления L=30м, на платформе с резино выми амортизаторами (исполнение Север) в комплекте с: кабель сетевой 5м; кабель прямой 30м со вставкой и электрододер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Транспортные доступные до объекта (УАВР)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Транспортные доступные до объекта (Камчатское ЛПУМГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Транспортные доступные до объекта (Александровское ЛПУМГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Транспортные доступные до объекта (Александровское ЛПУМГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Транспортные доступные до объекта (Александровское ЛПУМГ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Устройство размагничивания ЛАБС-7К2. Комплект поставки: блок управления ЛАБС-7К2 -1шт; индикатор магнитного поля ЛАБС-ИМП /пульт ДУ - 1шт; катушка универсальная 200 -1420мм - 2шт; удлинители питающего кабеля катушки - 2шт; чехол транспортировочный д"

    Кол-во: 1

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